5 rzeczy, które warto wiedzieć przed otwarciem giełd w czwartek, 23 grudnia

W końcu Święty Mikołaj dostarczy towar na giełdę. Święta Bożego Narodzenia są jeszcze za dwa dni handlowe, a środa pokazała, że ​​akcje wciąż rosną, nawet w tym skądinąd słabym miesiącu. Główne indeksy wzrosły, Dow Jones zyskał ponad 500 punktów, S&P 1,49%, a Nasdaq 1,54%. Mimo to akcje są na dobrej drodze do zakończenia grudnia na minusie i mogą zakończyć swoje najgorsze roczne wyniki od 14 lat. W czwartek inwestorzy będą żuć najnowsze dane o bezrobociu. Czytaj aktualizacje rynku na żywo Tutaj .

W związku z upadkiem giełdy kryptowalut FTX i pozwem jej założyciela i mózg Sam Bankman-Fried, możesz się zastanawiać, dlaczego nie mamy wiadomości od Gary’ego Wanga i Carolyn Ellison. Jeśli w nie wątpisz Współpracuje z bankami centralnymi , masz rację. W środę wieczorem Wang, współzałożyciel FTX, i Ellison, który był współzałożycielem siostrzanej firmy Alameda Research, zgodzili się przyznać do przestępstw federalnych podczas pracy z władzami nad upadłą sprawą kryptograficzną, poinformowali prokuratorzy federalni. Spółka. Wiadomość wybuchła, gdy Bankman-Fried, znany również jako SBF, leciał z Bahamów do Stanów Zjednoczonych, aby stawić czoła własnej sprawie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski szturmem zdobył w środę Waszyngton. Wizyta udana. Była to jego pierwsza wyprawa poza granice Ukrainy od czasu, gdy Rosja rozpoczęła w lutym niesprowokowaną inwazję na ten były kraj sowiecki. Podróż Zełenskiego do stolicy USA obejmowała spotkanie i konferencję prasową z prezydentem Joe Bidenem w Białym Domu oraz 32-minutową rozmowę na wspólnej sesji Kongresu. „Dziękujemy za dwa pakiety finansowania, które już nam przekazaliście”, powiedział prawodawcom, którzy mieli zatwierdzić ponad 44 miliardy dolarów nowej pomocy dla Ukrainy. „Wasze pieniądze to nie jałmużna. To inwestycja w globalne bezpieczeństwo i demokrację, którą traktujemy bardzo odpowiedzialnie”.