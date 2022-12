Byli przyjaciele Sama Bankmana-Frieda współpracują teraz w sprawie oszustwa FTX

Caroline Ellison i Zixiao „Gary” Wang, dwaj dyrektorzy upadłego imperium kryptograficznego Sama Bankmana-Frieda, przyznali się do zarzutów federalnych i współpracują z prokuratorami. Były wieści Poinformowano o tym w środę późnym wieczorem Damian Williams, prokurator w południowym dystrykcie Nowego Jorku.

Williams nie określił zarzutów, do których obaj przyznali się do winy, ale powiedział, że zarzuty związane są z ich rolami w FTX i jej siostrzanej firmie Alameda Research. Wang był współzałożycielem giełdy kryptowalut FTX i posiadał 10 procent udziałów w Alameda Research. (Bankman-Fried posiadał pozostałe 90 procent). Ellison był dyrektorem generalnym Alameda Research, handlowego ramienia Bankmana-Frieda.

Ellison przyznał się do siedmiu zarzutów, Według Washington Post. Grozi jej 110 lat więzienia. WaPo On mówi. Wang przyznał się do czterech zarzutów i grozi mu do 50 lat więzienia.

Bankman-Fried i Wang rzekomo dali Alamedzie i Ellisonowi „carte blanche” do wykorzystania środków zdeponowanych przez klientów FTX.

Według CFTC w szczytowym momencie FTX przeniósł 20 miliardów dolarów w codziennych transakcjach. Mówi się, że tylko wybrana grupa osób mających dostęp do informacji poufnych, w tym Bankman-Fried oraz Ellison i Wang, była świadoma udziału FTX w oszustwie. Pozwy przeciwko Bankman-Fried są zarówno karne, jak i cywilne i zostały wniesione przez SDNY, CFTC i SEC. Fundusze klientów FTX były rzekomo wykorzystywane do pożyczek dla kadry kierowniczej, ryzykownej działalności Alameda Research, darowizn politycznych i hojnych wydatków na wszystko, od domów na plaży po prywatne odrzutowce.

The Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) i Komisja Handlu Kontraktami Towarowymi Futures (CFTC) złożyło już zaktualizowane pozwy cywilne, które zawierają szczegóły dotyczące ról Wanga i Ellisona. „Wang, za wiedzą i zgodą Ellisona, zwolnił Alamedę ze środków ograniczających ryzyko” stosowanych przez FTX, dając Alameda Research „praktycznie nieograniczoną linię kredytową”, zgodnie ze zaktualizowaną skargą SEC.

W skardze SEC wskazano, że „Bankman-Fried i Wang dali w ten sposób Alameda i Ellison carte blanche na wykorzystanie aktywów klientów FTX do działalności biznesowej Alameda i do wszelkich innych celów, które Bankman-Fried i Ellison uznają za stosowne”.

Według pozwu SEC, Ellison, działając na polecenie Bankman-Fried, pożyczył miliardy dolarów od pożyczkodawców. Pożyczki te były „w znacznej części” zabezpieczone tokenem FTT, który został wyemitowany przez FTX i przekazany firmie Alameda za darmo, napisała SEC. Zadaniem Ellisona było kupowanie tokenów FTT na różnych platformach w celu podniesienia ceny, dzięki czemu FTT, który był zabezpieczeniem pożyczek Alamedy, stał się bardziej wartościowy. Dzięki temu Alamelu mógł pożyczyć więcej.

„W ramach swojego oszustwa Caroline Ellison i Sam Bankman-Fried planują manipulować ceną FTX, zintegrowanego tokena zabezpieczającego kryptowalutę FTX, aby zawyżyć wartość swoich kart” — powiedział w oświadczeniu przewodniczący SEC, Gary Gensler.

Oszustwo wyszło na jaw po tym, jak hit CoinDesk ujawnił, że bilans Alameda Research składał się głównie z tokena FTT, co zapoczątkowało serię wydarzeń, które zakończyły się bankructwem FTX. W tym czasie dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, powiedział, że sprzedaje swoje udziały w FTT; Alameda kupi token za 22 dolary, napisał na Twitterze Ellison.

Zgodnie ze skargą CFTC, Ellison i Bankman-Fried rozpoczęli likwidację inwestycji Alameda Research, próbując powstrzymać spadek cen tokenów FTT. To nie wystarczy. W tym okresie Bankman-Fried, Ellison i trzeci, nienazwany dyrektor FTX wyrazili zdziwienie, że cena Bitcoina jeszcze nie spadła.

„Ellison przyznał, że jego tweet skierowany do dyrektora generalnego ds.

Gdy spanikowani klienci FTX zaczęli wycofywać swoje pieniądze z giełdy, zgodnie ze skargą CFTC, Ellison i Bankman-Fried doradzili badaczom z Alameda, aby „szybko zmobilizowali miliardy dolarów kapitału, aby ogólnie wysłać je do FTX. To nie wystarczyło”.

Na spotkaniu 9 listopada Ellison powiedział pracownikom prawdę o sprzeniewierzeniu przez Alamedę funduszy klientów FTX, mówi CFTC.

W odpowiedzi na pytanie personelu, „Ellison również się na to zgodził Tweet z 6 listopada „Dyrektor generalny Binance zaproponował, że kupi jego udziały FTT po 22 USD za token, co było„ wprowadzającą w błąd tweetowaniem ”i wyraził ubolewanie”, zgodnie ze skargą CFTC. Większość pracowników złożyła rezygnację.

Nowy dyrektor generalny FTX, John J. Wray, składając wniosek o upadłość, powiedział, że firma jest gorsza niż Enron – i wiedział o tym, ponieważ został oskarżony o sprzątanie po oszustwach.

W maju, kiedy cena kryptowalut zaczęła spadać, pożyczkodawcy chcieli odzyskać swoje pieniądze. Aby ich uszczęśliwić, Banker-Fried poradził im, aby wysyłali depozyty klientów do wierzycieli. Ellison wykorzystał te pieniądze na spłatę długu Alamedy.

„Nawet w listopadzie 2022 r., kiedy FTX stanęło w obliczu żądań wypłaty miliardów dolarów od klientów, których nie było w stanie spełnić, Bankman-Fried i Ellison, za wiedzą Wanga, wprowadzali w błąd inwestorów, którzy potrzebowali pieniędzy, aby zatkać wielomiliardową dziurę” – napisała SEC. jego garnitur.

Ale środki klientów również zostały przekierowane Od początku, napisała SEC w swoim pozwie. Powtórzyło się to w sprawie CFTC.

Alameda FTX przechwytywała fundusze klientów na dwa sposoby: po pierwsze, poprzez „linię kredytową”, ale poprzez kierowanie klientów do deponowania walut fiducjarnych na kontach kontrolowanych przez Alamedę. „W rezultacie nie ma znaczącego rozróżnienia między funduszami klientów FTX a funduszami własnymi Alamedy” – stwierdza dokument SEC. „Bankman-Fried i Wang dali w ten sposób Alamedę i Ellisona Carte Blanche FTX będzie wykorzystywać Aktywa Klienta do prowadzenia działalności biznesowej Alameda oraz do innych celów, które Bankman-Fried i Ellison uznają za stosowne.

Jak jasno wynika z sprawy CFTC, aplikacje te nie są autoryzowane przez klientów. (Jest to echem zarzutów zawartych w pozwie SEC, dotyczących tego, jak Alameda niewłaściwie wykorzystała fundusze klientów.) W rzeczywistości warunki świadczenia usług FTX wyraźnie zabraniają tego rodzaju rzeczy, mówi pozew CFTC. Byli więc administratorzy wiedzieć Ważne jest, aby aktywa klientów były bezpieczne i oddzielone od innych funduszy – jest to kluczowe dla ustalenia zamiaru, co ma kluczowe znaczenie dla udowodnienia zarzutów oszustwa.

Umożliwiło to między innymi „osobistemu bankowi oszczędnościowemu” Alameda Bankman-Fried zakup luksusowych rezydencji, wspieranie kampanii politycznych i dokonywanie prywatnych inwestycji.