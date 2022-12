Under Armour wybiera nowego CEO: Stephanie Linnards, dyrektor wykonawczy Marriott

Dzięki uprzejmości: Under Armour

Nowa dyrektor generalna Under Armour, Stephanie Linnards

Pod maską W środę powiedział, że został zatrudniony Marriott International Prezes Stephanie Linnards będzie kolejnym dyrektorem generalnym, kończąc siedmiomiesięczne poszukiwania nowego szefa, który ma nadzieję, że firma rozwinie swoją cyfrową działalność.

Linnards, który pracuje w Marriott od 1997 roku, znalazł się wśród 60 kandydatów branych pod uwagę do tej roli. Chociaż odzież sportowa to duży skok w branży hotelarskiej, został wybrany ze względu na swoje umiejętności cyfrowe i sukces, który zmienił obecność sieci hoteli w Internecie, powiedział założyciel i prezes Under Armour, Kevin Plank, w rozmowie z CNBC.

Nowości inwestycyjne

„Ona naprawdę się uczy” – powiedział Blank. „Ma tę intelektualną ciekawość i ma stronniczą perspektywę”. Po pięciu lub sześciu latach powiedział, że firma opiera się na priorytetach „cyfryzacji, produktu i marki”.

Linnards, który zaczynał jako analityk finansowy w Marriotcie w 1997 roku, rozpoczyna nową pracę 27 lutego.

Colin Brown pełni funkcję tymczasowego dyrektora generalnego od czerwca, zastępując poprzedniego dyrektora zarządzającego Under Armour, Patricka Friska. Nieoczekiwanie złożył rezygnację W maju. Brown powróci do swojej roli dyrektora operacyjnego, poinformowała firma w komunikacie prasowym.

Blank powiedział, że firma nie szuka wielkiej zmiany kierunku i że „naprawdę” podoba jej się strategia, którą ma teraz, ale przyznał, że marka „nie rozwinęła się tak bardzo, jak byśmy chcieli”.

Under Armour próbuje Zbuduj swoją działalność e-commerceZwiększ rentowność i konkuruj z konkurencyjnymi markami Nike I Lululemon Walka z niskimi marżami, Kosztowna sprawa i A Obniżone perspektywy fiskalne.

Doświadczenie Linnards doprowadziło firmę do wielomiliardowej cyfrowej transformacji Marriott, aby przyspieszyć działania Under Armour online.

Podczas swojej pracy w Marriott Linnards zagłębił się w świat sportu, zwiększając program lojalnościowy Bonvoy do 173 milionów członków i rozwijając wieloletnie partnerstwa z NFL, NCAA i zespołem Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team.

w środowym wydaniu, dyrektor generalny Marriott, Anthony Capuano, pochwalił Linnardsa jako „niesamowitego dyrektora”. Opuści firmę 24 lutego, trzy dni przed rozpoczęciem pracy w Under Armour.

„Budowanie kariery w Marriott było jednym z najważniejszych i najbardziej satysfakcjonujących doświadczeń w moim życiu” – powiedział Linnards w komunikacie.

Jest także członkiem Rady Dyrektorów Home Depot. Ona może wnieść to doświadczenie w handlu detalicznym i wiedzę na stanowisko, powiedział Blank.

Będzie liderem marki i prezesem wykonawczym i będzie „w znaczący sposób zaangażowany w biznes” – powiedział Plank.

„To będzie partnerstwo. Ona i ja będziemy partnerami. Nie ukrywamy się przed tym” – powiedział Blank.

Under Armour rozpoczęła się w 1996 roku od skromnych korzeni. Plank, były piłkarz, stworzył prototyp charakterystycznej dla marki koszulki odprowadzającej wilgoć, będąc studentem na Uniwersytecie w Maryland, a następnie doskonalił swoje projekty w piwnicy swojej babci w Georgetown.

W 2005 roku wprowadził firmę Baltimore na giełdę, a pierwszego dnia notowań jej wartość podwoiła się.

Pięć lat później firma Under Armour czterokrotnie zwiększyła swoje przychody, przekraczając 1 miliard dolarów.

Ostatnio firma odnotowała sprzedaż w wysokości 1,57 miliarda USD w drugim kwartale fiskalnym, co oznacza wzrost o 2% rok do roku, przy dochodzie netto w wysokości 87 milionów USD.