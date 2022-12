Prognoza dla obszaru DC: dzisiaj zimno i spokojnie, a jutro deszcz, zanim uderzy Arktyka

Zostaw komentarz do tej historii Komentarz

Nieco subiektywna ocena pogody w ciągu dnia w skali od 0 do 10. 6/10: Wysokie 40-tki, ale fajne, mówisz? Bądź na bieżąco z tym, co ma nadejść. Dziś: Przeważnie słonecznie i chłodno, słaby wiatr. Wzloty: od niskiego do połowy lat 40.

Dziś wieczorem: Rosnące chmury, późna zima? Upadki: górne 20s do 30s.

Jutro: Początkowo wymieszać północ i zachód? Deszcz, czasem ulewny deszcz. Wzloty: 40s. Dziś należy przygotować się na przenikliwe zimno i wiatr, które nadejdzie w piątek i potrwa do weekendu, a jutro zapowiada się wyjątkowo deszczowo. Dziś nie ciepło, tylko wzloty w latach 40., ale nie straszne, przeważnie słonecznie i lekki wiatr. Nasze północne i zachodnie przedmieścia mogą zobaczyć zimową mieszankę, zanim jutro wczesnym rankiem zacznie padać deszcz, a następnie wczesnym piątkowym rankiem, kiedy nadejdzie front arktyczny, wysyłając nas w głęboki mróz na Wigilię i Boże Narodzenie.

Dzisiaj (środa): Dziś rano kolejny mróz z najniższymi temperaturami od 20 do prawie 30 lat. Mnóstwo słońca robi, co może, z popołudniowymi maksimami w połowie lat 40-tych i słabym wiatrem. Pewność siebie: wysoka

Dziś wieczorem: Chmury rosną tego wieczoru, a następnie niebo będzie przeważnie zachmurzone w nocy, ponieważ na południu rozwija się niskie ciśnienie. Lekkie przelotne opady deszczu lub zimowa mieszanka mogą przenieść się na nasze południowe i zachodnie przedmieścia do godziny 4 rano. Niski będą w nocy od 20 do połowy 30. Pewność siebie: Średnio wysoka

Jutro (czwartek): Możliwy jest krótki okres zimowej mieszanki, głównie na północ i zachód od DC, do godziny 9 rano lub wcześniej, ale wszelkie poważne obawy o oblodzenie powinny być ograniczone do obszarów na północ od Frederick i na zachód od Leesburg. Dla obszaru metra okaże się, że dzień będzie deszczowy, z opadami deszczu nasilającymi się rano i czasami intensywniejszymi od popołudnia do wieczora. Popołudniowe temperatury wzrosną do 40 stopni z wiatrem z południowego wschodu do późnego wieczora. Zaufanie: średnie

Jutrzejszej nocy: Wieczorami opady będą przesuwać się z zachodu na wschód, ale niebo pozostanie zachmurzone w nocy. Temperatury w połowie lat czterdziestych i pięćdziesiątych dzięki stosunkowo lekkim wiatrom. Zaufanie: średnie

Wkrótce nadejdą ulewne deszcze Piątek, od około 6:00 do południa, z przelotnymi opadami śniegu. Chociaż nie możemy wykluczyć lekkiej powłoki na trawie, zwłaszcza na północ i zachód od DC, głównym powodem są gwałtowne temperatury i silne wiatry. Większość z nas zaczyna dzień w latach 40-tych, ale w porze lunchu będziemy w latach 20-30, a w latach 20-tych z czystym niebem do popołudnia lub wieczora. Wiatry z zachodu, generalnie w zakresie 30-40 mil na godzinę, z niektórymi porywami do 50 mil na godzinę, powinny dobrze wysuszyć. Ale pozostałe mokre plamy prawie na pewno zamarzną (tzw. „błyskawiczne zamrożenie”) od późnego popołudnia do wczesnego wieczora. Zaufanie: średnie

Piątkowa noc Utrzymujący się wiatr około 30 mil na godzinę przy przeważnie bezchmurnym niebie. Nocne minima spadną do górnych pojedynczych cyfr do połowy nastolatków, a dreszcze spadną do pojedynczych cyfr do minus 5 stopni. Pewność siebie: Średnio wysoka

Świąteczny weekend Częściowo przeważnie słonecznie i częściowo chłodno. Oba dni będą walczyć od pojedynczych cyfr do nastolatków rano, z maksimami od 20 do 30 po południu. Wiatry w sobotę będą wiać z zachodu z prędkością 20-30 mil na godzinę, utrzymując dreszcze na poziomie pojedynczych cyfr przez cały dzień. jest długi. Nie tak wietrznie jak w niedzielę, ale wystarczająco wietrznie, by dreszcze wiatru nie przesunęły się poniżej dwudziestki poniżej dwudziestki. Zaufanie: Średnio-wysokie

Wysokie temperatury powinny powrócić do 30-40 w poniedziałek i wtorek.

W skali od 0 do 10 dzienne oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia co najmniej 1 cala śniegu w następnym tygodniu.