61 kryptowalut jest obecnie postrzeganych przez SEC jako papiery wartościowe

Całkowita liczba kryptowalut, które amerykański organ nadzoru rynku papierów wartościowych oskarżył o bycie „zabezpieczeniami”, osiągnęła obecnie szacunkową liczbę 61, po dodaniu jeszcze kilku z pozwu przeciwko Crypto Exchange Finance.

61 kryptowalut oskarżonych o bycie „zabezpieczeniem” pochodzi z różnych spraw prowadzonych przez lata przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, która określiła, jakie kryptowaluty są uważane za papiery wartościowe.

W swojej ostatniej sprawie przeciwko Binance, SEC sklasyfikowała 10 kryptowalut jako papiery wartościowe: BNB (BNB), Binance USD (BUSD), Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Cosmos (ATOM), The Sandbox ( SAND). ), Decentraland (MANA), Axie Infinity (AXS) i COTI (COTI).

Inne godne uwagi kryptowaluty uważane za papiery wartościowe to XRP (XRP) firmy Ripple, LPRY Credits (LPC) firmy LPRY – choć nie do sprzedaży wtórnej – oraz Algorand (LGO), który nazwał wraz z pięcioma innymi, gdy przejął Bittrex w kwietniu.

Największa jednorazowa rozprawa SEC z kryptowalutami miała miejsce, gdy Terraform Labs został oskarżony o oszustwo w lutym. W sumie 16 kryptowalut zostało nazwanych obligacjami, w tym Terra Luna Classic (LUNC), Terra Classic UST (USTC), Mirror Protocol (MIR) i szacuje się 13 Aktywa odblaskowe (mAssets), których celem jest kopiowanie cen akcji takich jak Apple i Tesla.

Spory sądowe SEC dotyczące przestrzeni kryptograficznej obejmują obecnie rynek o wartości 100 miliardów dolarów, czyli około 10% całkowitej kapitalizacji rynku kryptograficznego wynoszącej 1,09 biliona dolarów.

Jednak prezes SEC Gary Gensler powiedział: Agencja stwierdziła, że ​​„wszystko oprócz bitcoinów” to zabezpieczenie, które mieści się w pieniądzu. Baza danych kryptowalut CoinMarketCap Listy Istnieje około 25 500 kryptowalut.

Crypto „Papiery wartościowe” z listy SEC

SEC zadeklarowała teraz, że te 48 tokenów kryptograficznych to papiery wartościowe: XRP (XRP), Telegram’s Gram (TON), LBRY Credits (LBC), OmiseGo (OMG), DASH (DASH), Algorand (ALGO), Naga (NGC), Monolith (TKN). ), IHT Real Estate (IHT), Power Ledger (POWR), Kromatica (KROM), DFX Finance (DFX), Amp (AMP), Rally (RLY), Rari Governance Token (RGT), DerivDAO ( DDX), XYO Network (XYO), Liechtenstein Cryptoasset Exchange (LCX), sól Kin (KIN) Pożyczanie (SALT), Pixie Token (BXY), DragonChain (DRGN), Tron (TRX), BitTorrent (BTT), Terra USD (UST), Luna (LUNA), Mirror Protocol (MIR), Mango (MNGO), Ducat (DUCAT) ) Locke (LOCKE), EthereumMax (EMAX), Hydro (HYDRO), BitConnect (BCC), Meta 1 Coin (META1), Filecoin (FIL), BNB (BNB), Binance USD (BUSD), Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Cosmos (ATOM), Sandbox (SAND), Decentraland (MANA), Axie Infinity (AXS), COTI (COTI), Paragon (PRG) i AirToken (AIR).

Ponadto SEC uważa te 13 aktywów Mirror Protocol za papiery wartościowe: Mirrored Apple Inc. (mAAPL), Mirrored Amazon.com, Inc. (mAMZN), Mirrored Alibaba Group Holding Limited (mBABA), Mirrored Alphabet Inc. (mGOOGL. ), Mirrored Microsoft Corporation (mMSFT), Mirrored Netflix, Inc. (mNFLX), Mirrored Tesla, Inc. (mTSLA), Mirrored Twitter Inc. (mTWTR), Mirrored iShares Gold Trust (mIAU), Mirrored Invesco QQQ Trust (mQQQ) , Mirrored iShares Silver Trust (mSLV), Mirrored United States Oil Fund, LP (mUSO), Mirrored ProShares VIX Short-Term Futures ETF (mVIXY) .

