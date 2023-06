Aaron Judge zerwał więzadło w palcu, brak harmonogramu powrotu



Nadal odczuwa ból, kiedy chodzi i może „W tym momencie nie biegam” – powiedział Judge.



„Jeśli będę mógł biec, wypadniemy” – powiedział Judge. „Jeśli będę mógł biec, będę grał w obronie i robił swoje. Znajdziemy rytm. Ale jeśli nie mogę się ruszyć, to jest główna przeszkoda, którą musimy pokonać. … Najważniejsze jest to, że odpychasz kciuk do tyłu \\[when\\] bije chcę się upewnić[there is\\] Równowaga i zmiana ciężaru będą największym kluczem. Gdy miniemy tę przeszkodę, będziemy biec i uderzać”.



Nie zalecano operacji, a sędzia wspomniał o możliwości podania zastrzyku kortyzonu, aby zamaskować dyskomfort, gdy był bliski powrotu do zdrowia. dziedzinie.



Zapytał, czy osiągnął cel. W sierpniu sędzia odmówił odpowiedzi.



„Nie wyznaczam ci żadnych terminów. Nie ma takiej potrzeby – powiedział sędzia. „Muszę wyzdrowieć, a potem wyjdę”. Boone nie powiedział, że Sędzia na pewno powróci w 2023 roku. przeczucie” – powiedział Boone. Dodał, że rozumienie przez Sędziego poprawiło się w ciągu ostatnich kilku tygodni.



„Każdego dnia może robić trochę więcej, ale nie do tego stopnia, żeby biegał albo grał w baseball” — powiedział Boone. „Czekamy i zabieramy go tam. Jest tak twardy, jak tylko się da. Chce znowu tam być. Będziemy nadal próbować go wyleczyć i leczyć. Z urazem palca. Ich ofensywa plasuje się na ostatnim miejscu pod względem średniej odbicia (0,196), procentu trafień bazowych i uderzeń (0,603) oraz przebiegów na mecz (3,1) w tym okresie.



„Prawda jest taka, że ​​teraz go nie ma. Musimy znaleźć sposób, aby to zrobić" – powiedział Boone. „Mamy tam ludzi, którzy to zrobią. Musimy teraz lepiej wywrzeć presję na miotaczy przeciwników i obrońców."

