Mrożone owoce wycofane ze sprzedaży z powodu zakażenia Listerią

Sun Opta Inc. Spółka zależna Sunrise Growers Inc Dobrowolna pamięć Wiele mrożonych owoców i mieszanek owocowych z powodu zanieczyszczenia Listeria monocytogenes.

Jak w nim stwierdzono Uwaga FDA, Następujące wycofane produkty zostały rozesłane do kilku sprzedawców detalicznych, w tym do sieci sklepów spożywczych w Północnej Karolinie. Zobacz pełną listę produktów i numery partii Na stronie internetowej FDA.

Aldi: AL, AR, CT, FL, GA, IA, KS, KY, MA, MD, MI, MO, MS, NC, NE, NH, NY, OH, OK PA, RI, SC, TN, TX, VA, VT i WV od 11 października 2022 do 22 maja 2023

Cel: Good & Gather Organiczna mieszanka wiśni i jagód, Good & Gather Ciemne słodkie całe pestki wiśni, Good & Gather Mieszanka truskawek z mango, Good & Gather Mieszanka owoców, Good & Gather plasterki mango, Good & Gather Jagody i Zbierz potrójne jagody 14 października , 2022 do 22 maja 2023 związek był dystrybuowany w całym kraju

Handlowiec Joe’a: Firma Scenic Fruit Company rozszerzyła wycofanie ekologicznej mieszanki owoców tropikalnych o torby 16 uncji dystrybuowane w całym kraju z datami „najlepszego zakupu” 24/04/24, 08/04/24, 13/10/24, 11/04/24. (W związku z niedawną epidemią wirusowego zapalenia wątroby typu A wycofano również różne ekologiczne mieszanki owoców tropikalnych. Wycofanie dotyczy toreb sprzedawanych w różnych okresach. Aby zobaczyć, które torby są dotknięte wirusem zapalenia wątroby typu A, kliknij tutaj

Walmart: AR, AZ, CA, CO, DC, IA, ID, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MN, MO Mieszane owoce w dobrej cenie, Ciemne czereśnie w dobrej cenie i plastry mango w najlepszej cenie MT, ND , NE, NM, NV, OH, OK, OR, PA, SD, TX, UT, VA, WV i WY 19 stycznia 2023 r. do 13 czerwca 2023 r.

Całej żywności: 365 ekologicznych owoców tropikalnych, 365 organicznych plasterków ananasa, 365 plasterków ananasa, 365 organicznych całych truskawek, 365 organicznych pokrojonych truskawek i bananów oraz 365 organicznych jeżyn będzie dostępnych w wybranych sklepach w całych Stanach Zjednoczonych od 1 listopada 2020 r. do 20 czerwca 2020 r. , 2018. .

AWG (Stowarzyszone hurtownie spożywcze): Best Choice Pitted Red Tart Cherries, dostawa od 5 kwietnia 2023 do 4 maja 2023 do wybranych centrów dystrybucyjnych lub sklepów w KS, MO, NE i OK

Wycofanie jest związane z ananasem dostarczonym przez zewnętrznego dostawcę. Powiadomienie FDA o wycofaniu

Zgodnie z wycofaniem, nie ma żadnych chorób związanych z tym wycofaniem owoców.

„Listeria monocytogenes to organizm, który może powodować poważne, a czasem śmiertelne infekcje u małych dzieci, osób słabych lub starszych oraz innych osób z osłabionym układem odpornościowym. Zdrowe osoby mogą odczuwać jedynie krótkotrwałe objawy, takie jak wysoka gorączka, silny ból głowy i sztywność. Nudności, bóle brzucha i biegunka, zakażenie Listerią może powodować poronienia i martwe porody u kobiet w ciąży. Każdy konsument zaniepokojony chorobą powinien skontaktować się z lekarzem „, przypomina FDA.

Jeśli masz ten wycofany produkt w zamrażarce, nie jedz go. Zwróć go do sklepu, aby otrzymać zwrot pieniędzy lub wyrzuć go.

Pytania można kierować na adres [email protected] lub dzwoniąc pod numer 1.888.490.5591, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 17:00 czasu pacyficznego.