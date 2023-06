Decyzja w sprawie Roe v. Wade zmieniła Amerykę na cztery sposoby

1 godzinę temu

W decyzji Dobbs v Jackson Women’s Health System konserwatywna większość sądu przeniosła uprawnienia do regulowania aborcji – lub całkowitego jej zakazu – do poszczególnych stanów.

Ale to, jaki dostęp ma kobieta do aborcji, zależy od tego, gdzie mieszka – i która partia tam rządzi.

Doprowadziło to ogólnie do dłuższych podróży, jak wynika z badania opublikowanego w Journal of the American Medical Association.