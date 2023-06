Thompson: Chris Paul i Step Curry dowodzą, że współistnienie to płaskie koło

Chris Paul jest wojownikiem.

Już sam ten fakt wystarczy, aby zadać sobie pytanie, czy zostaliśmy przeniesieni do innego wszechświata. Ale nadal bije.

Chris Paul prawdopodobnie dołączy do drużyny Warriors prowadzonej przez Stepha Curry’ego iz pewnością przyjmie rolę współgwiazdy Curry’ego. Dziesięć lat temu byłby to skandal. Pięć lat temu byłoby to niemożliwe. Jeszcze dzień temu powiedziałbym, że nie ma mowy.

Wygląda na to, że curry było idealne. powiedział „To nie jest rok 2014I nie kłamał.

Chris Paul jest wojownikiem.

To tak, jakby Zielony Goblin spotkał Spider-Mana. Mentor i przyjaciel, który stał się rywalem – ponownie stał się sojusznikiem. Następnie Diddy dołączył do Death Row Records.

W tej bombie Golden State jest trochę poezji, trochę intrygi w tym zwrocie akcji. Ale to także ustanawia sympatyczny znak interpunkcyjny dla związku Curry’ego i Paula. Coś głębokiego na co najmniej 15 lat.

Jest coś klasycznego w tym, że ta dwójka to robi, Paul za upokorzenie i Curry za uhonorowanie OG. Fanom Warriors się to nie spodoba, ponieważ spędzili większą część dekady kibicując Paulowi pod pseudonimem Curry. Ale Curry nie wydaje się zmartwiony.

Nie popełnij błędu, ten ruch nie może się odbyć bez błogosławieństwa Kari i zgody Paula. Obie są wystarczająco dużymi gwiazdami, aby zabić ten ruch, jeśli chcą. Ale źródła zespołu mówią, że Curry i Paul są podekscytowani swoim ponownym spotkaniem, ponieważ mają na myśli ponowne spotkanie. Niewątpliwie ich rywalizacja złagodniała na przestrzeni lat i obaj balansują na granicy czterdziestki. Ale wzajemny szacunek i uznanie dla braterstwa nie zawsze oznacza łączenie się.

Ale historia pokaże, że liście curry są największym magnesem, siłą grawitacji, która przeczy konwencjonalnej mądrości i niepisanym zasadom. Przyjście Paula do Warriors to kolejny dowód na to, że sposób Curry’ego na prowadzenie spraw polega na wygrywaniu. Nie ma większego szacunku niż wtedy, gdy zaciekły zawodnik, taki jak Paul, decyduje się stanąć do walki z rywalem, którego nie może pokonać.

Nie ma jasnej wiadomości od Warriors, że wszyscy są w oknie curry. Nie ma nic bardziej pożądanego w zamian za zawodnika starszego o 14 lat od swojego poprzednika.

Warriors chcieli więcej doświadczenia, aby zmierzyć się z młodzieżą, która zakotwiczyła ich w szatni w zeszłym roku. Postrzegają również ten ruch jako ulepszenie dla drugorzędnego handlarza piłką i rozgrywającego. Paul jest kompletnym rozgrywającym, który potrafi kierować drużyną, zwłaszcza gdy Curry siedzi. Jest odpowiedzią na problemy Warriors z rotacją i uzależnieniem od rzutów za 3 punkty. Piłka może trafić na swoje miejsce w środku pola i ukarać niedopasowania.

Poole w najlepszym wydaniu był idealnym wsparciem dla Curry’ego, zwłaszcza gdy Curry tracił czas. Teraz Warriors ryzykują, że zrobią z niego, kogo tylko zechcą, do innego zespołu. Mogą spojrzeć wstecz i żałować, że nie uzyskali wyższego zwrotu z inwestycji w opiekę, którą zaprojektowali. Ale Warriors wykorzystali wybuchowość i dyspozycyjność Poole’a w zamian za jego doświadczenie i przywództwo. Zarobili na przyszłej gwieździe dla byłego molocha i wierzą, że robiąc to, stali się bardziej solidni. Obcięli prawie 100 milionów dolarów przyszłych wynagrodzeń, torując drogę do uniknięcia dalszych odszkodowań karnych w nowym układzie zbiorowym pracy. Kwestia chemii w szatni spowodowana uderzeniem Draymonda Greena w październiku zeszłego roku i nierozwiązany charakter roli Poole’a — talent początkowy z rezerwowym pułapem w ciągu kilku minut.

Wojownicy zwerbowali legendarnego przywódcę, który z pewnością miał złą reputację, ale był szanowany. Jego decyzja o dołączeniu do Warriors jasno pokazuje, że jego jedynym celem jest zwycięstwo. Właśnie to Curry musiał zaszczepić swojemu zespołowi przemówieniem przed siódmym meczem przeciwko Sacramento.

Ale znaczenie tego posunięcia nie polega tylko na tym, że Warriors stali się starsi i bardziej doświadczeni. Zamienili następcę Curry’ego na dawną inspirację Curry’ego. Paul bez wątpienia czasami pomagał Curry’emu wejść w jego obecną stratosferę. Curry mleczne musiało zostać złomowane.

Właśnie skończył pierwszy rok studiów na oddalonym o 80 mil Charlotte Christian University — w epoce licealnych rozmyślań na YouTube — Paul został powołany do drużyn McDonald’s All-American i Parade All-American w 2003 roku. Był dumą Winston-Salem i twarzą koszykówki w Północnej Karolinie. Jako student pierwszego roku w 2004 roku z marzeniami ACC, Paul zdominował swoje pierwsze dwa mecze w turniejach NCAA, w tym passę przeciwko Manhattanowi: 29 punktów, 8 zbiórek, 6 asyst, 3 przechwyty, 2 bloki i 1 strata.

Paul ubierał się stosownie do swojego stanu. Wybrany z numerem 1 w drafcie NBA 2005 przez New Orleans Hornets. Po wybraniu nr 4, Jerry Stackhouse stał się graczem z Północnej Karoliny z największą liczbą draftów od czasu, gdy zajął trzecie miejsce w 1995 roku.

Głębiej Wymiana Chrisa Paula była posunięciem do tytułu Mike’a Dunleavy’ego Jr

W 2009 roku Curry i jego rodzina spędzili czas z rodziną Ball, dając oczekującemu nowicjuszowi NBA trochę wglądu i dobrą zabawę. Jeśli wiesz cokolwiek o curry, wiesz, że te czasy są ważne.

W 2011 roku mleko curry było prawie przedmiotem handlu.

Sytuacja zmieniła się w 2014 roku, kiedy obaj spotkali się w play-offach. Paul nie był już przewodnikiem dla Curry’ego, ale przeszkodą. Kiedy Clippers przetrwali tę serię w Game 7, Paul odniósł ostatnie zwycięstwo nad Currym. Wielu wiedziało, że nadchodzi curry.

Skrót Symbolizował zmianę warty.

Mistrzostwa to potwierdziły.

Seria 2019 w Houston zakończyła całą debatę.

Playoffy 2023 to najlepsza szansa Paula na powrót. Zdobycie tytułu z Phoenix nie zmieniłoby wyniku, ale byłoby to coś. Ale największe zmartwienie Paula również przekreśliło jego szanse.

Urazy to problem numer jeden z mlekiem. 1. Ścięgno podkolanowe uniemożliwiło mu udział w play-offach 2018 dla Houston. Pachwina wykluczyła go z play-offów Phoenix w 2023 roku. Ale jedną z zalet grania z Currym jest to, że Paul nie będzie grał przez wiele minut. Średnio 35,7 minuty w swoich siedmiu meczach play-off w tym roku. Ale przed kontuzją w tym roku grał w 30 kolejnych meczach posezonowych w trzech play-offach.

W pierwszej rundzie serii przeciwko Clippers Paul grał 39, 38, 41, 38 i 38 minut. Został kontuzjowany w meczu 2 następnej serii. Ostrożność Steve’a Kerra i magiczna, chroniąca postać Ricka Celebriniego dla Paula dały mu większą szansę na przetrwanie sezonu posezonowego. Curry to ubezpieczenie, dzięki któremu może zmniejszyć obciążenie pracą i nie tracić pozycji.

Paul skacze przez schody ruchome. Może to znak, że cały turniej nie jest tym, czym był kiedyś, a może nie jest tym, czym się wydaje. W końcu wszyscy ci żołnierze stają się starsi i mądrzejsi i pamiętają, że wszyscy są częścią bractwa. Walki, które napędzają internet, nie są tak poważne dla głównych bohaterów, jak widzowie by chcieli.

To dowód na to, że życie to koło. Więź narodzona w Północnej Karolinie może przetrwać czas i rywalizację, a nawet nieporozumienia. Ostatecznie wszystkie byłe supergwiazdy muszą znaleźć bezpieczne miejsce do wylądowania w ostatnich latach życia. Legendy gry na to zasługują.

A może faktycznie jesteśmy w jakimś alternatywnym wszechświecie.

Głębiej Slater: Dlaczego doszło do wymiany między Chrisem Paulem a Jordanem Poole dla Warriors?

(Zdjęcie: Ezra Shaw / Getty Images)