Administracja Bidena ostrzegła, że ​​Teksas zostanie pozwany, jeśli będzie egzekwował surowsze przepisy imigracyjne

Administracja Bidena ostrzegła w czwartek Teksas, że egzekwowanie prawa może skutkować pozwem przeciwko stanowi. Surowe przepisy imigracyjne Znany jako SB4, miałby upoważniać stanowych i lokalnych funkcjonariuszy organów ścigania do aresztowania, więzienia i ścigania imigrantów podejrzanych o nielegalny wjazd do Stanów Zjednoczonych.

Departament Sprawiedliwości zapowiedział, że złoży skargę przeciwko tej sprawie SB4 Zgodnie z listem wysłanym 28 grudnia do gubernatora Grega Abbotta i uzyskanym przez CBS News, jeśli Teksas nie zapewni urzędników federalnych do 3 stycznia, że ​​stan wstrzyma się z wdrażaniem prawa zgodnie z planem w marcu. Oprócz tworzenia przestępstw związanych z nielegalnym wjazdem na poziomie stanowym, prawo umożliwiłoby sędziom Teksasu wydawanie nakazów deportacji.

W swoim piśmie Departament Sprawiedliwości stwierdził, że SB4 skutecznie kryminalizuje działania, które są już nielegalne na szczeblu federalnym, podważa więzi z Meksykiem i uniemożliwia urzędnikom egzekwowanie federalnych przepisów imigracyjnych mających zapewniać schronienie imigrantom uciekającym przed prześladowaniami.

„Ponieważ ustawa SB 4 jest niezgodna z konstytucją i zakłóca działalność rządu federalnego, nalegamy, aby Teksas wstrzymał się z jej wdrożeniem” – powiedział główny zastępca prokuratora generalnego Brian Boynton w liście do firmy Abbott.

Boynton ostrzegł, że jeśli Teksas nie zastosuje się do prośby administracji Bidena, „Stany Zjednoczone zamierzają złożyć pozew o nakazanie egzekwowania SB 4”.

Przedstawiciele firmy Abbott, która podpisała ustawę SB4 na początku tego miesiąca po przyjęciu tego środka przez legislaturę stanu Teksas, nie odpowiedzieli natychmiast na prośbę o komentarz. Ustawa SB4 została już zakwestionowana przed sądem federalnym przez Amerykańską Unię Wolności Obywatelskich, która argumentowała, że ​​ustawa jest niezgodna z konstytucją.

Na co SB4 pozwoliłby Teksasowi?

SB4 to najnowsza próba Teksasu rzucenia wyzwania prezydentowi Bidenowi w sprawie imigracji. Pod rządami Abbotta Teksas przetransportował dziesiątki tysięcy imigrantów do Nowego Jorku, Chicago i innych miast pod przewodnictwem Demokratów, rozmieścił jednostki Gwardii Narodowej, aby wzmocnić Rio Grande drutem kolczastym, oraz wysłał żołnierzy stanowych, aby aresztowali niektórych imigrantów pod zarzutem wtargnięcia.

Pływająca bariera zostaje umieszczona na środku rzeki Rio Grande tworzącej granicę amerykańsko-meksykańską w Eagle Pass w Teksasie, 23 grudnia 2023 r. Chandan Khanna/AFP za pośrednictwem Getty Images



Rozwiązanie to byłoby najsurowszym stanowym prawem imigracyjnym we współczesnej historii Stanów Zjednoczonych, czyniącym nielegalną imigrację przestępstwem państwowym, od wykroczenia po przestępstwo.

Nielegalny wjazd do Teksasu z Meksyku jest wykroczeniem zagrożonym karą do 180 dni więzienia i grzywną do 2000 dolarów. Nielegalny ponowny wjazd do Teksasu jest przestępstwem zagrożonym karą do 2, 10 lub 20 lat więzienia, w zależności od tego, czy dany imigrant był wcześniej deportowany lub skazany za określone przestępstwa.

SB4 umożliwiłoby sędziom Teksasu nakazanie imigrantom podejrzanym o naruszenie przepisów dotyczących nielegalnego wjazdu lub ponownego wjazdu z powrotem do Meksyku jako alternatywę dla ścigania ich. Osoby naruszające te nakazy mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za przestępstwo drugiego stopnia.

Rząd meksykański powiedział już, że nie zaakceptuje powrotu migrantów od urzędników stanu Teksas, potępiając SB4 jako ustawę „antyimigracyjną”.

Abbott i inni zwolennicy SB4 argumentowali, że prawo zapobiegnie nielegalnemu przekraczaniu granic. On i inni przywódcy Partii Republikańskiej skrytykowali administrację Bidena za bezprecedensowy poziom przekraczania granicy imigracyjnej odnotowany w ciągu ostatnich trzech lat.

Krytycy ustawy twierdzą jednak, że może ona prowadzić do profilowania rasowego osób wyglądających jak imigranci. Argumentowali, że SB4 może przynieść odwrotny skutek z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego, odwracając stanowe i lokalne więzienia oraz funkcjonariuszy organów ścigania od wysiłków mających na celu zatrzymanie poważnych przestępców.

