Akcje azjatyckich banków spadają, ponieważ Credit Suisse obawia się rynków rockowych

Hongkong (CNN) Akcje banków spadły w Azji w czwartek, ciągnąc w dół szersze rynki, ponieważ problemy w Credit Suisse podsyciły obawy. Bankowy chaos Rozprzestrzenianie się po całym świecie.

Wiadomość została odebrana przez megabank, który wielokrotnie blokował wsparcie finansowe ze strony szwajcarskiego banku centralnego Brak płynności ograniczył najgorsze straty.

Pożyczkodawca powiedział, że pożyczy do 50 miliardów franków szwajcarskich (53,7 miliarda dolarów) od Narodowego Banku Szwajcarii. W środę inwestorzy obniżyli akcje drugiego co do wielkości pożyczkodawcy w Szwajcarii aż o 30%.

Bank nazwał pożyczkę „decydującym krokiem w kierunku wczesnego wzmocnienia płynności”.

Japoński indeks TOPICS Banks, kluczowy indeks śledzący japońskich pożyczkodawców, spadł podczas porannej sesji aż o 6,4%. Później odrobił trochę strat, a ostatni obrót był o 3,7% niższy. Indeks stracił w tym tygodniu ponad 8%.

W Hong Kongu, Standardowy czarterowany (SCBFF) Spadek o prawie 4%. holdingi HSBC (HSBCPRA) spadła o 2,5%. Lokalny bank BOC Hong Kong spadł o 3,1%.

W Korei Południowej główni kredytodawcy Shinhan Financial Group i KB Financial Group stracili odpowiednio 1,2% i 0,5%.

„Widzimy definitywny spadek zaufania inwestorów do sektora technologicznego i bankowego” – powiedział Clifford Bennett, główny ekonomista internetowego biura maklerskiego ACY Securities z siedzibą w Sydney. „Jest wysoce nieprawdopodobne, aby te obawy zniknęły w najbliższym czasie”.

Utrata zaufania inwestorów i deponentów może doprowadzić do upadku każdego banku, niezależnie od bilansu” – dodał.

Skala Japonii Niki 225 (N225) Na początku handlu spadł aż o 2,2%. W ostatniej transakcji spadł o 0,9%. Hongkongu Hong Cheng (HSI) spadek o 1,3%. Chin Szanghajska mieszanka (SHCOMP) spadł o 0,4%.

Korei Cosby (Cosby) Spadł aż o 1,4%, ale później odwrócił wszystkie straty i był notowany jako ostatni.

Koreański won gwałtownie osłabił się w stosunku do dolara amerykańskiego, spadając o prawie 1% w porannym handlu, ponieważ inwestorzy skupili się na tradycyjnych bezpiecznych walutach, takich jak dolar. Chiński juan spadł o 0,1% w stosunku do dolara.

Akcje banków spadły w środę w Europie i Nowym Jorku Akcje Credit Suisse spadły do ​​nowego rekordowo niskiego poziomu, wystraszając inwestorów już wstrząśniętych szybkim upadkiem dwóch amerykańskich banków w mniej niż tydzień.

Upadki banków już zmusiły amerykańskich regulatorów Środki nadzwyczajne niedzielę, aby zabezpieczyć depozyty u dwóch pożyczkodawców: Silicon Valley Bank i Signature Bank.

„Rynki prawdopodobnie będą zdezorientowane w związku z konsekwencjami upadku Silicon Valley Bank, w połączeniu z niepewnością co do przyszłej ścieżki światowej gospodarki i stóp procentowych” – powiedział Marty Dropkin, szef działu akcji w regionie Azji i Pacyfiku w Fidelity International.

Zauważył, że firmy zaczynają wydawać bardziej ostrożne wytyczne. Coraz częściej pojawiają się też ogłoszenia o zwolnieniach.

„Są to wyraźne oznaki, że firmy zaczynają odczuwać presję na swoje marże zysku” – powiedział. „Uważamy, że w tym roku nastąpi korekta przychodów”.