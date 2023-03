Rynek Lamara Jacksona jest niejasny, gdy zaczyna się nowy rok ligowy

The Athletic ma transmisję na żywo z okienka wolnej agencji NFL.

W środę o godzinie 16:00 ET rozgrywający Baltimore Ravens, Lamar Jackson, wreszcie może wystawiać uwertury i oferty kontraktowe od innych drużyn. Teraz wydaje się to bardziej sprawiedliwe niż tydzień temu, kiedy Ravens umieścili niewyłączne prawa na rozgrywającym, kto powoła byłego konsensusu MVP ligi?

Ponieważ na początku nowego roku ligowego zbliża się dwudniowe okno manipulacji w NFL, rynek dla gwiazdorskiego rozmówcy Ravens pozostaje niejasny, nawet jeśli drużyny potrzebujące rozgrywającego pozostają. Kilka drużyn, które starały się dopasować do Jacksona, pozyskało początkowego rozgrywającego lub jest gotowych to zrobić, dzięki czemu lista potencjalnych konkurentów jest jeszcze mniejsza.

Ta lista nie obejmuje już Carolina Panthers, którzy w zeszłym tygodniu zorganizowali wymianę z Chicago Bears na najlepszy wybór w drafcie w przyszłym miesiącu, pozwalając im wybrać nowego rozgrywającego według własnego wyboru. To nie obejmuje Las Vegas Raiders, którzy teraz mają weterana Jimmy’ego Garoppolo, który zastępuje startera New Orleans Saints, Dereka Carra. Miami Dolphins wykonali kilka ruchów, w tym wybranie opcji piątego roku na rozpoczynającego rozgrywającego Tua Tagovailoa, podpisanie dwuletniego kontraktu z rezerwowym Mike’em White’em i dodanie drogiego obrońcy Jalena Ramseya.

Atlanta Falcons, którzy nie mogli się doczekać, aby wszyscy wiedzieli, że odeszli od Jacksona w zeszłym tygodniu, zachowywali się jak zespół, który nie chciał oferować mu kontraktu w tym tygodniu i planuje pozostać z Desmondem Ridderem. The Falcons wykorzystali mnóstwo miejsca i zgodzili się na dwuletnią umowę o wartości 20 milionów dolarów z Taylorem Heinicke, aby wesprzeć Riddera.

New York Jets nadal pracują nad pozyskaniem Aarona Rodgersa z Green Bay Packers, a ograniczeni pensjami Tampa Bay Buccaneers są powszechnie zgłaszani jako kandydaci do tańszych opcji, takich jak Baker Mayfield i Jacoby Brissett. Z Kylem Traskiem do wczesnej pracy. Uzbrojeni w wybór numer 2, Houston Texans są w stanie wybrać rozgrywającego, zamiast dawać Ravens ten wybór i pierwszą rundę 2024 w zamian za Jacksona.

Więc kto to zostawia? Indianapolis Colts wyróżniają się. Colts z pewnością stworzyli trochę miejsca na wynagrodzenia, zgadzając się na zwolnienie rozgrywającego Matta Ryana i weterana handlu Stephena Gilmore’a do Dallas Cowboys we wtorek. Jednak po przejściu z trzema prostymi graczami po niespodziewanym odejściu Andrew Lucka na emeryturę, przedstawiciele zespołu rozmawiali o chęci opracowania własnego sygnalizatora. NIE. Z wyborem 4, Colts mają zagwarantowany jeden z najlepszych rozgrywających w drafcie: CJ Stroud z Ohio State, Bryce Young z Alabamy, Anthony Richardson z Florydy lub Will Lewis z Kentucky.

Innym zespołem, który był powiązany z Jacksonem, są Washington Commanders, którzy są gotowi do rozpoczęcia drugiego roku piątej rundy wyboru Sama Howella. Nietrudno zobaczyć odchodzącego właściciela Daniela Snydera wykonującego taki ruch, a gotowość do dania Jacksonowi w pełni gwarantowanego kontraktu byłaby trudna do dorównania właścicielowi Ravens, Steve’owi Picciottiemu. Jednak Sherri Burruss z NFL Network przeprowadziła w poniedziałek wywiad z trenerem Commanders Ronem Riverą i powiedziała, że ​​Rivera „nie wywiera na niego presji”, aby złożyć ofertę za Jacksona.

Tytani z Tennessee? Nowy dyrektor generalny Run Garthen poparł startera Ryana Tannehilla, a Tytani nie wydają się być drużyną, która nagle jest skłonna zapłacić rozgrywającemu ponad 200 milionów dolarów gwarantowanych pieniędzy.

Gdyby inny zespół bezpośrednio ogłosił swoje zamiary uczynienia z Jacksona potencjalnego kandydata, byłoby głupotą, biorąc pod uwagę delikatność negocjacji. W NFL jest poza sezonem, więc mądrze jest nie lekceważyć potencjalnych miejsc, gdy dostępne jest ulepszenie rozgrywającego. Jackson ma zaledwie 26 lat i jest jednym z najbardziej dynamicznych graczy w lidze. Byłby wielkim remisem dla franczyzy, która walczy o dopasowanie, a właściciele – którzy i tak muszą podjąć ostateczną decyzję w sprawie umowy tej wielkości – z pewnością zrozumieją, co oznacza jego dodanie.

Ze swojej strony Kruki nie zrobiły nic w ciągu ostatnich dwóch dni, aby zmniejszyć swoje szanse na dopasowanie jakiejkolwiek oferty za Jacksona. Zgodzili się na obronę handlu, Chucka Clarka, zwolnienie weterana defensywy Calais Campbell i biegaczy Gusa Edwardsa i Michaela Pierce’a, aby zaakceptowali obniżki płac. Strażnik Kevin Zeitler również zmienił swój kontrakt, aby stworzyć więcej miejsca na czapki. We wszystkich trzech zmianach kontraktu Kruki wykorzystały lata nieważności, których unikano w przeszłości. Ich gotowość do skorzystania z nich w tym roku można z łatwością uznać za znak, że Baltimore jest skłonne użyć każdego możliwego ruchu, aby uchronić się przed zewnętrzną ofertą dla Jacksona.

Jedynym wolnym agentem posunięciem Ravens było ponowne podpisanie kontraktu z Cornerbackiem Trayvonem Mullenem, który jest kuzynem Jacksona, na roczną umowę, która byłaby bardzo zbliżona do ligowego minimum. Ravens wejdą w nowy rok ligowy z prawie 10 milionami dolarów w przestrzeni płacowej, ale są inne ruchy, które mogą zrobić, aby stworzyć więcej. Prosta restrukturyzacja kontraktów dla lewego napastnika Ronniego Stanleya i narożnika Marlona Humphreya podwoiłaby ich dostępną przestrzeń.

Przedstawiciele Ravens wyrazili cichą pewność, że mogliby dopasować każdą ofertę dla Jacksona, gdyby zechcieli. Ale pozostają pytania: czy podpisze iz kim?

Niektóre przetargi nie zostały ogłoszone

Ravens mają czas do 16:00 w środę, aby zdecydować, czy zaoferować kontrakty sześciu ograniczonym wolnym agentom, grupie, która obejmuje rozgrywającego Tylera Huntleya, środkowego Tristana Colona, ​​obrońców DeShauna Phillipsa i Christiana Welcha, zabezpieczających Geno Stone i Longa. Snappera Nicka Moore’a. Oczekuje się jednak, że większość z nich, jeśli nie wszyscy, będzie mogła skorzystać z bezpłatnej agencji bez uzyskiwania kontraktu.

Nawet najniższa oferta kosztowałaby Ravens mniej niż 2,7 miliona dolarów, co jest zdrowym kosztem dla zespołu przeciwko limitowi. Oczywiście Ravens nie zamierzają oferować kontraktów tego poziomu Phillipsowi i Welchowi, którzy grają prawie wyłącznie w zespołach specjalnych i zanotowali w zeszłym roku pięć bramek w obronie. Najlepiej opłacani lucjaniści długodystansowi w NFL zarabiają od 1,4 do 1,5 miliona dolarów rocznie. Niska oferta jest prawie dwukrotnie wyższa, co wyjaśnia, dlaczego Ravens nie zgłoszą się do Moore’a, mimo że są zadowoleni z tego, jak grał w swojej roli w ciągu ostatnich dwóch sezonów.

Kruki oczywiście lubią Colona, ​​który udowodnił, że jest solidną postacią i utrzymał się w czterech startach w ciągu trzech sezonów. Jednak przewiduje się jako ósmy lub dziewiąty ofensywny liniowy zespołu. Jest cenny, ale czy jest wart 2,7 miliona dolarów dla ograniczonego zespołu?

Geno Stone rozpoczął siedem meczów dla Ravens w zeszłym sezonie. (Mitchell Leff/Getty Images)

Stone udowodnił, że w ciągu ostatnich dwóch lat regularnie udzielał się zarówno w zespołach obronnych, jak i specjalnych. Zaczął siedem meczów dla kontuzjowanego Marcusa Williamsa w zeszłym roku i dobrze łapał. Po wymianie Clarka, numer 1 zespołu w 2023 roku za Williamsem i Kylem Hamiltonem. Stone jest faworytem w obronie 3. Jednak wcześniej w tym tygodniu Kruki skłaniały się ku nieoferowaniu Kamienia, według osób zaangażowanych w negocjacje. Planowali ponownie rozważyć decyzję bliżej środowego terminu.

A potem jest Huntley, który może reprezentować najtrudniejszą decyzję ze wszystkich. Zakładając, że Jackson wróci, Huntley będzie numerem jeden. Ravens dyskutowali o sprowadzeniu rezerwowego weterana, który mógłby zostawić 3 rozgrywających. To z pewnością może wpłynąć na to, ile zespół byłby skłonny zapłacić Hundleyowi. Jeśli jednak Ravens go nie zgłoszą, jedynym rozgrywającym w ich składzie w połowie marca będzie drugoroczny niewybrany wolny agent Anthony Brown.

Tradycyjnie Ravens odnosili sukcesy, podpisując z niektórymi ograniczonymi wolnymi agentami kontrakty przyjazne zespołowi bez ich przetargu. Robią to wszystkie zespoły. Ale nie ma gwarancji, kiedy ci gracze będą mogli grać poza koncesjami. W swoich ośmiu startach w ciągu ostatnich dwóch sezonów Hundley pokazał wystarczająco dużo, by być atrakcyjnym dla innych drużyn jako niedrogi rezerwowy rozgrywający. Niewiele drużyn mogło łatwo zobaczyć Stone’a jako startera i zapłacić mu. Zdolność Ravens do znajdowania i rozwijania graczy ze specjalnych drużyn jest dobrze udokumentowana w całej lidze, więc facet taki jak Moore wzbudziłby zainteresowanie.

Ravens są w trudnej sytuacji. Muszą być oszczędni i selektywni, jeśli chodzi o wykorzystanie miejsca w czapce, ale utrata takich gości jak Hundley, Stone, Colon i Moore stworzy w ich składzie luki, które będą musieli wypełnić.

Zapasowe opcje QB

Kruki nie są za wydawaniem pieniędzy na pozycję rezerwowego rozgrywającego, jeśli chodzi o znalezienie zastępstwa, jeśli Jackson odejdzie. Plan awaryjny polega na szukaniu bardziej doświadczonej opcji, jeśli kontuzje Jacksona będą się utrzymywać, a rozgrywający zdecyduje się opuścić obóz treningowy w wyniku impasu kontraktowego.

Głębiej Podczas gdy impas w kontrakcie z Lamarem Jacksonem trwa, Kruki opracowują plany awaryjne

Mając nowego koordynatora ofensywy w postaci Todda Mongana, Ravens powinni dobrze wykorzystać obóz przygotowawczy i okres przygotowawczy. Doświadczony rozgrywający, który był zamieszany w różne przewinienia i rozumie proces aklimatyzacji, w rzeczywistości Jackson pomoże w tej zmianie, jeśli jest kamperem. Jednak rynek rezerwowych rozgrywających przerzedził się od czasu otwarcia okna manipulacji.

Mayfield i Brissett to najlepsze pozostałe opcje, ale obaj, co zrozumiałe, szukają okazji do startu. Za nimi są byli starterzy Carson Wentz, Marcus Mariota, Teddy Bridgewater, Joe Flacco i Matt Ryan. Jest też grupa młodszych opcji, takich jak Cooper Rush, Gardner Minshew, Drew Lock i Mason Rudolph.

Kruki mogłyby z łatwością złożyć ofertę na Hundleya i zdecydować się na wydanie swoich ograniczonych dolarów w innym miejscu. Jeśli jednak pójdą w innym kierunku, są opcje.

(Górne zdjęcie: Ray Seebeck / USA Today)