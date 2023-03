Honduras będzie szukał powiązań z Chinami, wywierając presję na Tajwan przed wizytą USA

Honduras dąży do oficjalnych stosunków z Chinami

Migracja grozi dalszym zmniejszeniem liczby sojuszników Tajwanu

Oprócz Hondurasu Tajpej ma formalne stosunki z 13 krajami

W kwietniu prezydent Tajwanu ma odwiedzić Amerykę Środkową

Tegucigalpa/TAIPE, 14 marca (Reuters) – Prezydent Hondurasu Xiomara Castro powiedziała we wtorek, że zwróciła się do ministra spraw zagranicznych tego kraju o nawiązanie oficjalnych stosunków z Chinami, podczas gdy prezydent Tsai Ing-wen naciskała na Tajwan przed decydującą podróżą do Stanów Zjednoczonych i Chin . Ameryka.

Chiny nie pozwalają krajom, które utrzymują stosunki dyplomatyczne z Tajwanem, na utrzymywanie oficjalnych stosunków z Tajwanem, który uważa za własne terytorium bez prawa do stosunków międzypaństwowych, czemu Tajwan zdecydowanie się sprzeciwia.

Castro przedstawił pomysł otwarcia stosunków z Chinami i zerwania z Tajwanem podczas swojej kampanii wyborczej, ale powiedział, że ma nadzieję na utrzymanie więzi z Tajwanem w styczniu 2022 roku.

Gdyby naród Ameryki Środkowej zerwał stosunki z Tajwanem, opuściłby wyspę z zaledwie 13 sojusznikami dyplomatycznymi.

Honduraski poseł opozycji, Tomás Zambrano, powiedział lokalnej telewizji, że decyzja wpłynie na stosunki tego kraju ze Stanami Zjednoczonymi, jego głównym partnerem handlowym, zauważając, że wiele rodzin polega na przekazach pieniężnych wysyłanych z północy.

USA nie utrzymują formalnych stosunków dyplomatycznych z Tajwanem, ale są jego najważniejszym międzynarodowym sojusznikiem i dostawcą broni, stałym źródłem tarć w stosunkach chińsko-amerykańskich.

„Musimy spojrzeć na sprawy bardziej pragmatycznie i szukać najlepszego rozwiązania dla narodu Hondurasu” – powiedział we wtorek lokalnej telewizji minister spraw zagranicznych Hondurasu Eduardo Reyna.

Oświadczenie Castro, zamieszczone na Twitterze, poprzedza planowaną podróż Tsai do Ameryki Środkowej w przyszłym miesiącu, gdzie ma odwiedzić Gwatemalę i Belize. Mówiąc bardziej emocjonalnie, przejedzie przez Stany Zjednoczone i spotka się z przewodniczącym Izby Reprezentantów Kevinem McCarthym, co bardzo rozzłości Chiny.

Odpowiadając na pytania ustawodawców w parlamencie w środę, Chen Chin-kung, zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Tajwanu, powiedział, że „nie wykluczył całkowicie” możliwości, że Chiny będą próbowały wywrzeć presję przed podróżą Tsai.

Tajwan oskarżył Chiny o zaciąganie ogromnych długów od swoich sojuszników, czemu Pekin zaprzecza.

Ministerstwo spraw zagranicznych Tajwanu wyraziło poważne zaniepokojenie rządem Hondurasu i wezwało go do uważnego rozważenia swojej decyzji i „nie wpadnięcia w chińską pułapkę”.

Źródło zaznajomione z sytuacją na Tajwanie powiedziało, że wyspa musi „wyczerpać wszystkie możliwości”, aby utrzymać stosunki dyplomatyczne z Hondurasem.

„Pozdrowienia z Hondurasu”

Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych jeszcze nie skomentowało tej sytuacji, ale Zhang Ran, chiński ambasador w Meksyku, napisał na Twitterze, że jedyną polityką Chin, zgodnie z którą Chiny i Tajwan są częścią tego samego kraju, jest zgoda społeczności międzynarodowej.

„Gratulacje dla Hondurasu za tę doskonałą decyzję przyjęcia tej polityki! Mam nadzieję, że dojdzie do skutku” – powiedział Zhang.

W grudniu 2021 roku Nikaragua zerwała swoje wieloletnie więzi z Tajwanem, przeszła na wierność Chinom i oświadczyła, że ​​„Tajwan jest niezbywalną częścią terytorium Chin”.

Departament Stanu USA zachęcał wówczas kraje do utrzymywania więzi z Tajwanem i stwierdził, że decyzja Nikaragui nie odzwierciedla woli narodu, ponieważ jej rząd nie został wybrany w wolnych wyborach.

Departament Stanu USA nie odpowiedział natychmiast na prośbę o komentarz w sprawie Hondurasu.

Jeśli opozycja wygra wybory prezydenckie pod koniec kwietnia, Tajwan może stracić kolejnego latynoskiego sojusznika, Paragwaj.

Paragwaj zerwie stosunki z Tajwanem i otworzy stosunki z Chinami, co ma nadzieję, że opozycyjny kandydat na prezydenta Efrain Alegre zwiększy eksport soi i wołowiny.

Reportaż Gustavo Palencia w Tegucigalpa, Ben Blanchard, Yimou Lee i Sarah Wu w Taipei oraz Valentine Hilaire w Mexico City; Montaż autorstwa Sarah Moreland, Sri Navaratnam i Himani Sarkar

Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.