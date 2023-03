Amerykański dron: rosyjskie samoloty zestrzeliły MQ-9 Reaper nad Morzem Czarnym

(CNN) Rosyjski myśliwiec Siłą zestrzelił drona Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych Amerykański dron MQ-9 Reaper uszkodził we wtorek śmigło nad Morzem Czarnym – poinformowała amerykańska armia.

Dron Reaper i dwa rosyjskie Su-27 latały we wtorek na wodach międzynarodowych nad Morzem Czarnym, kiedy rosyjski odrzutowiec celowo leciał przed siebie i wielokrotnie zrzucał paliwo na bezzałogowy dron, podało oświadczenie dowództwa europejskiego USA.

Następnie samolot uderzył w śmigło drona, co skłoniło siły amerykańskie do zestrzelenia drona MQ-9 na wodach międzynarodowych. Rzecznik Pentagonu bryg. Generał Patrick Ryder powiedział we wtorek, że rosyjski samolot leciał „w bliskiej odległości” od drona przez 30 do 40 minut, zanim rozbił się krótko po 7 rano CET.

„Podczas gdy nasz samolot MQ-9 wykonywał rutynowe operacje w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, MQ-9 został przechwycony i zaatakowany przez rosyjski samolot, co spowodowało awarię MQ-9 i całkowitą stratę” — powiedział generał sił powietrznych James P. Hecker, dowódca Sił Powietrznych USA w Europie i Sił Powietrznych w Afryce, powiedział w oświadczeniu. „W rzeczywistości ta niebezpieczna i nieprofesjonalna akcja Rosjan prawie spowodowała awarię obu samolotów”.

Incydent jest pierwszym od czasów Rosji, kiedy rosyjskie i amerykańskie samoloty wojskowe nawiązały bezpośredni kontakt fizyczny Napadł na Ukrainę Rok temu, prawdopodobnie w celu eskalacji napięć między dwoma krajami, Stany Zjednoczone nazwały działania Rosji „nieodpowiedzialnymi, nieprzyjaznymi dla środowiska i nieprofesjonalnymi”.

Ambasador Rosji w USA Anatolij Antonow powiedział, że Rosja nie chce „konfliktu” między jego krajem a USA po wezwaniu do Departamentu Stanu po zestrzeleniu drona.

„Nie chcemy stwarzać sytuacji między Federacją Rosyjską a Stanami Zjednoczonymi, w której stajemy w obliczu niespodziewanych konfliktów lub nieoczekiwanych incydentów” – powiedział Antonow po ponad półgodzinnej rozmowie w Departamencie Stanu.

Asystent sekretarza Karen Danfried powiedziała, że ​​wyraziła zaniepokojenie USA incydentem i „wymieniliśmy nasze poglądy w tej sprawie, ponieważ mamy pewne różnice”.

„Wydaje mi się, że jest to konstruktywny dialog w tej sprawie. Wysłuchałem jej opinii i mam nadzieję, że rozumie, o czym mówiłem” – powiedział Antonow w odpowiedzi na pytanie CNN.

Dodał, że „Rosja poinformowała o tym miejscu, które zostało określone jako strefa specjalnej operacji wojskowej”.

„Ostrzegano nas, aby nie penetrować, nie penetrować” – powiedział, pytając, jak Stany Zjednoczone zareagowałyby, gdyby rosyjski dron zbliżył się do Nowego Jorku lub San Francisco.

Antonow powtórzył zaprzeczenie incydentu przez rosyjskie Ministerstwo Obrony. We wtorkowym oświadczeniu zaprzeczyli, jakoby rosyjski odrzutowiec miał kontakt z dronem, twierdząc, że myśliwce „starały się zidentyfikować intruza” po zauważeniu intruza na Morzu Czarnym i że dron „wszedł w niekierowany samolot”. Utrata wzrostu”.

„Dron przeleciał ze swoimi transponderami, przekraczając granice tymczasowego reżimu przestrzeni powietrznej ustanowionego dla specjalnych operacji wojskowych, komunikując się ze wszystkimi użytkownikami w międzynarodowej przestrzeni powietrznej i wydanego zgodnie z międzynarodowymi standardami” – poinformował resort.

prezydenta Joe Bidena Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan został poinformowany o incydencie we wtorek rano, powiedział koordynator ds. komunikacji w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, John Kirby. Ryder powiedział, że urzędnicy Departamentu Obrony „nie rozmawiali konkretnie z rosyjskimi urzędnikami” o incydencie.

Price powiedział osobno, że Stany Zjednoczone „zaangażowały się na wysokim szczeblu z naszymi sojusznikami i partnerami” w sprawie incydentu. Powiedział, że Stany Zjednoczone „nie są w stanie rozmawiać o tym, co Rosjanie chcą zrobić” za pomocą manewrów, ale ostatecznie intencja była mniejsza niż „to, co faktycznie się wydarzyło”.





Na tym zdjęciu z 21 lutego 119 Skrzydło Sił Powietrznych USA MQ-9 Reaper przelatuje nad lotniskiem podczas Cobb North 23 w Anderson Air Force Base na Guam.

Kirby powiedział, że przechwytywanie amerykańskich samolotów na Morzu Czarnym było „niezwykłe” dla rosyjskich samolotów, dodając, że w ostatnich tygodniach miały miejsce inne przechwycenia.

Powiedział jednak, że wtorkowy odcinek był wyjątkowy pod względem tego, jak „niebezpieczne, nieprofesjonalne i lekkomyślne” były rosyjskie działania.

Departament Obrony USA odtajnia obecnie zdjęcia z incydentu, powiedział we wtorek Ryder. Powiedział też, że Rosja nie odzyskała zestrzelonego drona.

Samoloty rosyjskie i amerykańskie operowały na Morzu Czarnym wojna ukraińskaAle to pierwsza znana taka interakcja, śmiertelna eskalacja w kluczowym momencie walki.

Stany Zjednoczone eksploatują drony Reaper na Morzu Czarnym od początku wojny i używają dronów szpiegowskich do monitorowania tego obszaru. Według Sił Powietrznych drony Reaper mogą latać na wysokości 50 000 stóp oraz mają czułość i możliwości zbierania danych wywiadowczych i prowadzenia obserwacji dalekiego zasięgu, co czyni je idealnymi platformami do monitorowania ruchów na polu bitwy i na Morzu Czarnym. .

Ta historia została zaktualizowana o dodatkowe szczegóły.