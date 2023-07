Akcje Carvany osiągają wartość 1,2 miliarda dolarów w ramach transakcji mającej na celu zmniejszenie zadłużenia Kluczowy wskaźnik zysku wzrasta

Karawana (CVNA) ogłosił porozumienie w sprawie redukcji zadłużenia o 1,2 miliarda dolarów i dokonał dużej wyprzedaży w drugim kwartale, podczas gdy kluczowa miara zysku wzrosła. Akcje Carvany poszybowały w górę.

Niespokojny internetowy sprzedawca używanych samochodów powiedział, że odpisze 83% banknotów zapadających w latach 2025-2027. Zmniejszy to koszty obsługi długu o ponad 430 mln USD rocznie przez najbliższe dwa lata. Przed transakcją 8,5 miliarda dolarów całkowitego zadłużenia Carvany stanowiły niezabezpieczone obligacje.

„Ta transakcja znacznie zwiększa naszą elastyczność finansową, zmniejszając nasze całkowite zadłużenie, wydłużając terminy zapadalności i zmniejszając krótkoterminowe wydatki na odsetki gotówkowe, ponieważ kontynuujemy realizację naszego planu powrotu do znacznej rentowności i wzrostu” – powiedział Carvana CFO Mark Jenkins w oświadczeniu . .

Carvana powiedział w środę, że będzie starał się zebrać do 1 miliarda dolarów poprzez sprzedaż akcji w miarę restrukturyzacji.

Przychody Carvany

W drugim kwartale Carvana straciła 55 centów na akcję przy przychodach w wysokości 2,968 mld USD. W poprzednim kwartale Carvana odnotowała stratę w wysokości 2,35 USD na akcję przy przychodach w wysokości 3,884 mld USD.

Według FactSet analitycy spodziewali się średnio 1,15 USD straty na akcję i przychodów w wysokości 2,589 mld USD.

Zysk brutto na jednostkę, czyli GPU, ściśle obserwowany wskaźnik, osiągnął 6520 USD, czyli o 94% więcej niż rok temu. To przewyższyło poprzedni najlepszy kwartał – drugi kwartał 2021 r. – o 27%, powiedział Carvana.

W ciągu kwartału firma sprzedała 76 530 jednostek detalicznych i 46 453 sztuk hurtowych. Jednostki detaliczne spadły od I kwartału, podczas gdy jednostki hurtowe wzrosły. Oba spadły w stosunku do poprzedniego kwartału.

W trzecim kwartale Carvana spodziewa się drugiego z rzędu kwartału dodatniej skorygowanej EBITDA.

Udostępnij Carvana

Akcje Carvany wzrosły o prawie 38% do 54,91 na dzisiejszej giełdzie. Akcje CVNA wzrosły we wtorek o 9% do 39,80 przy dużym obrocie.

Raport Reutera powiązał środowy wzrost z możliwą krótką presją. Według raportu ponad połowa publicznie dostępnych akcji Carvany została skrócona od 18 lipca.

Rywal z cegły i zaprawy murarskiej Carmax (KMX), co zwiększyło sprzedaż internetową, która wzrosła o 0,4% do 86,19.

Akcje Carvany spadły w obrocie we wtorek po tym, jak firma nagle przesunęła datę raportu o zyskach o dwa tygodnie.

Od początku roku akcje wzrosły o 960%, w tym o 482% w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Nadal jednak pozostaje daleko od rekordowego poziomu 376,83 USD ustalonego na sierpień 2021 r. Akcje Carvana gwałtownie spadły z powodu złego zarządzania podczas pandemii Covid-19 i dużego zadłużenia.

Carvana twierdzi, że jest największym internetowym sprzedawcą używanych samochodów w kraju.

