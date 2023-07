Prezydent Stanford rezygnuje po tym, jak raport znalazł błędy w jego badaniach

Większość raportu zespołu Stanforda to obszerny dodatek analizujący obrazy z 12 opublikowanych artykułów, których dr Tessier-Levigne był autorem lub współautorem, niektóre pochodzą sprzed 20 lat.

W dokumentach zespół znalazł kilka przypadków powielania lub ekstrakcji, ale doszedł do wniosku, że dr Tessier-Levigne nie brał udziału w manipulacjach, nie był ich wówczas świadomy i nie zaniedbał ich wykrycia. Oni.

Adiunkt neurologii na Uniwersytecie Vanderbilt, dr. Matthew Schrock zwrócił uwagę na problemy z badaniem choroby Alzheimera w lutym 2009 r., mówiąc, że publikacja badania ilustruje, jak czasopisma naukowe czasami dają kluczowym naukowcom korzyść z wątpliwości, gdy ich badania są analizowane.

Starsi naukowcy prowadzący ruchliwe laboratoria mogą mieć trudności z analizowaniem każdego fragmentu danych generowanych przez młodszych naukowców, których nadzorują, powiedział dr Schrock. Ale powiedział: „Myślę, że nagromadzenie problemów wzrośnie do punktu, w którym potrzebny jest pewien nadzór”.

Dr. Schrock, który upierał się, że mówi za siebie, a nie za Vanderbilta, powiedział, że rezygnacja dr Tessier-Levigne miała sens, podobnie jak jej kadencja na wydziale. Dr. Zauważył, że wiele odkryć Tessier-Levine zostało potwierdzonych i pomogło rozwikłać ważne zagadki neuronauki.

„Mam mieszane uczucia co do upału, który bierze, ponieważ uważam, że jest wysoce nieprawdopodobne, aby to on był głównym graczem tutaj winnym” – powiedział dr. — powiedział Schrock. „Myślę, że miał obowiązek zrobić więcej niż zrobił, ale to nie znaczy, że nie próbował zrobić tego, co trzeba”.

Olivera Wanga , Benjamina Mullera I Katie Robertson Dostarczony raport.