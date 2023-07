Rynki azjatyckie są mieszane, ponieważ inwestorzy analizują dane gospodarcze z regionu

5 godzin temu

Chiny chcą przejść do nowych, szybko rozwijających się obszarów, takich jak IT, aby stymulować gospodarkę, powiedział Harald van der Linde, szef strategii kapitałowej w regionie Azji i Pacyfiku w HSBC.

„Nie chcą wracać do starego modelu wzrostu, jakim były inwestycje w nieruchomości i infrastrukturę. Mają tego dość” – powiedział w „Squawk Box Asia” CNBC.

Dodał, że zamiast tego „chcą przejść do nowego modelu wzrostu”, który koncentruje się na zaawansowanych technologicznie, odnawialnych źródłach energii i pojazdach zelektryfikowanych. Powiedział jednak, że nadal nie ma jasnych wskazówek od decydentów z Pekinu na temat tych szczegółów.

„Mamy nowy zespół ekonomiczny, który pojawił się w lutym tego roku. Spotkali się za kulisami, wymyślili plany, a mniej więcej w następnym miesiącu będziemy mieli więcej szczegółów na temat tego, co dokładnie zamierzają zrobić” – zauważył Linde.

„Myślę, że to jest to, na co rynek czeka. Daje nam to poczucie, dokąd naprawdę zmierzają”.

– Sumathi Bala