Google opracowuje narzędzie AI dla dziennikarzy

CNN

—



Google opracowuje narzędzie sztucznej inteligencji dla wydawców wiadomości, które może generować tekst artykułów i nagłówki, podkreślając, jak technologia może wkrótce zmienić branżę dziennikarską.

Firma technologiczna powiedziała w oświadczeniu, że chce współpracować z organizacjami informacyjnymi w zakresie korzystania z narzędzi AI w redakcjach.

„Naszym celem jest danie dziennikarzom możliwości korzystania z tych nowych technologii w celu poprawy ich pracy i produktywności”, powiedział rzecznik Google, „tak jak budujemy narzędzia, które pomagają ludziom w korzystaniu z Gmaila i Dokumentów Google”.

Była próba Po raz pierwszy doniósł New York TimesProjekt jest określany wewnętrznie jako „Genesis” i został przyznany firmie News Corp, która jest właścicielem The Times, The Washington Post i The Wall Street Journal.

W oświadczeniu Google nie wymieniono nazw tych firm medialnych, ale stwierdzono, że firma koncentruje się w szczególności na „mniejszych wydawcach”. Dodał, że projekt nie miał na celu zastąpienia dziennikarzy ani ich „zasadniczej roli… w relacjonowaniu, tworzeniu i sprawdzaniu ich artykułów”.

Nowe narzędzie pojawia się, gdy firmy technologiczne, w tym Google, ścigają się w opracowywaniu i wdrażaniu nowych produktywnych funkcji sztucznej inteligencji w aplikacjach roboczych z obietnicą usprawnienia zadań i zwiększenia produktywności pracowników.

Ale te narzędzia, przeszkolone w zakresie informacji online, wzbudziły obawy ze względu na możliwość błędnego przedstawienia faktów lub uzyskania „halucynacyjnych” odpowiedzi.

Informacja prasowa musiała zostać opublikowana przez CNET „istotne” poprawki Po eksperymentach z użyciem narzędzia AI do pisania historii na początku tego roku. Prosta historia napisana przez sztuczną inteligencję w „Gwiezdnych wojnach”, opublikowanej przez Gizmodo na początku tego miesiąca, również wymagała przeglądu. Ale nadal Oba sklepy chcieć powiedział Będą używać więcej technologii, aby się rozwijać.