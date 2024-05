Akcje Disneya spadły, gdy firma próbuje przekształcić biznes streamingowy w dochodowy

Disney (DIS) poinformował we wtorek, że kluczowa część jego działalności w zakresie transmisji strumieniowej po raz pierwszy odnotowała zysk, ale spodziewa się słabszych wyników w tym segmencie w bieżącym kwartale, przez co jego akcje spadły o prawie 10% na początku notowań.

W prognozie podkreślono wyzwania stojące przed Disneyem w zakresie osiągnięcia trwałej rentowności w zakresie transmisji strumieniowej, co jest kluczowym priorytetem w obliczu spadku działalności w zakresie telewizji linearnej. Ogólnie rzecz biorąc, niedawny plan naprawczy dyrektora generalnego Boba Igera sprawił, że w ostatnich miesiącach inwestorzy byli bardziej optymistyczni wobec akcji. Firma wygrała głośną walkę pełnomocników z inwestorem-aktywistą Nelsonem Beltzem.

W drugim kwartale finansowym Disneya dział rozrywki zajmujący się sprzedażą bezpośrednią (DTC), obejmujący Disney+ i Hulu, odnotował dochód operacyjny w wysokości 47 mln dolarów, w porównaniu z 587 mln dolarów w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Spółka spodziewa się, że wyniki DTC w segmencie rozrywki w trzecim kwartale będą niekorzystne z powodu strat indyjskiej marki Disney+ Hotstar.

Dodatkowo, nie wszystkie usługi streamingowe Disneya były w II kwartale rentowne. Łącznie z ESPN+ całkowite straty bezpośrednio do konsumentów wyniosły 18 milionów dolarów w porównaniu ze stratą w wysokości 659 milionów dolarów odnotowaną w roku poprzednim. Disney spodziewa się pełnych zysków ze streamingu w czwartym kwartale tego roku.

Drugi kwartał 2023 r. był wyższy niż szacunki Disneya na drugi kwartał 2023 r., wynoszące 0,93 USD, w porównaniu z 1,10 USD, które analitycy ankietowali przez Bloomberg.

Przychody wyniosły 22,1 miliarda dolarów, spełniając oczekiwania konsensusu i przewyższając 21,82 miliarda dolarów, które firma odnotowała rok wcześniej.

Disney podniósł swoje prognozy wzrostu skorygowanych zysków za cały rok do 25% z poprzednich 20%. Jednak Disney poniósł straty po połączeniu swojej działalności Star India z Reliance Industries, która zgłosiła odpis z tytułu utraty wartości w wysokości ponad 2 miliardów dolarów.

Analityk KeyBanc, Brandon Nispel, stwierdził w notatce po wynikach za drugi kwartał: „Łagodniejsze wytyczne dotyczące transmisji strumieniowej rozrywki w przyszłym kwartale mogą ostudzić entuzjazm. Jednak dzisiejsze wiadomości potwierdzają twierdzenie Igera, że ​​Disney znajduje się w trakcie długo oczekiwanej zmiany sytuacji”.

Nispel zauważył również, że inwestorzy mogą postrzegać cieplejsze perspektywy dla działalności Disneya, obejmującej parki tematyczne, jako „negatywną” dla akcji. Spółka stwierdziła, że ​​dochód operacyjny segmentu za trzeci kwartał powinien być „mniej więcej porównywalny z rokiem poprzednim”.

W rozmowie telefonicznej o wynikach dyrektor finansowy Disneya, Hugh Johnston, powiedział, że firma dostrzegła „pewne dowody globalnego ograniczenia podróży w szczytowych okresach po Covid-19” w swoich parkach tematycznych. Zauważył również, że rosnące koszty i inflacja będą miały wpływ na rentowność.

Najważniejsze wydarzenia w drugim kwartale: streaming, biznes w parkach

W drugim kwartale gigant medialny odnotował wzrost liczby abonentów Disney+, ponieważ abonenci Charter Cable zaczęli otrzymywać abonamenty premium w ramach swoich pakietów.

Disney dodał w drugim kwartale ponad 6 milionów podstawowych abonentów Disney+, wyprzedzając własne wytyczne i z łatwością pokonując konsensus Bloomberga wynoszący 4,7 miliona.

Firma odnotowała utrzymującą się dodatnią dynamikę średniego przychodu na użytkownika, czyli ARPU, w obliczu niedawnych podwyżek cen i ograniczenia udostępniania haseł. ARPU wzrosło o 0,44 USD, osiągając 7,28 USD.

„Myślę, że ceny usługi przesyłania strumieniowego będą z czasem stale rosły, ponieważ warto płacić za treści, które mamy” – powiedział Johnston we wtorek Brianowi Sozzi, redaktorowi naczelnemu Yahoo Finance.

Tymczasem działalność parków zapewniła kolejne dobre wyniki kwartalne, a krajowy dochód operacyjny wzrósł do 1,61 miliarda dolarów w porównaniu z 1,52 miliarda dolarów rok wcześniej.

Wyższe zyski w Walt Disney World Resort i Disney Cruise Line zostały częściowo skompensowane niższymi wynikami w Disneyland Resort – podała spółka.

Tymczasem krajowe dochody operacyjne ESPN spadły o 9% rok do roku do 780 milionów dolarów, na co złożyły się niższe przychody z usług dodatkowych i mniejsza liczba abonentów. Firma obwiniała wyniki zwiększonymi kosztami produkcji wynikającymi z programowania College Football Playoff (CFP).

Podobnie było w przypadku przychodów krajowej sieci liniowej w segmencie rozrywki, które w kwartale spadły o 11% rok do roku. Przychody operacyjne w tym segmencie spadły o 18%. Obwiniano za to również niższe przychody z usług dodatkowych i spadek przychodów z reklam.

W lutym Disney podwoił działalność w zakresie transmisji sportowych, ogłaszając nadchodzące wspólne przedsięwzięcie z Fox i Warner Bros. Discovery. Firma pracuje także nad osobną platformą do streamingu sportu dla ESPN, która zadebiutuje jesienią 2025 roku.

Według doniesień Disney zgodził się zwiększyć swoją umowę dotyczącą praw medialnych z NBA do 2,6 miliarda dolarów z poprzednich 1,5 miliarda dolarów w kwestiach związanych ze sportem. Obecna umowa franczyzowa NBA wygasa z końcem przyszłego sezonu.

