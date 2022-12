Akcje kończą wzrosty na rajdzie na koniec roku. Nasdaq dodaje ponad 2%

Akcje wzrosły w czwartek, gdy inwestorzy zbliżali się do ostatnich dni handlowych w 2022 roku.

Średnia przemysłowa Dow Jones wzrosła o 345,09 punktów, czyli 1,05%, do 33 220,80, odrabiając prawie wszystkie straty z poprzedniej sesji. S&P 500 wzrósł o 1,75% do 3 849,28, a Nasdaq Composite o 2,59% do 10 478,09.

Dow i S&P nieznacznie wzrosły w ciągu tygodnia, odpowiednio o 0,05% i 0,12%. Nasdaq jest na dobrej drodze do 0,19% straty.