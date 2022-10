Akcje rosną, gdy inwestorzy zwracają się do defensywnych zakupów: Zamykanie rynków

(Bloomberg) – Akcje w USA rosły, gdy inwestorzy oczekiwali na kolejną porcję zysków niektórych z największych światowych spółek i zastanawiali się, czy Rezerwa Federalna obniży podwyżki stóp po obciążeniu słabymi danymi gospodarczymi.

Najczęściej czytane z Bloomberg

Indeks S&P 500 wzrósł o ponad 1%, napędzany przez firmy opieki zdrowotnej, które są uważane za defensywne typy, gdy akcje są niestabilne. Nasdaq 100 wzrósł, odrabiając straty o ponad 1%. Chińskie akcje notowane na amerykańskiej giełdzie spadły po tym, jak indeks giełdowy tego kraju spadł, gdy prezydent Xi Jinping umocnił swoją władzę. Wśród firm o wielkich kapitalizacjach zaplanowanych do raportowania zysków w tym tygodniu są Alphabet Inc., Microsoft Corp. i Meta Platforms Inc.

Zarobki koncentrują się na tym, czy firmy, które są kluczowymi motorami wzrostu zysków dla S&P 500, mogą osiągać zyski z marżami, które przewyższają inflację. Spośród prawie 20% firm, które zgłosiły do ​​tej pory, około 58% zgłosiło pozytywne niespodzianki zarówno pod względem przychodów, jak i zysku na akcję, zgodnie z danymi zebranymi przez Bloomberg.

„Sądzimy, że w perspektywie krótkoterminowej zobaczymy pewną ulgę. Pomocny jest również fakt, że sezon zarobków jest stosunkowo silny” – powiedział Andrew Sheets, główny strateg ds. różnych aktywów w Morgan Stanley. „Ale szerszy obraz – ja nie myśl, że to się zmienia – to wielka nowość. Nadal postrzegamy to jako rajd na rynku niedźwiedzia, a nie początek hossy”.

Polityka Fed jest nadal głównym celem inwestorów. Komentarze prezes Fed z San Francisco Mary Daly w piątek dodały wstępnej nadziei, że bank centralny może spowolnić tempo podwyżek stóp procentowych po powszechnie oczekiwanej dużej podwyżce na kolejnym posiedzeniu. Poniedziałkowe dane pokazały, że zacieśnienie polityki pieniężnej w banku centralnym zaczyna uderzać w gospodarkę, a wskaźniki menedżerów zakupów pokazują kurczenie się w sektorze usług i produkcji.

Historia toczy się dalej

„Na pewno nie wyszliśmy z lasu”, ale był to trudny okres od czasu wysiłków banku centralnego, aby rozwiązać problem inflacji przy powrocie gospodarki na właściwe tory – i pewne pomruki wśród bankierów centralnych. Podwyżka stóp w listopadzie może faktycznie wyniesie 75 pb, a Fed niekoniecznie będzie zbyt wysoki w grudniu – – przykuł uwagę uczestników rynku” – napisał John Stoltzfus, główny strateg inwestycyjny w Oppenheimer.

Inni inwestorzy ostrożniej podchodzą do oczekiwań, że bank centralny złagodzi retorykę.

„Wciąż jesteśmy agnostykami, czy Fed rzeczywiście się podniesie, czy też będzie u szczytu swojego jastrzębiego cyklu” – powiedziała Lisa Erickson, starsza wiceprezes i szefowa grupy rynków publicznych w Bank of America Wealth Kierownictwo. „Jeśli spojrzysz na dane bazowe, inflacja jest lepka, zwłaszcza w usługach po gospodarstwie domowym, i prawdopodobnie będzie się utrzymywać. Nie wiemy, kiedy Fed faktycznie zacznie zwalniać, ponieważ zależy to od danych z Fed.

Bank centralny musi zachować równowagę między reagowaniem na inflację a odpowiednim reagowaniem na oznaki deflacji, powiedział Erickson.

Wzrósł poziom siły dolara. Funt brytyjski wahał się między zyskami a stratami, gdy premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak wezwał do jedności Partii Konserwatywnej. Obligacje brytyjskie zwyżkowały.

Najważniejsze wydarzenia tego tygodnia:

Zarobki należne w tym tygodniu: Apple, Microsoft, Exxon Mobil, Ford Motor, Credit Suisse, Airbus, Alphabet, Amazon, Bank of China, Boeing, Caterpillar, Cnooc, Coca-Cola, HSBC, Intel, McDonald’s, Mercedes-Benz, Merck, Samsung Electronics, Shell, UPS, UPS, Vale, Visa, Volkswagen

American Conference Board Zaufanie konsumentów, wtorek

Decyzja w sprawie stóp procentowych Banku Kanady, środa

Decyzja EBC w sprawie stóp procentowych, czwartek

PKB Stanów Zjednoczonych, zamówienia na dobra trwałe, początkowe liczby bezrobotnych, czwartek

Decyzja polityczna Banku Japonii, piątek

Dochód osobisty w USA, wydatki osobiste, sprzedaż domów w toku, nastroje konsumenckie Uniwersytetu Michigan, piątek

Niektóre kluczowe ruchy na rynkach:

Akcje

Indeks S&P 500 wzrósł o 0,9% od godziny 12:16 czasu nowojorskiego.

Nasdaq 100 wzrósł o 0,6%

Średnia przemysłowa Dow Jones wzrosła o 1,2%

Światowy indeks MSCI wzrósł o 1,2%

Monety

Bloomberg Dollar Spot Index wzrósł o 0,3%

Euro wzrosło o 0,1% do 0,9872 USD

Funt brytyjski spadł o 0,2% do 1,1285 $

Jen japoński spadł o 0,8% do 148,80 za dolara

kryptowaluty

Bitcoin spadł o 1,1% do 19 287,93 $

Eter wzrósł o 0,6% do 1338,33 USD

Obligacje

Rentowność 10-letnich Treasuries spadła o dwa punkty bazowe do 4,20%.

10-letnia rentowność Niemiec spadła o dziewięć punktów bazowych do 2,33%

10-letnia rentowność Wielkiej Brytanii spadła o 31 punktów bazowych do 3,75%

materiały

–Emily Graffio, z pomocą Peytona Forte i Roberta Branda.

Najczęściej czytane z Bloomberg Businessweek

©2022 Bloomberg LP