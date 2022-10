Wynik Patriots vs. Bears: aktualizacje na żywo, statystyki gry, najciekawsze momenty, analiza dla „Poniedziałkowej nocy piłki nożnej”

Żaden z rachunków, delfinów ani odrzutowców nie został utracony w tygodniu 7. Teraz to od Patriotów zależy, czy utrzymają gorącą passę AFC East. Po dwóch wygranych z Lions i Browns, obaj z debiutantem Bailey Chappe w środku w miejsce kontuzjowanego Macka Jonesa, Nowa Anglia gości Bears z szansą na przekroczenie 0,500. Jones powraca do gry po raz pierwszy od czasu, gdy w trzecim tygodniu doznał skręcenia kostki w meczu z Ravens, a obrona Billa Belichicka zmierzy się z jednym z najbardziej powolnych wykroczeń NFL.

To może być znakomita okazja dla Justina Fieldsa, by sprawdzić się w najlepszym czasie, gdy Pierce „T” Jones Matta Eberflusa stanowi potencjalne wyzwanie w swoim debiucie. Jeśli ofensywa Patsów wyjdzie z bramy, pieśni o powrocie Jappé do składu nie będą daleko. Ale Belichick może być skazany na utrzymanie Patriotów w wyścigu AFC East poprzez utrzymywanie presji na boisku. Tak czy inaczej, powinno być dobre i może mieć wpływ na rozpalone do czerwoności rachunki i odrzutowce.

Bądź na bieżąco z aktualizacjami i analizami na żywo w trakcie gry.

Jak zobaczyć

Data: poniedziałek, 24 października | Czas: 20:15 czasu ET

Lokalizacja: Stadion Gillette (Foxborough, Massachusetts)

TELEWIZJA: ESPN | Strumień: fuboTV (Spróbuj za darmo)

Podążać: Aplikacja sportowa CBS

Sprzeczności: Patriots -7,5, O/U 40 (dzięki uprzejmości Caesars Sportsbook)