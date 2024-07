Harris zorganizował swój pierwszy wiec wyborczy w ramach kampanii prezydenckiej w 2024 r. na rzecz mieszkańców stanu Wisconsin

WEST ALLIS, Wisconsin (AP) – Stan na polu bitwy powitał ryczący tłum wyborców. Wiceprezydent Kamala Harris We wtorek otworzyła swoją demokratyczną sprawę polityczną przeciwko byłemu republikańskiemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi.

Powiedział, że podczas listopadowych wyborów „to wybór między wolnością a chaosem”.

„Obiecuję, że w tej kampanii będę z dumą przeciwstawiać mu się w każdym dniu tygodnia” – powiedział Harris. „Wierzymy w przyszłość, w której każdy człowiek ma szansę nie tylko przetrwać, ale także rozwijać się”.

Harris porzucił swoją kandydaturę na obszarze Milwaukee Przedstawiciele Demokratów W niedzielę prezydent Joe Biden wycofał się ze swojej kandydatury na reelekcję. To jego pierwszy wiec w ramach kampanii, odkąd dwa dni temu rozpoczął kampanię Poparcie Bidena.

Wydarzenie to odzwierciedlało ożywienie, którego brakowało wśród Demokratów w ostatnich tygodniach, a darowizny o wartości 100 milionów dolarów przekazane od niedzielnego popołudnia wzrosły, co stanowi dowód na to, że Harris pozostaje optymistą co do listopadowych wyborów. Wiceprezydent ma także poparcie urzędników Demokratów i grup politycznych, w tym przywódców Kongresu Charlesa Schumera i Hakeema Jeffriesa.

Zatrzymując się w Wisconsin, Harris udaje się do jednego ze stanów „niebieskiego muru”, obok Michigan i Pensylwanii, które Demokraci uważają za niezbędne do zwycięstwa prezydenta.

Wizyta następuje tydzień później Narodowa Konwencja Republikanów Harris pracuje nad zaostrzeniem swojego przesłania wobec kandydata GOP, ponieważ do dnia wyborów pozostało ponad 100 dni.

Wizyta państwowa Harrisa stanowiła wyraźny kontrast w porównaniu z wizytą Bidena 6 lipca, kiedy starał się on uspokoić Demokratów, którzy są ostrożni po swoim trudnym występie w debacie przeciwko Donaldowi Trumpowi, która odbyła się 27 czerwca. Senator, który w tym roku będzie się ubiegał o reelekcję. Tommy Baldwin opuścił wydarzenie Bidena, ale we wtorek przemawiał przed Harrisem.

Harris oparła się na swoim CV jako byłej prokurator okręgowej i prokuratora generalnego Kalifornii, próbując porównać Trumpa, który jest pierwszym byłym prezydentem skazanym za przestępstwo.

„Jest gotowa stawić czoła tej chwili, ponieważ została profesjonalnie przeszkolona do karania przestępców i niestety właśnie to proponują Republikanie” – powiedział senator D-Calif. – stwierdziła Labonza Butler.

Reporterka AP Julie Walker donosi, że Demokraci planują zorganizować wirtualny apel przed konwencją, przy wsparciu Kamali Harris.

We wtorek Harris wyszedł na scenę, słuchając hymnu Beyoncé „Freedom” z jej albumu Lemonade. Rozpoczął od kontrastowania się z Trumpem.

Co warto wiedzieć o wyborach w 2024 r

„Walczyłem z wszelkiego rodzaju przestępcami. Rabusiami, którzy molestowali kobiety. Oszuści, którzy oszukiwali konsumentów. Oszuści, którzy łamali zasady dla własnego zysku. Więc posłuchajcie mnie, znam typ Donalda Trumpa” – powiedział.

Harris przedstawił swoją kampanię jako „najpierw ludzie”, ponownie starając się przeciwstawić Trumpowi, który jego zdaniem reprezentuje specjalne interesy i korporacje.

Przedstawił politykę swojego rywala jako archaiczną i zacofaną. „Nie wracamy” – powiedziała. „Powiem ci, dlaczego nie wracamy. Naszą jest walka o przyszłość”. Podczas swojej kampanii reelekcyjnej w 2012 r. często wykorzystywał Baracka Obamę do argumentowania przeciwko ideom republikanów.

Szybki wzrost popularności Harrisa w ciągu ostatnich kilku dni sprawił, że musi on czuwać nad swoimi kolegami z kandydowania, na czele z Erikiem Holderem, który był prokuratorem generalnym za prezydentury Baracka Obamy. Jednak jego głównym dotychczasowym wpływem jest zachęcanie Demokratów.

Przed wtorkowym przemówieniem 68-letnia Diane Walter z południowego Milwaukee powiedziała, że ​​cieszy się, że Harris był kandydatem.

„Przez całe życie byłem demokratą” – powiedział Walter. „Znowu ożywia imprezę”.

Devin Humphrey (21 l.) towarzyszył swojej matce Myshy Johnson (41 l.) i opisał wiceprezydenta jako „wspaniałą osobę, którą warto podziwiać”.

„Jest świetnym przedstawicielem różnorodności, której szukamy” – powiedział.

Trump i jego kampania szybko zwrócili uwagę na Harrisa i upierali się, że są otwarci na zmianę i że nie zmieniła ona ich planów.

Były prezydent nadał wiceprezydentowi przezwisko „Lynn’ Kamala Harris”, zarzucił mu, że jako prokurator nie jest wystarczająco surowy wobec przestępczości i próbował powiązać go z polityką administracji na granicy, starając się jednocześnie uczynić imigrację centralnym punktem swojej kampanii . .

Wydaje się jednak, że Trumpowi mniej podoba się konfrontacja z młodszym wiceprezydentem, niż przedstawienie swoich racji starszemu prezydentowi. Od odejścia Bidena Trump dwukrotnie sugerował, aby ABC News nie organizowała planowanej drugiej debaty prezydenckiej i zamiast tego przeniosła ją do przyjaznej mu stacji Fox News.

Mąż Harris, Doug Emhoff, powiedział we wtorek dziennikarzom: „Czy to wszystko, co ma?”, stwierdził, że ataki Trumpa nie zrobiły na nim wrażenia?

Oprócz Baldwina do Harrisa dołączyli kluczowi urzędnicy wybrani w Wisconsin, w tym gubernator Tony Evers, zastępca gubernatora Sarah Rodriguez, prokurator generalny Josh Kaul, sekretarz stanu Sarah Kotlewski i przewodniczący Partii Demokratycznej Wisconsin Ben Wigler. Jako państwowi przywódcy związkowi.

Tymczasem przywódcy republikanów z Wisconsin nazywają Harrisa „radykalnym liberałem”, który ma więcej wyborców niż większość wyborców w stanie wahadłowym.

„Szanse Kamali Harris są tak samo małe jak Joe Bidena” – powiedział przewodniczący Partii Republikańskiej stanu Wisconsin, Brian Schimming na konferencji prasowej przed wydarzeniem dla Harrisa, które odbyło się w szkole średniej pod Milwaukee. „Dlatego zastępują jednego złego kandydata innym złym kandydatem, mając nadzieję, że obywatele tego stanu i tego kraju nie zauważą, jakie jest jego prawdziwe stanowisko w tej sprawie”.

Associated Press, Josh Bogue, donosi z Waszyngtonu. Wnieśli swój wkład autorzy AP Scott Bauer z Madison w stanie Wisconsin i Michelle Price z Nowego Jorku.

