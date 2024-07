Naukowcy odkryli „ciemny tlen” wytwarzany bez światła w głębinach morskich

Naukowcy, których badanie Wyniki badania opublikowano w poniedziałek w czasopiśmie Nature Geoscience Dzięki nowo odkrytemu procesowi Masy zbudowane głównie z minerałów, takich jak mangan i żelazo Używany do produkcji baterii, tlen może być wytwarzany w całkowitej ciemności. Organizmy zwykle potrzebują światła, aby wytworzyć tlen w procesie zwanym fotosyntezą, ale naukowcy uważają, że aktywność elektrochemiczna wytwarzana jest przez te masy. — Zwane guzkami polimetalicznymi – potrafią ekstrahować tlen z wody. Powstały masy Miliony lat I może wielkości ziemniaka.

Naukowcy znaleźli dowody na to, że metale powstają naturalnie Może być produkowany na dnie morskim Tlen – potencjalny „czynnik zmieniający zasady gry” może zmienić nasze rozumienie początków życia na Ziemi – twierdzą.

Bo Parker Jorgensen, biochemik morski, który nie był zaangażowany w badania, ale recenzował je, powiedział w wywiadzie, że było to „bardzo niezwykłe odkrycie”.

Odkrycia mogą mieć konsekwencje dla przemysłu wydobywczego głębinowego, który powinien umożliwić graczom eksplorację głębin oceanu i odzyskiwanie minerałów tworzących konkrecje polimetaliczne. Takie minerały Uważany za kluczowy dla przejścia na zieloną energię. Ekolodzy i nie tylko Naukowcy uważać Wydobycie głębinowe jest niebezpieczne Ponieważ może zakłócać ekosystemy w nieprzewidywalny sposób i wpływać na zdolność oceanów do kontrolowania zmian klimatycznych. Badanie otrzymało finansowanie od organizacji zajmujących się badaniami górniczymi z dna morskiego.

„Zasadniczo mówiłem moim studentom, żeby włożyli czujniki z powrotem do pudełka. Wysyłamy je z powrotem do producenta i poddawane są testom, ponieważ według nas wyglądają głupio” – powiedział Sweetman, przewodniczący Coastal Ecology and Biochemistry Research Group w Scottish Association dla Nauk Morskich. powiedział CNN. „Za każdym razem, gdy producent wraca: «Działają. Są skalibrowane».