WhatsApp nie działa na całym świecie

WhatsApp to aplikacja do przesyłania wiadomości należąca do rodzica Facebooka Meta We wtorek doszło do globalnej awarii.

Według serwisu Downdetector.com, który śledzi awarie usług internetowych, problemy zostały po raz pierwszy wykryte o godzinie 3:17 czasu wschodniego.

Użytkownicy zgłaszali problemy z wysyłaniem i odbieraniem wiadomości. Zwykła usługa WhatsApp nie została jeszcze przywrócona od 4:05 rano ET.

WhatsApp Web, wersja usługi przesyłania wiadomości w przeglądarce, nie ładowała się podczas testów przez CNBC. „Upewnij się, że Twój komputer ma aktywne połączenie z Internetem” – przeczyta WhatsApp Web.

Meta później potwierdziła problemy z WhatsApp.

„Wiemy, że niektórzy ludzie mają obecnie problemy z wysyłaniem wiadomości i pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem WhatsApp dla wszystkich” – powiedział CNBC rzecznik Meta.

Z około 2 miliardami użytkowników WhatsApp jest szczególnie popularny w krajach takich jak Indie i Brazylia.

To nie pierwsze potknięcie platformy należącej do Meta w tym roku. W sierpniu, Użytkownicy Facebooka zgłosili problem Początkowo ich kanał był spamowany wiadomościami innych osób utworzonymi na popularnych stronach.