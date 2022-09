Akcje spadły w niestabilnym handlu po podwyżce stóp przez bank centralny

Akcje spadły w niestabilne obroty w środę po tym, jak Rezerwa Federalna podniosła stopy procentowe o 75 punktów bazowych i prognozowała bardziej znaczące podwyżki stóp w walce o kontrolę rosnącej inflacji.

Średnia przemysłowa Dow Jones zamknęła się o 522,45 punktu, czyli 1,7%, do poziomu 30 183,78. S&P 500 spadł o 1,71% do 3789,93, podczas gdy Nasdaq Composite spadł o 1,79% do 11 220,19.

S&P zakończył środową sesję w dół o ponad 10% w ciągu ostatniego miesiąca i 21% w dół od 52-tygodniowego maksimum. Jeszcze przed decyzją o stopach akcje były wyceniane w trakcie agresywnej kampanii zacieśniania polityki pieniężnej przez bank centralny, która może pchnąć gospodarkę w recesję.

Akcje były niestabilne, ponieważ inwestorzy rozważali decyzję cenową i ostatnie komentarze z konferencji prasowej Powella. Najwyższy Dow wzrósł o ponad 314 punktów.

Bank centralny podniósł stopy o powszechnie oczekiwane 75 punktów bazowych i powiedział, że spodziewa się osiągnąć stopę końcową na poziomie 4,6%, aby zwalczyć utrzymującą się wysoką inflację w USA. W takim tempie bank centralny zakończy zacieśnianie reżimu. Bank centralny również wskazał, że planuje być agresywny, podnosząc stopy do 4,4% do przyszłego roku.

„Można tylko na tak długi czas kierować statkiem w sztorm, ale w końcu nadchodzi czas, kiedy trzeba się powstrzymać, a trzecia z rzędu podwyżka Fed o 75 punktów bazowych w ciągu ostatnich czterech miesięcy jest tym, na co powinni zwracać uwagę uczestnicy rynku aby przetrwać nadchodzącą burzę” – powiedział starszy strateg inwestycyjny Allianz Investment Management, powiedział ekspert Charlie Ripley.

Zwroty skarbu są w wiadomościach. Dwuletnia stopa wzrosła do 4,1%, osiągając najwyższy poziom od 2007 roku. 10-letnia stopa wzrosła do około 3,6% na najwyższym dziennym poziomie.

Wszystkie główne sektory S&P 500 zakończyły sesję na minusie, na czele z firmami konsumenckimi, usługami komunikacyjnymi, surowcami i firmami wzrostowymi. Podróże i rozrywka Zapasy również ucierpiały Z dużymi akcjami technologicznymi, takimi jak Apple, Amazon i Meta Platforms.

