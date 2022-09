Podwyżki Fed, Bank Japonii, stopy procentowe, waluty

Akcje były mieszane w środę, ale zakończyły sesję na minusie po tym, jak Rezerwa Federalna ogłosiła kolejną podwyżkę stóp procentowych o 75 punktów bazowych.

Średnia przemysłowa Dow Jones zamknęła się o 522,45 punktu, czyli 1,7%, do poziomu 30 183,78. S&P 500 spadł o 1,71% do 3789,93, a Nasdaq Composite o 1,79% do 11 220,19.

– Samantha Subin