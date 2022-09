Według doniesień, Ime Udoka z Celtics czeka na sezonowe zawieszenie za niewłaściwe relacje z pracownicą

Dobre zdjęcia



The Boston Celtics Trener Ime Udoka prawdopodobnie zostanie zawieszony na resztę sezonu 2022-23, Według Adriana Wojnarowskiego z ESPN. Udoka miał „niewłaściwą, intymną i konsensualną relację” z pracownicą, która naruszyła kodeks postępowania zespołu, Sportowiec Shams Sarania Zostało to ogłoszone późno w środę.

Asystent trenera Joe Mazzula zostanie tymczasowym trenerem. do ESPNOgłoszenie spodziewane jest wkrótce w czwartek.

Zawieszenia treningowe są niezwykle rzadkie w NBA. Washington Wizards Asystent Mike Bautista został zawieszony na dwa mecze w zeszłym sezonie za wejście na trybuny, a Mike Budenholzer i Jason Kidd zostali zawieszeni na jeden mecz za zachowanie w grze. Długotrwałe zawieszenie trenera, zwłaszcza nałożone przez zespół, byłoby bezprecedensowe.

Udoka po raz pierwszy przejął Celtics jako główny trener w zeszłym sezonie i pomimo startu 23-24, doprowadził zespół do imponującego rekordu 28-7 i miejsca w finałach NBA. Celtics nie zabrakło, ale przewiduje się, że w tym sezonie wejdą jako faworyci do wygrania mistrzostw.

Ponieważ status Udoki jest niejasny, może się to łatwo zmienić. To najnowsze wydanie Bostonu w tym, co zmieniło się w burzliwy poza sezonem. Gwiazdorski napastnik Jaylen Brown publicznie skomentował siebie i otaczające go plotki handlowe Brooklyn Nets Gwiazdą jest Kevin Durant. Pozyskanie wolnego agenta, Danilo Gallinari, zerwał ACL podczas gry dla włoskiej drużyny narodowej. Centrum startowe Robert Williams III dochodzi do siebie po operacji kolana i prawdopodobnie opuści obóz treningowy.

Teraz Celtics mogą być bez trenera przez znaczącą część sezonu. Jeśli zostanie zawieszony, droga Bostonu do finału stanie się jeszcze bardziej niepewna.