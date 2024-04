Wtorkowa misja Starlink z Cape Canaveral

Brevard Space Coast Platformy startowe Rakiety SpaceX ULA NASA Przyjrzyj się szybko, które rakiety wystrzeliwują z różnych miejsc startowych Brevard.

Zainicjuj ponowne uruchomienie: Przewiń w dół, aby obejrzeć transmisję na żywo ze startu rakiety SpaceX Falcon 9 z Cape Canaveral we wtorek, 23 kwietnia, z okazji 300. lądowania rakiety wspomagającej Falcon.

Witamy w dzisiejszej relacji na żywo zespołu Florida Today z dzisiejszej misji SpaceX Starlink 6-53 ze stacji sił kosmicznych na przylądku Canaveral.

Urzędnicy SpaceX przełożyli pierwsze okno startu misji w poniedziałek wieczorem w obliczu złej prognozy pogody. Teraz SpaceX celuje w wystrzelenie rakiety Falcon 9 o godzinie 18:17 czasu wschodniego z kompleksu startowego 40 ze stacji sił kosmicznych na przylądku Canaveral.

Falcon 9 wyśle ​​kolejną partię 23 satelitów internetowych Starlink, umieszczonych w górnej owiewce 70-metrowej rakiety.

Podczas misji Starlink 6-53 nie należy spodziewać się żadnego boomu dźwiękowego na Centralnej Florydzie. Po wzniesieniu się w niebo po południowo-wschodniej trajektorii pierwszy stopień rakiety będzie miał na celu wylądowanie na statku bezzałogowym na oceanie 8 i pół minuty po starcie.

AKTUALIZACJA 18:25: Wzmacniacz pierwszego stopnia Falcona 9 wylądował na pokładzie statku bezzałogowego SpaceX, czytając instrukcje nad Oceanem Atlantyckim, kończąc swoją dziewiątą misję.

Zaktualizowano o 18:17: SpaceX wystrzelił rakietę Falcon 9 z 23 satelitami Starlink z Launch Complex 40 na stacji sił kosmicznych Cape Canaveral.

Zaktualizowano o 18:12: Transmisja internetowa SpaceX prowadzona na platformie X (dawniej Twitter) jest teraz dostępna poniżej zegara odliczającego.

Start ze stacji sił kosmicznych na Przylądku Canaveral zaplanowano na pięć minut.

AKTUALIZACJA 18:04: Dzisiejsza misja jest dziewiątym lotem pierwszego stopnia wzmacniacza Falcon 9, powiedział SpaceX.

Booster wystrzelił wcześniej Crew-6, SES O3b mPOWER, USSF-124 i pięć misji Starlink.

Po rozdzieleniu faz załoga spodziewa się, że wzmacniacz wyląduje na pokładzie drona, a po 8 minutach i 31 sekundach w Oceanie Atlantyckim przeczyta instrukcje.

Aktualizacja 17:56: „Wszystkie systemy i warunki pogodowe są dobre dla dzisiejszego startu z Florydy” – ogłosili urzędnicy SpaceX w tweecie.

AKTUALIZACJA 17:50: Przed zbliżającym się startem Falcona 9 SpaceX urzędnicy ds. zarządzania kryzysowego hrabstwa Brevard aktywowali zespół wsparcia operacji startowych agencji.

Aktualizacja 17:43: Jak niedawno ogłosiła SpaceX, w Launch Complex 40 trwają obecnie procesy tankowania Falcona 9.

Oznacza to, że dzisiejsze odliczanie Starlink rozpocznie się bez żadnych opóźnień o 18:17, w przeciwnym razie start będzie musiał zostać przełożony.

Aktualizacja 17:29: Poniżej znajduje się harmonogram odliczania za kulisami SpaceX. T-minus:

38 minut: Dyrektor startu SpaceX sprawdza, czy ładunek paliwa jest gotowy.

Dyrektor startu SpaceX sprawdza, czy ładunek paliwa jest gotowy. 35 minut: Rozpoczyna się ładowanie nafty rakietowej i pierwszego stopnia ciekłym tlenem.

Rozpoczyna się ładowanie nafty rakietowej i pierwszego stopnia ciekłym tlenem. 16 minut: Rozpoczyna się druga faza ładowania ciekłym tlenem.

Rozpoczyna się druga faza ładowania ciekłym tlenem. 7 minut: Falcon 9 rozpoczyna chłodzenie silnika przed startem.

Falcon 9 rozpoczyna chłodzenie silnika przed startem. 1 minuta: Komputer pokładowy dowodzenia rozpoczyna końcowe testy przed startem; Zbiornik paliwa zaczyna zwiększać ciśnienie do ciśnienia lotu.

Komputer pokładowy dowodzenia rozpoczyna końcowe testy przed startem; Zbiornik paliwa zaczyna zwiększać ciśnienie do ciśnienia lotu. 45 sekund: Dyrektor startu SpaceX sprawdza, czy start jest gotowy.

Dyrektor startu SpaceX sprawdza, czy start jest gotowy. 3 sekundy: Sterownik silnika nakazuje silnikowi rozpoczęcie sekwencji zapłonu.

Sterownik silnika nakazuje silnikowi rozpoczęcie sekwencji zapłonu. 0 sekund: Start.

AKTUALIZACJA 17:15: SpaceX celuje w sobotnie i niedzielne próby wystrzelenia rakiet z Wybrzeża Kosmicznego, wskazują alerty nawigacyjne Narodowej Agencji Wywiadu Geoprzestrzennego.

SpaceX nie ogłosiło jeszcze tych misji. Jednak w sobotni wieczór rakieta SpaceX Falcon 9 mogłaby wystrzelić satelity Galileo dla globalnego systemu nawigacji Europejskiej Agencji Kosmicznej między 20:29 a 21:11.

W niedzielę kolejne okno startowe Starlink zostanie otwarte od 17:50 do 22:21

Aktualizacja 16:54: 45. Skrzydło Pogodowe Sił Kosmicznych przewiduje ponad 95% szans na to, że pogoda „wystartuje” dziś wieczorem.

„W nocy (poniedziałek) nad południowo-wschodnimi Stanami Zjednoczonymi pojawi się wysokie ciśnienie, które we wtorek gwałtownie osłabnie, skupione wokół północno-wschodniej Florydy. Lekki przepływ ze wschodu na północny wschód w pobliżu górnego centrum przesunie się do okna startowego we wtorek wieczorem, ale umożliwi niższy pierwszy , mieszanka strodocumulus-cumulus, aby wypłynąć na brzeg” – oznajmiły siły. Prognoza głosiła.

„Nie oczekuje się, że będą to niepokojące zjawiska pogodowe, ponieważ ich wysokość będzie ograniczona suchymi warunkami na górze” – głosi prognoza.

