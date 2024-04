Wybory 2024: kampania Bidena obejmuje TikTok pomimo podpisania przez prezydenta ustawy zakazującej TikTok

WASZYNGTON (AP) – Podczas gdy prez Joe Bidena Raz pokazał swoje puttowanie Kampania zakończyła się na publicznym polu golfowym W zeszłym miesiącu w Michigan ten moment został uchwycony na TikToku.

Zapędzony do środka przez ulewę, rywalizuje z 13-letnim Hurleyem „HJ” Colemanem IV w wykonywaniu puttów na macie do ćwiczeń. Rodzina Colemanów opublikowała w aplikacji wideo z całej akcji – wraz z podpisem „Musiałem odrzucić tę odmowę”, na którym Biden wykonał uderzenie, a Dean w odpowiedzi sam oddał strzał.

Wystawały kamery telewizji sieciowej, które zwykle podążają za prezydentem.

Biden podpisał Prawo TikTok może zostać zakazany w USA w środę, podczas gdy jego kampania obejmowała platformę i próbowała współpracować z wpływowymi osobami. Prezydent, który już walczył o utrzymanie poprzedniego wsparcia ze strony młodszych wyborców, spotyka się teraz z krytyką ze strony niektórych zapalonych użytkowników aplikacji, która według badaczy jest głównym źródłem wiadomości dla jednej trzeciej Amerykanów poniżej 30. roku życia.

„W administracji Bidena, która popiera zakaz TikTok podczas korzystania z TikTok do celów kampanii, panuje wielka hipokryzja” – powiedział Khalil Green, który ma ponad 650 000 obserwujących.

Myślę, że to wyjaśnia, że ​​on i jego ludzie znają siłę i konieczność TikToka.

Kampania Bidena broni jego podejścia i odrzuca pogląd, że polityka Białego Domu jest sprzeczna z jego wysiłkami politycznymi.

„Byłoby głupotą, gdybyśmy pisali gdziekolwiek, gdzie ludzie zdobywają informacje o prezydencie” – powiedział Rob Flaherty, który kierował Biurem Strategii Cyfrowej Białego Domu, a obecnie jest zastępcą kierownika kampanii reelekcyjnej Bidena.

Flaherty powiedział, że zespół Bidena zbudował relacje z wpływowymi osobami na TikToku podczas wyborów w 2020 r. i że od tego czasu witryna zyskała na większym wpływie, „przekształcając się w wyszukiwarkę internetową, która dostarcza historie o prezydencie”.

Kampania Bidena twierdzi, że coraz bardziej rozdrobnione współczesne środowisko medialne wymaga od nich dotarcia do wyborców tam, gdzie się oni znajdują, a TikTok to tylko jedno z wielu miejsc, w których zwolennicy widzą jego treści, oprócz platform takich jak WhatsApp, Facebook, Instagram i YouTube.

Stworzył własne treści na TikToku, ale opiera się także na codziennych interakcjach użytkowników z prezydentem. Zawiera post przedstawiający rodzinę jedzącą frytki i inne elementy z sieci fast foodów Cook Out podczas niedawnej wizyty w Raleigh w Karolinie Północnej, a także film przedstawiający pozującego Colemana.

Krytycy TikToka twierdzą, że jest on własnością chińskiej firmy Taniec gryzienia Daje to Pekinowi alarmujący wpływ na narrację, którą widzą Amerykanie i potencjalny dostęp do danych amerykańskich użytkowników. Chińskie przepisy dotyczące bezpieczeństwa narodowego dają rządzącej Partii Komunistycznej dużą swobodę w zakresie prywatnego biznesu, chociaż Stany Zjednoczone nie opublikowały publicznych dowodów na to, że chiński rząd zajmował się tym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej ani że Byte Dance wymusił swoją ofertę.

Ustawodawstwo podpisane przez Bidena w środę zmusiłoby aplikację ByteDance do sprzedaży amerykańskiej firmie w ciągu roku pod groźbą krajowego zakazu. The Bite Dance zapowiedział wniesienie pozwu, argumentując, że prawo narusza Pierwszą Poprawkę.

Były prezydent Donald Trump, przypuszczalny kandydat Partii Republikańskiej, teraz publicznie sprzeciwia się zakazowi TikTok po wydaniu dekretu próbującego zakazać aplikacji, jeśli ByteDance jej nie sprzeda.

Biały Dom nie ma oficjalnego konta TikTok, a Biden zakazał aplikacji na większości urządzeń rządowych w grudniu 2022 r. Jednak kampania Bidena oficjalnie dołączyła także do TikTok w tym roku podczas wieczoru Super Bowl, ponieważ prezydent pominął tradycyjny wywiad telewizyjny w dniu meczu. Zamiast tego na platformie należy rozpowszechniać przesłanie polityczne.

Były sekretarz prasowy Białego Domu Tylko Saki Spotkanie zostało później sparodiowane w „Saturday Night Live”, podczas którego ponad dwudziestu twórców aplikacji zwołało w 2022 r. wirtualną konferencję, aby omówić podejście USA do Ukrainy.

Odbyło się kilka takich wydarzeń, w tym impreza dla wpływowych osobistości w Białym Domu w ubiegłe Boże Narodzenie i impreza poświęcona obserwacji stanu Unii w marcu. Podczas ostatniego wystąpienia Bidena Zebrano 26 milionów dolarów na kampanię After-party odbyło się w nowojorskiej Radio City Music Hall z udziałem byłych prezydentów Baracka Obamy i Billa Clintona. Było to wpływowe wydarzenie typu happy hour, podczas którego uczestnicy rozmawiali z Bidenem.

Sekretarz prasowy Białego Domu Karine Jean-Pierre Ustawodawstwo podpisane przez Bidena „nie było zakazem. Chodzi o nasze bezpieczeństwo narodowe. Dodał, że Biały Dom nie stwierdził, że „nie chcemy, aby Amerykanie korzystali z TikToka”.

TikTok ma 170 milionów użytkowników w USA, a Badanie opublikowano w listopadzie ubiegłego roku Centrum badawcze Pew Research Center odkryło, że jedna trzecia dorosłych Amerykanów w wieku poniżej 30 lat regularnie otrzymuje wiadomości z TikToka w porównaniu z 14% wszystkich dorosłych.

Dorośli poniżej 30. roku życia częściej sprzeciwiają się zakazowi TikTok w USA niż ogół dorosłych w USA. Badanie AP-NORC przeprowadzono w styczniu. Połowa osób w wieku od 18 do 29 lat jest przeciwna, w porównaniu z 35% dorosłych Amerykanów.

2 na 10 dorosłych Amerykanów twierdzi, że korzysta z TikTok przynajmniej raz dziennie, w tym 44% osób w wieku od 18 do 29 lat. Wśród osób w wieku od 18 do 29 lat 7% twierdzi, że korzysta z TikToka „prawie stale”, a 28% twierdzi, że korzysta z niego „kilka razy dziennie”.

Priorities USA, wiodący demokratyczny super PAC, wydaje w tym cyklu około 1 miliona dolarów, aby pomóc w sfinansowaniu ponad 100 influencerów TikTok tworzących treści popierające Bidena przed listopadem i postrzega te wysiłki jako przedłużenie tradycyjnych wysiłków organizacyjnych i komunikacyjnych.

Nawet jeśli TikTok zostanie ostatecznie zbanowany, większość jego wpływowych osób znajduje się na innych platformach, na których można nadal pobierać ich treści, zwłaszcza na YouTube i Instagramie, powiedział Daniel Butterfield, dyrektor wykonawczy Priorities USA.

„Użytkownicy TikToka są zazwyczaj online, a jest to w wielu różnych miejscach” – powiedział Butterfield, który był zastępcą dyrektora ds. reklamy cyfrowej w kampanii prezydenckiej Hillary Clinton w 2016 roku.

Tymczasem Biden zauważył, że jego pozycja wśród młodych ludzi maleje. Jedna trzecia dorosłych poniżej 30. roku życia pochwala sposób, w jaki radzi sobie z pracą jako prezydent. Badanie AP-NORC przeprowadzono w marcu — gwałtowny spadek w porównaniu z mniej więcej dwiema trzecimi zatwierdzonymi, gdy obejmował urząd po raz pierwszy.

Green studiował historię w Yale, był pierwszym czarnoskórym przewodniczącym samorządu studenckiego, który ukończył w 2022 roku. Jako osoba wpływowa brał udział w poprzednich wydarzeniach w Białym Domu, w tym w obchodach z okazji 16 czerwca i w wydarzeniu West Wing poświęconym ustawie o deinflacji – głównym pakiecie dotyczącym opieki zdrowotnej i zielonej energii, podczas którego spotkał się zarówno z Bidenem, jak i wiceprezydent Kamalą Harris.

Jednak około rok temu, jak powiedział Greene, Biden zaczął publikować posty na temat swojego orędownictwa w zakresie prawa karnego w 1994 r., co od dawna zdaniem aktywistów przyczyniło się do masowych więzień mniejszości rasowych. Skrytykował obecną administrację Bidena za, jak to określił, „brak konkretnej polityki stworzonej dla czarnych Amerykanów”.

Od tego czasu Green w dalszym ciągu otrzymuje zwykłe e-maile od administracji Bidena i nie jest już zapraszany na prywatne wydarzenia, powiedział, choć niektórzy „poniżsi krytycy” nadal go odwiedzają.

Flaherty, zastępca menedżera kampanii Bidena, powiedział, że kampania opłaca wpływowych influencerów w określonych przypadkach, takich jak wykorzystywanie ich treści w reklamach, a niektórzy twórcy treści współpracujący z kampanią wyrazili obawy dotyczące prawa zmuszającego ich do rezygnacji. Nie uważa jednak, że będzie to miało wpływ na ważny dzień wyborów.

„Nie sądzę, że młodzi wyborcy będą głosować na TikToku” – powiedział Flaherty. „Będą głosować nad kwestiami omawianymi na TikToku, ale są one również omawiane gdzie indziej”.

Green zauważył jednak frustrację młodych wyborców związaną z administracją Bidena w innych obszarach – szczególnie w tej Postępowanie w wojnie Izrael-Hamas – TikTok dołącza do ustawy o zwolnieniach, aby zająć się kwestiami politycznymi Bidena

„Nie jestem w stanie przecenić, jak zwiększa to oburzenie i jak zwiększa niezadowolenie, które ludzie już odczuwają” – powiedział.

___

Współautor prasowy Lynley Sanders przyczynił się do powstania tego raportu.