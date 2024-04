Kontrakty terminowe na USA spadają po ocenie rzeczywistości Meta, miękki wydruk PKB

Jak wynika z czwartkowej prognozy zysków spółki Meta (META), indeks giełdowy wycofuje się z amerykańskich akcji, gdyż inwestorzy skupili się na kolejnych zyskach megakapitalistów z wysokich stawek. Tymczasem znacznie niższy od oczekiwań odczyt produktu krajowego brutto USA w pierwszym kwartale zrodził pytania o kondycję amerykańskiej gospodarki w obliczu utrzymujących się wysokich stóp procentowych.

Kontrakty terminowe Nasdaq 100 (^NDX) spadły o 1,6%. Kontrakty terminowe na S&P 500 (^GSPC) straciły 1,2%, podczas gdy kontrakty na Dow Jones Industrial Average (^DJI) spadły o 1,1%.

Akcje Meta spadły o ponad 15% wraz ze wzrostem cen właściciela Facebooka i Instagrama, który planuje wydać do 10 miliardów dolarów na inwestycje w infrastrukturę AI. Wzrosły obawy o to, ile czasu zajmie, zanim wydatki te przełożą się na zyski, co jeszcze bardziej doprowadzi do spadku cen akcji spółek z branży technologicznej.

Ta pomyłka zniweczyła nadzieje, że wyniki „Siedmiu Wspaniałych” mogą odbić się na giełdach, których wzrosty ostatnio straciły dynamikę. To sprawdzian rzeczywistości dla Microsoft (MSFT) i Alphabet (GOOGL, GOOG), a kiedy zgłaszają się po czwartkowym dzwonku, są obciążeni wysokim wzrostem zarobków i oczekiwaniami dotyczącymi sztucznej inteligencji.

Tymczasem w pierwszym kwartale wzrost PKB w USA w ujęciu rocznym wyniósł 1,6%, poniżej oczekiwań na poziomie 2,5%. Odczyt następuje w kontekście debaty na temat ścieżki kampanii Rezerwy Federalnej dotyczącej stóp procentowych.

Rentowność obligacji skarbowych wzrosła po zaciśnięciu PKB, przy czym rentowność obligacji 10-letnich (^TNX) wzrosła do 4,72%, najwyższego poziomu w tym roku.

Jeśli chodzi o kwestie makroekonomiczne, uwaga skupi się na marcowym odczytie preferowanego przez bank centralny wskaźnika inflacji, Indeksie Wydatków Konsumpcyjnych Osobistych, który zostanie opublikowany w piątek.