Zdjęcia i filmy ukazują skutki pożarów w Kalifornii

Pożar w parku w Chico w Kalifornii zmusza do ewakuacji Pożar w parku został opanowany tylko w 3%, a z powodu ekstremalnych warunków jego powierzchnia już wzrosła do ponad 6000 akrów.

Największy jak dotąd pożar na Zachodzie tego lata przybiera na sile, podczas gdy strażacy walczą z pożarami w Północnej Kalifornii.

Od środy tak zwany pożar parku pochłonął ponad 164 000 akrów, czyli obszar większy niż miasto Chicago w pobliżu Chicago w Kalifornii, a jego przyczyną są upały, niska wilgotność i silne wiatry.

W czwartek prokurator okręgowy hrabstwa Butte Mike Ramsey ogłosił aresztowanie 42-letniego mieszkańca Chico Ronniego Stouta w związku z pożarem. Stoutowi przedstawiono co najmniej jeden zarzut podpalenia, oskarżony o wjechanie płonącym samochodem swojej matki do lokalnego wąwozu i podsycenie paliwa do największego w tym roku pożaru w Kalifornii.

Zdjęcia i filmy pokazują płomienie z Park Fire spalające tysiące akrów w kalifornijskim hrabstwie Butte, wraz z pozostałościami domów i samochodów objętych płomieniem.

Aktualizacje: Pożar parku objął obszar 164 000 akrów; Tysiące mieszkańców ma nakaz ewakuacji

Burza Ognia Podczas pożarów w Kalifornii pojawia się wir dymu i popiołu. Czy jest to ogniste tornado, czy wir stworzony przez ogień? Naukowcy jeszcze nie wiedzą ALERTKalifornia | Uniwersytet Kalifornijski w San Diego

