Dow rośnie o 650 punktów, gdy giełda się cofa

Analitycy opisali wzrost jako klasyczny wzrost odbicia oparty na utrzymującym się optymizmie co do stanu gospodarki. W środę wszystkie trzy indeksy straciły na wartości, po tym jak kilka wiodących spółek technologicznych opublikowało rozczarowujące wyniki finansowe. Główny ekonomista LPL Financial, Geoffrey Roche, powiedział jednak, że inwestorzy wydają się teraz podejmować większe ryzyko w obliczu grożącego „miękkiego lądowania”.

Odbicie następuje po korzystnych danych o inflacji, które mogą zwiększyć prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną we wrześniu. Opublikowane w piątek dane pokazał bank centralny Preferowana skala inflacji Spadł do 2,5 procent w okresie 12 miesięcy do czerwca, co stanowi kolejny dowód na to, że kampania podwyżek stóp procentowych prowadzona przez bank centralny przynosi skutek. W czwartek wyższe niż oczekiwano dane dotyczące produktu krajowego brutto pokazały, że w drugim kwartale gospodarka amerykańska rosła w solidnym tempie 2,8% w ujęciu rocznym, kończąc dwa lata solidnej ekspansji.