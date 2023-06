Akcje Tesli osiągnęły najwyższy poziom od 4 miesięcy wraz ze wzrostem wartości netto Elona Muska

Akcje Tesli wzrosły w piątek o 3%, a teraz wzrosły o 16% w ciągu ostatniego tygodnia, ponieważ producent samochodów był optymistą co do swoich perspektyw w kraju i za granicą po partnerstwie z Fordem, otwierając swoje ładowarki EV dla pojazdów tradycyjnej amerykańskiej firmy samochodowej i spotkanie z Muskiem. Chińscy przywódcy biznesowi i polityczni.

Wizyta Muska w Chinach jest ważna dla perspektyw Tesli, ponieważ naród ten odpowiada za jedną piątą sprzedaży Tesli, analityk Wedbush, Dan Ives, napisał we wtorek w notatce do klientów, podczas gdy analityk Goldman Sachs, Mark Delaney, zauważył w zeszłym tygodniu, że partnerstwo Forda było „małym przyrostowe dodatnie”. „W przypadku akcji Tesli powinno to przynieść do 3 miliardów dolarów nowych przychodów.