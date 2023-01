Akcje Tesli rosną dzięki zarobkom: „Miliony w pełni autonomicznych samochodów można sprzedać ze 100% marżą brutto”

Tesli (DSLA) poinformowała w środę o mieszanych wynikach czwartego kwartału, przekraczając szacunki zysków pomimo braku wyświetleń przychodów. Akcje Tesli wzrosły w środę, przedłużając potężne odbicie o ponad 40% z rynku niedźwiedzia.







X









Po fatalnym 2022 roku akcje Tesli gwałtownie spadły w grudniu, a akcje ponownie spadły w 2023 roku. Jednak Tesla zebrał się od czasu ogłoszenia dużych obniżek cen pojazdów w Chinach 6 stycznia i nadal rośnie od ogłoszenia obniżek cen w USA i Europie. Po tygodniu.

Akcje Tesli wzrosły po godzinach o ponad 4%. Akcje wzrosły w trakcie środowej sesji o 0,4% do 144,47 Handel na rynkuWysoka przewaga.

zarobki Tesli

Oceny: Analitycy prognozowali, że zysk na akcję w czwartym kwartale wzrośnie o 33% do 1,13 USD. Na koniec grudnia 2022 r. analitycy prognozują EPS na poziomie 1,25 USD. Analitycy wyznaczyli docelowy wzrost przychodów o 39% do 24,67 mld USD.

Przychód: EPS Tesli wzrósł o 40% do 1,19 USD, podczas gdy przychody wzrosły o 37% do 24,32 mld USD.

Przez cały rok przychody wzrosły o 51% do 81,46 miliardów dolarów, brak szacunków. Zysk na akcję wzrósł o 80% do 4,07 USD, pokonując oczekiwania Wall Street.

Tesla już ogłosiła swoje dostawy Rekord 405 278 został osiągnięty w czwartym kwartale. Ominęło obniżone prognozy pomimo agresywnych zachęt na koniec roku. Dostawy pojazdów wzrosły o 31% w porównaniu z rokiem ubiegłym io prawie 18% w porównaniu z 343 830 w trzecim kwartale. Dostawy również wzrosły o 40% do 1 313 851 w 2022 roku. Było to znacznie poniżej 50-procentowego celu wzrostu firmy.

Analitycy spodziewali się, że dostawy Tesli w czwartym kwartale wyniosą około 420 000, co znacznie spadnie w porównaniu z wyższymi szacunkami. Dostawy Tesli w trzecim kwartale również spadły.

Produkcja Tesli wyniosła 439 701 w czwartym kwartale, co zwiększyło dostawy o ponad 34 000. W III kwartale produkcja wyniosła ponad 22 tys. sztuk w sprzedaży. Produkcja Tesli wyniosła 439 701 w czwartym kwartale, co zwiększyło dostawy o ponad 34 000. W III kwartale produkcja wyniosła ponad 22 tys. sztuk w sprzedaży.

Dzięki zwiększonej produkcji w fabrykach firmy w Berlinie i Austin w Teksasie, całkowita zdolność produkcyjna Tesli wynosi obecnie ponad 450 000 w kwartale.

Sprzedaż jednostek Tesli w 2022 roku wyniosła 1 313 851, co oznacza wzrost o 40% w porównaniu z 2021 rokiem, ale poniżej celu 50%. Model 3 sedan i crossover Model Y stanowią większość sprzedaży. Najwyższej klasy pojazdy Model S i X pozostają.

Tymczasem Cybertruck ma pojawić się w 2023 roku, co czyni go pierwszym nowym modelem Tesli od czasu wprowadzenia Modelu Y na początku 2020 roku. Dyrektor generalny Elon Musk mówi, że często opóźniana ciężarówka rozpocznie „wstępną produkcję” w połowie sezonu. Inne doniesienia twierdzą, że Cyberdrug rozpocznie masową produkcję pod koniec 2023 roku.

Tesla zaczęła również dostarczać swoje półciężarówki do dalekiego zasięgu PepsiCo (WERWA) w grudniu. Nie jest jasne, ile półciężarówek zostanie wyprodukowanych w 2023 r., a kluczowe ceny i specyfikacje są nadal niejasne. Według Nevada Independent Tesla planuje zbudować w północnej Nevadzie fabrykę półciężarówek o wartości 3,5 miliarda dolarów.

W środę Tesla potwierdziła, że ​​wyzwania związane z produkcją i dostawami w całym 2022 roku „są w dużej mierze skoncentrowane w Chinach”.

Tesla planuje zwiększyć wolumen produkcji „tak szybko, jak to możliwe” przy 50% złożonej rocznej stopie wzrostu (CAGR). Ten cel zaczyna się w 2021 roku. W 2023 roku Tesla spodziewa się wyprodukować około 1,8 miliona pojazdów, co stanowi wzrost o 37% w porównaniu z 2022 rokiem.

Firma EV Cybertruck powiedziała również, że „jest na dobrej drodze do rozpoczęcia produkcji jeszcze w tym roku”.

Firma dodała, że ​​jej platforma pojazdów nowej generacji jest w trakcie opracowywania, a więcej szczegółów zostanie udostępnionych podczas dnia inwestora 1 marca 2023 r.

Akcje Tesli: Zyski nadejdą po obniżce cen

Zyski Tesli w czwartym kwartale są zgodne z rekordami Tesli w Chinach Odbicia w ciągu tygodnia 5-16 stycznia po ostatnich dużych obniżkach cen. Najnowsze numery rejestracyjne wydają się odzwierciedlać niektóre korzyści wynikające z decyzji Tesli z 6 stycznia o obniżeniu cen w Chinach.

Tesla obniżyła ceny Modelu 3 i Y w Chinach, a podstawowy Model 3 obniżył się o ponad 13% do 33 570 USD. Lokalne media w Chinach sugerowały Teslę Otrzymał 30 000 zamówień w ciągu trzech dni Jak podaje CnEVPost, zapowiadane cięcia.

Tesla również ogłosiła Obniżki cen w USA i Europie. To sprawi, że modelki będą kwalifikować się do ulg podatkowych w wysokości 7500 USD w ramach ustawy o redukcji inflacji (IRA).

Gigant pojazdów elektrycznych obniżył ceny modelu 3 w USA o 6–14%, w zależności od wyposażenia. Standardowe wyposażenie Model 3 RWD zostało obniżone o 3000 USD do 43 990 USD. Z ulgą podatkową IRA zastosowaną do pojazdu, konsumenci, którzy spełniają limity dochodów, zapłacą 36 240 USD.

Wykończenie Performance Model 3 spadło o 9 000 USD do 53 990 USD, co mieści się poniżej progu 55 000 USD dla ulg podatkowych. Tymczasem podstawowy Model Y Tesli został obniżony o 13 000 USD, czyli prawie 20%, do 52 990 USD i mniej niż limit ulgi podatkowej. Wariant wydajności tego pojazdu kosztuje 56 990 USD i został obniżony o 13 000 USD.

Musk powiedział inwestorom w środę, że jak dotąd w styczniu Tesla „odnotowała najsilniejsze zamówienia, jakie kiedykolwiek widzieliśmy w naszej historii”. Dyrektor generalny Tesli powiedział, że zamówienia napływają obecnie „dwukrotnie szybciej niż produkcja”, co skutkuje wyższymi cenami Modelu Y.

„Myślę, że jest wielu ludzi, którzy chcą kupić Teslę, ale nie mogą sobie na to pozwolić. Więc te zmiany cen naprawdę mają znaczenie dla przeciętnego konsumenta” – powiedział Musk.

„W Tesli naszym celem zawsze było uczynienie samochodów przystępnymi cenowo dla jak największej liczby osób, więc cieszę się, że udało nam się to zrobić” – dodał.

Tryb samojezdny

Podczas środowej rozmowy o zarobkach Musk powiedział, że Tesla wdrożyła wersję beta pełnego samojezdnego (FST) na ulicach miast dla około 400 000 klientów w Ameryce Północnej.

Według Muska, firma EV ma obecnie 100 milionów mil FSD, nie licząc jazdy po autostradzie.

„Nie wydalibyśmy wersji beta FSD, gdyby statystyki bezpieczeństwa nie były świetne” – powiedział Musk.

Oprogramowanie samojezdne można teraz załadować do wszystkich pojazdów Tesli, powiedział dyrektor generalny Tesli.

„Oznacza to, że istnieją miliony w pełni autonomicznych samochodów, które można by sprzedać w zasadzie w 100% z całkowitym zasięgiem” – powiedział Musk. „Wartość FSD rośnie wraz ze wzrostem zdolności autonomicznych, a następnie, gdy staje się w pełni autonomiczna, jest to wzrost wartości floty, największy wzrost wartości aktywów w historii”.

Akcje Tesli

Akcje Tesli wzrosły o 43% z niskiego poziomu 101,81 z 6 stycznia, uderzając w linie 50-dniowe i 10-tygodniowe.

Podczas gdy wielu analityków rozważało akcje Tesli, Obniżenie cen docelowych i szacunki dochodów.

Akcje TSLA są na trzecim miejscu Grupa branżowa producentów samochodów. W magazynie Tesli jest 46 sztuk Ocena oparta na współpracy w 99. Akcje mają względną siłę 5 Kasa zapasów IBD Miara ruchu cen akcji. Wskaźnik EPS wynosi 75.

Śledź Kita Nortona na Twitterze @kidnorton Dla dodatkowego bezpieczeństwa.

Może Ci się spodobać:

Najlepsze fundusze Kupują lidera w branży nr 1, który jest bliski wybicia z 364% wzrostem

Zdobądź przewagę na giełdzie dzięki IBD Digital

Microsoft obniża prognozy dotyczące kontraktów terminowych po tym, jak rynek zyskuje na sile

Akcje Tesli w 2023 r.: Co gigant EV zrobi na swoich dwóch megamarketach?

Kontrakty terminowe: Tesla Sales Miss Aftermarket ponownie pokazuje ten uparty charakter