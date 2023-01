Awaria Microsoft Cloud dotyka użytkowników na całym świecie

Awaria wpływa na platformę chmurową Microsoft Azure przez wiele godzin

Wiele innych usług firmy Microsoft odniosło sukces, w tym Grupy i Outlook

Microsoft twierdzi, że większość klientów przywróciła już usługę

Akcje spadły o 3,2%

25 stycznia (Reuters) — Microsoft Corp (MSFT.O) W środę powiedział, że awaria sieci przywróciła wszystkie usługi w chmurze, w tym platformę chmurową Azure i usługi takie jak Teams i Outlook, z których korzystają miliony na całym świecie.

To jest Asura strona stanu Dotyczy to usług w obu Amerykach, Europie, regionie Azji i Pacyfiku, na Bliskim Wschodzie iw Afryce. Nie miało to wpływu tylko na platformę dla usług i rządów w Chinach.

Azure powiedział wcześniej rano, że większość klientów powinna zobaczyć wznowienie usług po pełnym przywróceniu sieci rozległej (WAN) firmy Microsoft.

Według danych Microsoftu awaria platformy Azure, która ma 15 milionów klientów korporacyjnych i ponad 500 milionów aktywnych użytkowników, może wpłynąć na wiele usług i wywołać efekt domina dla prawie wszystkich największych firm na świecie. używać Platforma.

Firmy w coraz większym stopniu polegają na platformach internetowych po tym, jak pandemia zmusiła większą liczbę pracowników do pracy z domu.

Wcześniej Microsoft twierdził, że ustalił, że problem z łącznością sieciową występował na urządzeniach w sieci WAN. Mówi się, że wpływa to na łączność z Azure między klientami w Internecie i łączność między usługami w centrach danych.

Microsoft napisał później na Twitterze, że wycofał zmianę sieci, która według niego była przyczyną problemu, i wdraża „dodatkową infrastrukturę, aby przyspieszyć proces odzyskiwania”.

Microsoft nie ujawnił liczby użytkowników dotkniętych awariami, ale dane z witryny śledzenia awarii Downdetector pokazały tysiące incydentów na różnych kontynentach.

Platforma Downdetector agreguje raporty o stanie z różnych źródeł, w tym użytkowników, w celu śledzenia przestojów.

Firma Microsoft w chmurze pomogła we wtorek zwiększyć zyski w drugim kwartale fiskalnym. Przewiduje przychody w trzecim kwartale w wysokości od 21,7 do 22 miliardów dolarów w tak zwanym biznesie inteligentnej chmury, pomimo obaw, że lukratywny segment chmury dla dużych firm technologicznych może zostać mocno dotknięty, ponieważ klienci chcą obniżyć koszty.

BofA Global Research szacuje, że udział platformy Azure w rynku przetwarzania w chmurze wzrośnie do 30% do 2022 r., wyprzedzając AWS firmy Amazon.

[1/5] Ta ilustracja wykonana 26 lipca 2021 r. przedstawia aplikację Microsoft Teams na smartfonie umieszczonym na klawiaturze. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustracja

Microsoft dołączył do innych dużych firm technologicznych, ogłaszając w zeszłym tygodniu 10 000 zwolnień, aby przetrwać słabą gospodarkę.

Jego akcje spadły o 3,2% do 234,41 USD.

Awarie platform Big Tech nie są rzadkością, podobnie jak wiele firm z Google (GOOGL.O) Dla Meta (META.O) Zaobserwowano zakłócenia w świadczeniu usług. Azure jest drugim co do wielkości dostawcą usług chmurowych po Amazonie (AMZN.O)W zeszłym roku były przerwy w dostawie.

Podczas przerwy w działaniu użytkownicy mieli problemy z wymianą wiadomości, dołączaniem do rozmów lub korzystaniem z jakichkolwiek funkcji aplikacji Grupy. Wielu użytkowników skorzystało z Twittera, aby podzielić się aktualizacjami dotyczącymi zakłóceń w świadczeniu usług, a #MicrosoftTeams zyskało popularność jako hashtag w serwisie społecznościowym.

Microsoft Teams, z którego korzysta ponad 280 milionów ludzi na całym świecie, jest integralną częścią codziennej działalności firm i szkół, które używają tej usługi do wykonywania połączeń, planowania spotkań i organizowania przepływów pracy.

Pojawiły się pewne oznaki znaczących zakłóceń w głównych brytyjskich firmach świadczących usługi finansowe, gdzie wiele aplikacji do przesyłania wiadomości od dostawców, takich jak Movius i Symphony, jest używanych wraz z Microsoft Teams do łączenia bankierów z klientami, a pracownicy biurowi są również wykorzystywani do zdalnego współpracownicy.

Dwa źródła z Londynu, które pracują w dwóch największych światowych bankach, stwierdziły, że nie zauważyły ​​ani jednego problemu.

Deutsche Boerse Group, która prowadzi giełdę we Frankfurcie, powiedziała, że ​​nie ma wpływu na handel. Commerzbank AG z siedzibą we Frankfurcie (CBKG.DE) Microsoft powiedział w oświadczeniu, że bada kilka problemów wpływających na bank.

Inne usługi, których dotyczy problem, to Microsoft Exchange Online, SharePoint Online i OneDrive dla Firm, zgodnie ze stroną stanu firmy.

„Myślę, że potrzebna jest szersza dyskusja na temat komunikacji i przestrzeni w chmurze oraz redundancji w krytycznych aplikacjach” — powiedział Brad Levy, dyrektor generalny Symphony.

Raporty Akriti Sharma w Bangalore i Subanta Mukherjee w Sztokholmie, dodatkowe raporty Sinead Cruz w Londynie; Napisane przez Charliego Devereux, pod redakcją Elaine Hartcastle

Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.