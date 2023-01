Akcje zamykają się wyżej, ponieważ inwestorzy czekają na raport o inflacji, Nasdaq ma 3-dniową passę

Akcje wzrosły we wtorek, ponieważ inwestorzy kontynuowali rajd na początku Nowego Roku, czekając na dane gospodarcze i zyski spółek w dalszej części tygodnia.

Średnia przemysłowa Dow Jones wzrosła o 186,45 punktu, czyli 0,56%, do poziomu 33 704,10. S&P 500 zyskał 0,70% do poziomu 3919,25 pkt.

Nasdaq Composite prowadził główne indeksy przez kolejny dzień, dodając 1,01%, kończąc sesję na poziomie 10 742,63. Średnia wzrosła w ciągu ostatnich trzech sesji, ponieważ nadzieje na schłodzenie inflacji popchnęły inwestorów do akcji technologicznych. Był to pierwszy trzydniowy wzrost indeksu od listopada.

Inwestor miliarder Paul Tudor Jones był optymistą na giełdzie we wtorek rano, mówiąc, że Rezerwa Federalna nie załamie gospodarki i nie przestanie podnosić stóp, zanim to zrobi. Jones, zauważając, że nie przedstawił konkretnej prognozy, powiedział, że w tym roku istnieje duży popyt na akcje ze względu na wykup akcji i fuzje.

„Prawdopodobnie masz bilion dolarów krótkoterminowego popytu na amerykańskie akcje”, powiedział Jones we wtorek w CNBC. „Skrzynka Skrzypców”. „Gdzie trafi sprzedaż, aby sprostać wymaganiom wynikającym z kombinacji wykupów, pozycji korporacyjnych, niektórych wykupów i fuzji i przejęć? To znacząca kwota. Cederis paribus, przy wszystkich warunkach równych, giełda pójdzie w górę. 7% lub 8% w tym roku”.

Inwestorzy weszli w nowy rok z obawą, że wyższe stopy procentowe mogą wepchnąć gospodarkę w recesję. Jednak wielu kwestionuje fakt, że inflacja zaczyna spadać. Przyjrzą się nadchodzącym czwartkowym indeksom cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz piątkowym zyskom dużych banków w poszukiwaniu sygnałów dotyczących kondycji gospodarki lub tego, jak bank centralny przesunie stopy procentowe do przodu.

„Będziemy w bardzo wąskim zakresie co najmniej do czwartku z raportem CBI i będziemy bez celu aż do rozpoczęcia sezonu zarobkowego w tym tygodniu” – powiedziała Megan Hornman. Oficer Verdens Capital Advisors. „W tej chwili myślę, że rynek jest jakby złapany między czekaniem na dane gospodarcze a wchłanianiem części wypowiedzi banku centralnego”.

