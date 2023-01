Najpierw w CNN: Administracja Bidena przygotowuje dodatkowe środki kontroli przejść granicznych i uniemożliwienia migrantom podróżowania do USA

CNN

Podczas wtorkowego szczytu przywódców Ameryki Północnej administracja Bidena podejmie dodatkowe kroki, aby powstrzymać migrantów przed podróżowaniem. do południowej granicy Stanów Zjednoczonych.

Ostatnie wysiłki a Czas bezprecedensowego ruchu Wysoki urzędnik administracji powiedział, że ma on na celu ograniczenie przekraczania granic przy jednoczesnym opracowaniu programów legalnej imigracji na półkuli zachodniej oraz do Stanów Zjednoczonych, Meksyku i Kanady.

Ale powodzenie tych środków zależy od tego, czy migranci uznają te opcje za realne, zwłaszcza gdy uciekają z pogarszających się warunków w swoich krajach.

W czasie swojej prezydentury Joe Biden zajmuje się zmieniającymi się wzorcami migracji Stanowi to wyjątkowe wyzwanie dla zarządzania i nadwyrężyło zasoby federalne i lokalne. Kwestia ta staje się coraz bardziej drażliwa politycznie dla administracji – spotykając się z ostrą krytyką zarówno ze strony Republikanów, jak i Demokratów – i była głównym punktem dyskusji z partnerami z południa, przede wszystkim z Meksykiem.

Przed wtorkowym szczytem urzędnicy administracji podkreślili potrzebę regionalnej reakcji, która współodpowiedziłaby za powstrzymanie przepływów migracyjnych między partnerami na półkuli. Wtorkowe ogłoszenie jest tego odzwierciedleniem.

Oczekuje się, że administracja Bidena ogłosi wirtualną stronę, która będzie służyć jako punkt kompleksowej obsługi dla imigrantów, aby znaleźć informacje na temat legalnych możliwości pozostania w USA, Meksyku lub Kanadzie – i otworzy nowe centrum zasobów. w południowym Meksyku, powiedział dyrektor wyższego szczebla.

„Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada zobowiążą się do umożliwienia imigrantom dostępu do naszych legalnych ścieżek za pośrednictwem jednej platformy” – powiedział CNN wysoki urzędnik administracji.

Wirtualny portal rozpoznaje wyzwania, przed którymi stają imigranci, próbując zidentyfikować legalne drogi przybycia do Stanów Zjednoczonych. Zamiast tego ludzie często widzą przemytników rozpowszechniających dezinformację na temat polityki USA dotyczącej podróży na północ – przeszkoda dla administracji Bidena, która próbuje zniechęcić imigrantów do wybrania tej trasy.

„To eksperyment”, powiedział wysoki urzędnik administracji, powołując się na plany niektórych narodowości, które chcą niedawno przyjechać do Stanów Zjednoczonych.

Trwają prace nad budową portalu, który ma ruszyć w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

„Zawsze konkurujemy z handlarzami ludźmi, dlatego uważamy, że łatwo dostępne, przyjazne dla użytkownika platformy wirtualne są bardzo ważne… ale centra, do których ludzie mogą się udać i wiedzieć, że mogą tam zaufać ludziom i uzyskać dokładne informacje. na przyjęciu i wywiadach” – powiedział urzędnik. Powiedział też.

W ramach tych wysiłków Stany Zjednoczone współpracują z Meksykiem w celu otwarcia stacjonarnych ośrodków, w których imigranci mogą uzyskać informacje o tym, jak ubiegać się o wizę do USA, na wzór centrum zasobów dla imigrantów uruchomionego w Gwatemali. Nowe centrum powstanie w mieście Tapachula w południowym Meksyku, w którym przebywają tysiące migrantów w drodze do granicy amerykańsko-meksykańskiej.

„Wiemy, że jest to lokalizacja tranzytowa, więc to centrum pomoże ludziom pozostać tam, gdzie są, i stamtąd złożyć wniosek” – powiedział jeden z dyrektorów wyższego szczebla.

Ogłoszenie wywołuje pytania wśród zwolenników imigracji, którzy twierdzą, że jego skuteczność jest obecnie nieznana.

„To duże, wielkie otwarte pytanie” – powiedział jeden z prawników zajmujących się imigracją, dodając, że chociaż taka platforma internetowa mogłaby pomóc tysiącom osób ubiegających się o azyl, dla wielu może okazać się „niedostępna”.

Portal jest wciąż w budowie i może nie zostać otwarty przez kilka miesięcy, więc szczegóły wciąż nie są znane. Eksperci twierdzą, że ważnym czynnikiem jest sposób, w jaki administracja określa, czy ktoś nie kwalifikuje się do ubiegania się o azyl w Stanach Zjednoczonych.

Koordynator ds. komunikacji strategicznej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, John Kirby, powiedział w poniedziałek, że migracja „będzie kluczową dyskusją” podczas szczytu w tym tygodniu.

„Nie ma wątpliwości, że migracja będzie głównym tematem dyskusji tutaj w ciągu najbliższych 24, 36 godzin. Najwyraźniej wszyscy na półkuli myślą o tym” – powiedział Kirby Alisyn Camerota z CNN w poniedziałek, powołując się na niedawne zobowiązanie Meksyku do przyjęcia tysięcy imigrantów spoza Meksyku, którzy nielegalnie przekroczyli granicę i nie ubiegali się o przyjazd do Stanów Zjednoczonych. Nowe projekty.

Przywódcy omówią również podstawowe przyczyny migracji, powiedział Kirby, powołując się na pracę wiceprezydenta Kamali Harris w tej sprawie, podczas gdy kwestia ta będzie głównym tematem rozmów podczas całej podróży.

Wtorkowy szczyt opiera się na zeszłorocznym spotkaniu w Los Angeles, gdzie kraje z całej półkuli zachodniej zobowiązały się do przestrzegania Deklaracji z Los Angeles w sprawie migracji i bezpieczeństwa. Szczyt był punktem spornym między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem, kiedy prezydent Andres Manuel Lopez Obrador zbojkotował spotkanie z powodu nieporozumień co do tego, kto został zaproszony. Meksykańscy urzędnicy nadal uczestniczyli w szczycie.

Północnoamerykański szczyt przywódców upamiętnia sześciomiesięczną rocznicę tego ogłoszenia.

„Mamy bardzo ambitny program, dlatego Stany Zjednoczone mają na początku tak wiele zobowiązań i nadal naciskamy na inne kraje” – powiedział wysoki urzędnik administracji, podkreślając, że wyzwania nie da się rozwiązać z dnia na dzień.