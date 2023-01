Georgia pokonała TCU i zdobyła drugie z rzędu mistrzostwo CFP

Zostaw komentarz do tej historii Komentarz

ENGLEWOOD, Kalifornia — Deszczowy dzień w Los Angeles wydawał się idealną porą na udanie się do domu na targi sztuki, a 72 628 osób bawiło się właśnie w ten poniedziałek — niezależnie od tego, czy były szczęśliwe, czy przygnębione. Widzieli, jak sztuka ścierna futbolu amerykańskiego została skalibrowana do jednego z najwspanialszych poziomów od 153 lat, gdy stado bestii spacerowało po nierównym boisku w New Jersey.

Tym razem widzieli, jak amerykańska dynastia Georgia zabrała wielką grupę Rogatych Żab z TCU i zawróciła je. 65-7 Na stadionie SoFi zmień je w coś przerażającego jak zdobycz. Widzieli, jak Georgia odzyskała swoje pierwsze mistrzostwo kraju w erze College Football Playoff (i ogólnie pierwsze od 10 lat), stając się czwartą drużyną, która osiągnęła 15-0 i 29-1 w ciągu dwóch sezonów. April dokonała nalotu na ich skład na 15 graczy, w tym pięciu obrońców, w pierwszej rundzie draftu.

Widzieli zbiorową hojność, nawet jeśli nie widzieli dramatu współzawodnictwa.

„Wierzę [Georgia fans] Odbierz wiadomość, którą powiem” – powiedział trener siódmej klasy z Georgii, były zawodnik z Georgii i MVP z Georgii, Kirby Smart. „Nie mogą tego brać za pewnik. Nie można brać takich okazji za pewnik. I wyszli z pełną siłą. Lepiej, żeby nigdy się nie męczyli, ponieważ ich potrzebujemy.

Dwa tysiące mil od Athens w stanie Georgia widzieli rzeczy, którymi nigdy się nie zmęczyli. Widzieli, jak brutalna banda Bulldogs zasypywała boisko zarówno eleganckimi zagraniami, jak i niechlujnymi zatrzymaniami potrzebnymi do wyniesienia futbolu uniwersyteckiego na najlepszy, jaki kiedykolwiek widział. Po dziewięciu dniach A 42-41, aby uciec ze stanu Ohio W krajowych półfinałach Beach Bowl zobaczyli piękną gorączkę, która skłoniła trenera TCU, Sonny’ego Dykesa, do znalezienia „wiele dumy ze swojego występu w sposobie, w jaki grali”.

Rzeczywiście coś widzieli — przypominali innych, którzy ozdobili swoje powtarzające się tytuły zabawami, jak Nebraska w 1996 Fiesta Bowl (62-24) lub Alabama w meczu o tytuł Bowl Championship Series 2013 (42-14). Widzieli wzmocnienie podwyższonej rzeczywistości, że najlepszy futbol amerykański pochodzi z południowego wschodu, regionu ośmiu prostych mistrzostw krajowych z czterech różnych uniwersytetów.

Począwszy od poniedziałkowej nocy, gracze z Georgii biegali po otwartych polach, które sami stworzyli, a 25-letni rozgrywający Stetson przeszedł przez lukę, by wykonać 21-jardowe przyłożenie od Bennetta IV. To otworzyło wynik, gdy Ladd McConkey złapał 37-jardowe podanie przyziemienia od Bennetta, które McConkey przebiegł bez obaw, a Brock Bowers celnie chwycił i zebrał siedem chwytów na 152 jardy, mistrzowski chwyt. Przyłożenie w trzeciej kwarcie.

Jeśli chcesz, aby Georgia pokazała, że ​​potrafi szybko zejść na boisko, może to zrobić za pomocą ataków, takich jak cztery zagrania na 70 jardów, pięć za 57 jardów lub cztery za 55 jardów. Możesz grać skutecznie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Można to zrobić za pomocą 11 zagrań na 92 ​​jardy lub 11 zagrań na 66 jardów. Jeśli chciałeś schematów, które skłoniłyby ludzi do otwarcia, mieli je, a jeśli chciałeś precyzyjnych podań, takich jak podanie Bennetta z 22-jardowego przyłożenia do dobrze bronionego Adonai Mitchella, aby doprowadzić do 38-7 do przerwy, mieli je.

„[They] Wykonaliśmy niektóre z naszych niewspółosiowości i nadal zdobywaliśmy punkty – powiedział obrońca TCU, Dee Winters.

W obronie tego bezpieczeństwa ludzie często cierpią na zaburzenia osobowości w obecności wielkości. Georgia pokonała 589 jardów z ładną równowagą 254 (na ziemi) i 335 (w powietrzu), a Bennett unosił się w chmurach rozgrywającego na długo przed lądowaniem na 226,9, co Smart nazwał „niesamowitym” i „prawdopodobnie jego najlepszy mecz. W swojej karierze” i Bennett Zdobył 18 na 25 podań na 304 jardy i cztery przyłożenia, rzucił się na 39 i dwa kolejne punkty i zdobył swoje drugie z rzędu MVP w ataku w meczach o tytuł mistrza kraju.

„A” — powiedział Smart — „kiedy masz rozgrywającego, który potrafi się bronić, sprawdzać sytuację i wiedzieć, co robi obrona, a mimo to bić cię nogami, masz najlepszego rozgrywającego”.

Jest to znany rozgrywający z Georgii, który związał się z Gruzją w 2017 roku, przeniósł się z Georgii do Mississippi Junior College w 2018 roku, a następnie przeniósł się z powrotem do Georgii w 2019 roku, a jednocześnie był pomijany przez własnych trenerów. Wszystkie te lata później został rozgrywającym z dwoma tytułami, który był na uboczu w swoim ostatnim kwartale college’u z cichymi zakończeniami nerwowymi. Kiedy zadzwonił do Bennetta, Bennett powiedział: „Nagromadzenie, powiedziałem wszystkim chłopaki, „Co robimy? Dlaczego nie gracie?” Wtedy zrozumiał powód i wzruszył się.

Jednak przez cały czas coś artystycznego działo się gdzie indziej w statystyce sportowej, nawet jeśli był to rodzaj artystyczny, który powodował kontuzje. Drużyna TCU (13-2), która tylko raz miała mniej niż 377 jardów w meczu, nagle zyskała 188 jardów w swoim zawrotnym sezonie. Ulubieniec finalisty, który we śnie przebiegł 263 jardy Pokonał Michigan w półfinale Fiesta Bowl Nagle rzucił się na 36. 32 piękne pierwsze upadki trafiły do ​​Georgii, dziewięć gorzkich trafiło do TCU. najlepszy gracz TCU, Szeroki odbiornik Quentin Johnston, złapał podanie na trzy jardy. Widziałem pionierską wczesną wymówkę Rozgrywający gwiazda TCU, Max Duggan Otacza go grupa twardych obrońców: Jalen Carter, Naseer Stackhouse i Smail Mondon.

– To znaczy, byli dobrzy z przodu – powiedział Duggan. – Mieli kilka dobrych ataków, trochę presji. Trochę trzymałem się piłki, nie mogłem czytać i sam sprawiałem problemy linii ofensywnej. Trochę to było po mojej stronie. Ale…

Ale: „Mieli dobre plany”.

„Jako dziecko, wiesz, zawsze marzysz o takich chwilach”, powiedział Javon Bullard, obrońca Georgii, który przechwycił dwa podania.

Wszystko to skłoniło Smarta, byłego obrońcę i trenera obrońców, do rozmowy ze swoją drużyną zwiadowczą i wyglądało to tak, jakby zobaczył coś większego, szybszego i silniejszego niż TCU kiedykolwiek widziało. Były defensywny liniowy z Georgii, który kiedyś koordynował obronę innej dynastii, Alabamy, osiągnął wynik 81-15 podczas siedmioletniej kadencji Smarta – a czerwono-czarny deszcz pada teraz w całym futbolowym kraju. Jego najnowszy zespół z Georgii znajdzie „spójność wyników [that] Trudno znaleźć – powiedział Smart i bardzo to docenia. Ci, którzy widzą Gruzję, zwłaszcza w Gruzji czerwono-czarnej, wiedzą, że przez wszystkie lata sztuki rzadko widzieli państwo.

„Wygląda na to, że przez ostatnie trzy do czterech miesięcy”, powiedział Bennett, „szukaliśmy, czy ktoś może nas pokonać, i zabrakło nam gier”.