Tamar Hamlin napisała na Twitterze swoje podziękowania 7 dni po przeprowadzce z Cincinnati do szpitala w Buffalo.

Ochrona rachunków Tamara Hamlin Teraz w szpitalu w Buffalo został zwolniony z placówki medycznej siedem dni po zatrzymaniu akcji serca i musiał być reanimowany na boisku podczas meczu NFL, dr William A. Knight powiedział podczas wideokonferencji prasowej w poniedziałek. .

Knight, lekarz z UC Medical Center w Cincinnati, powiedział, że Hamlin został zwolniony z Buffalo do zespołu opieki zdrowotnej po tym, jak jego stan poprawił się z krytycznego na dobry lub zadowalający. Hamlin poleciał z powrotem do Buffalo w poniedziałek rano, powiedział lekarz.

„Ma się dobrze, a to dopiero początek kolejnej fazy jego powrotu do zdrowia” – powiedział Knight. „Całkowicie przedwczesne jest dyskutowanie nie tylko o jego piłce nożnej; Naprawdę koncentrujemy się na jego codziennym powrocie do zdrowia.

Knight powiedział, że Hamlin osiągnął „kilka głównych kamieni milowych” w swoim wyzdrowieniu, zauważając, że gracz NFL wstał, chodzi i przechodzi terapię fizyczną i zajęciową.

„Dziękuję za wspaniałą opiekę, jaką otrzymałem w UCMC. Cieszę się, że wróciłem do Buffalo. Lekarze i pielęgniarki w Buffalo General już sprawili, że poczułam się jak w domu! Hamlin napisał na Twitterze Poniedziałkowe popołudnie.

W innym tweecie podziękował publiczności za wsparcie.

„Patrzenie, jak świat kręci się wokół mnie w niedzielę, to naprawdę niesamowite uczucie” On napisał. „Ta sama miłość, którą wszyscy mi okazaliście, jest tą samą miłością, którą planuję przywrócić światu. Większą niż piłka nożna!”

Główny trener Bills, Sean McDermott, powiedział podczas rozmowy Zoom z reporterami, że Hamlin jest „bardzo podekscytowany” powrotem do miasta.

Powiedział, że on i niektórzy członkowie organizacji Bills odwiedzili Hamlina w szpitalu w Buffalo.

– On ma się dobrze – powiedziała. „Jest zmęczony, ale jest szczęśliwy i podekscytowany powrotem do Buffalo”.

Hamlin został przewieziony do Buffalo General Medical Center/Gates Vascular Institute, będącego częścią Caleda Health System.

„Obecnie jego stan jest stabilny i nadal czyni znaczne postępy w jego powrocie do zdrowia” – powiedzieli urzędnicy. Informacja prasowa została opublikowana w Internecie.

2 stycznia Hamlin, 24-letni obrońca kończący swój drugi sezon w NFL, doznał zawału serca i upadł podczas meczu z Cincinnati Bengals.

Jego lekarze z UC powiedzieli w poniedziałek, że jest jeszcze za wcześnie, aby wiedzieć, co spowodowało atak serca Hamlina, i spodziewają się, że przejdzie więcej testów, aby ustalić, co się stało.

Powiedzieli, że typowy powrót do zdrowia po zawale serca trwa tygodnie lub miesiące, a Hamlin wyprzedza harmonogram na każdym etapie tego procesu.

Zawodnik The Bills zamieścił w niedzielę zdjęcie w mediach społecznościowych, na którym siedzi na swoim szpitalnym łóżku, ma na sobie czapkę nr 3 i koszulkę „Love for Tamar” i robi ręką znak serca.

Hamlin napisał na Twitterze kilkanaście razy w odpowiedzi na zwycięstwo Bills 35-22 nad New England Patriots Sunday. Wyraził swoje pragnienie Być na boisku z kolegami z drużyny.

„To dzień meczu i nie chcę niczego więcej niż wyjść tym tunelem z moimi braćmi” – napisał.

Hamlin obserwował ze swojego łóżka szpitalnego w niedzielę, jak drużyny z NFL uhonorowały go w ostatnich meczach sezonu regularnego, a zawodnicy, trenerzy i fani okazywali swoje wsparcie za pomocą T-shirtów, znaków i naszywek na koszulkach z jego imieniem i numerem 3.

Na stadionie Bills’ Highmark w Orchard Park kilku kolegów z drużyny Hamlina wyszło na boisko, powiewając flagami z jego imieniem i numerem na koszulce, podczas gdy wielu widzów wzniosło tabliczki w kształcie serca, aby oddać hołd piłkarzowi.

Hamlin upadł po wślizgu podczas pierwszej kwarty meczu Bills przeciwko Cincinnati Bengals w zeszły poniedziałek wieczorem. Został wywieziony z boiska karetką, płacząc i przytulając graczy oraz okazując wsparcie fanów i innych osób w całym kraju.

Gra była wcześnie OdłożonyZostał później odwołany przez NFL kilka dni później.

Przed niedzielnym meczem pomiędzy Baltimore Ravens i Bengals personel medyczny, który rzucił się z pomocą Hamlinowi, został uhonorowany na stadionie Baycore w Cincinnati – tym samym stadionie, na którym Hamlin doznał zawału serca.

Szerokokątny odbiornik Buffalo Bills, John Brown, podaje piłkę meczową asystentowi trenera atletycznego Denny’emu Kellingtonowi na stadionie Highmark w Nowym Jorku. Hamlinowi przypisuje się ratowanie życia Podejmując krytyczną resuscytację u piłkarza – lekarze, którzy stracili puls na boisku, mówią, że powinien on natychmiast reanimować go za pomocą resuscytacji i defibrylacji.

Natychmiastowa reakcja Kellingtona i innego personelu medycznego była niezbędna „nie tylko do uratowania mu życia, ale także jego funkcji neurologicznej” – powiedział dr Timothy Pritz, jeden z lekarzy Hamlina w Centrum Medycznym Uniwersytetu Cincinnati.

Był tam Hamlin Oszołomiony Po przewiezieniu do szpitala. Lekarze zdeklarowany Obudził się w czwartek i wyglądał na nienaruszonego neurologicznie, wciąż w stanie krytycznym i podłączony do respiratora.

„Czy wygraliśmy?” Hamlina Pierwsze pytanie po przebudzeniuWedług Britts zapisał pytanie w schowku.

piątek, powiedział Bills Hamlin Usunięto rurkę oddechową W nocy rozmawiał z kolegami z drużyny za pośrednictwem wideo.

Po niedzielnym zwycięstwie nad Patriotami, Cornerback Billsa, Tre’Davis White, powiedział, że Hamlin wysłał SMS-a do członków zespołu przed niedzielnym meczem, mówiąc: „Myślę o was i przepraszam, że zrobiłem to wam wszystkim”.

„Potrzebuje nas, abyśmy sprawdzili, co robi – to pokazuje, jakim jest człowiekiem”.

White powiedział, że poniedziałkowy incydent wciąż prześladuje sześcioletniego weterana NFL.

„Widzieć, jak wszystko przechodzi, od uderzenia, przez jego wstawanie, po jego upadek, to coś, czego nie mogę… zobaczyć. Za każdym razem, gdy zamykam oczy, odtwarza się ponownie. Próbowałem oglądać telewizję i za każdym razem, gdy telewizja przeszła na reklamę, oto co przychodzi mi do głowy” – powiedział White.

Podczas niedzielnego meczu Bills konferansjer przeczytał oświadczenie poparcia dla Hamlina i wywołał ryk tłumu, w którym fani w morzu błękitu i czerwieni trzymali transparenty wspierające Hamlina z napisem „BILLI3VE”, „ Całe serce za nr 3”, „Miłość do Tamar”, „Czy wygraliśmy?” i „Dziękuję personelowi medycznemu!”

Wielu kolegów z drużyny Hamlina, w tym Josh Allen i Keir Elam, nosiło nazwisko i numer koszulki Hamlina. Machali flagami z 3.

Wtedy gra zaczęła się na poważnie.

Nyhim Hines, powracający do Billsa, rozpoczął pierwszy mecz, lądując na 96 jardach, wprawiając tłum w zachwyt i pobudzając Hamlina. Ćwierkać“OMFG!!!!!!!!!!”

Britts powiedział w poniedziałek, że Hamlin również „podskakiwał w górę iw dół, wstał z krzesła i ustawił… każdy alarm na OIOMie włączył się w trakcie, ale wszystko było w porządku”.

McDermott roześmiał się, słysząc historię reakcji Hamlina. „Jest wspaniałą osobą i ma pozytywne nastawienie, co mnie nie dziwi” – ​​powiedział.

Hines powiedział, że zespół potrzebował tego zwycięstwa po wydarzeniach z zeszłego tygodnia.

„Jako społeczność czuję, że potrzebowaliśmy tego zwycięstwa. Czuję się jak moi bracia w tej szatni, potrzebowaliśmy trochę energii i świetnych wibracji. Musieliśmy wygrać to” – powiedział Hines.

Inne drużyny z całej ligi również złożyły hołd Hamlin Sunday.

W Cincinnati, szeroki odbiorca Bengals, Dee Higgins, który był zaangażowany w sztukę, w której Hamlin był kontuzjowany, nosił koszulkę „Love for Tamar” podczas rozgrzewki przed meczem.

Przed rozpoczęciem meczu spiker stadionu przeczytał oświadczenie, w którym poprosił fanów o okazanie wsparcia Hamlinowi, jego rodzinie i ratownikom.

Fani w Cincinnati głośno wiwatowali, wielu z transparentami wspierającymi Hamlina. Transmisja telewizyjna pokazała również trenera Bengals Zacha Taylora w bluzie z kapturem „Love for Tamar” podczas hołdu.

Przed meczem Chargers-Broncos, rozgrywający Broncos, Russell Wilson i ochroniarz Chargers, Derwin James, spotkali się w środku pola, obaj zajmując pierwsze miejsce w tabeli. Ubrani w trójkę prowadzili przez chwilę na korzyść Hamlina.