Zdjęcie z playoffów NFL 2023: Seahawks i Dolphins wkradają się, Packers wychodzą po dzikiej porażce w 18. tygodniu

Ostatni tydzień sezonu regularnego NFL zawsze przynosi nam mnóstwo dramatów iw tym roku nie jest inaczej.

Packers mieli szansę zdobyć ostatnie miejsce w play-off NFL, wygrywając z Lions w niedzielę wieczorem, ale Detroit udało się wywołać przerażające zdenerwowanie 20-16, co oznacza, że ​​Aaron Rodgers i Packers przesiedzą teraz sezon u siebie.

Po zwycięstwie Lions siódme miejsce w NFC trafiło do Seahawks, którzy podtrzymali nadzieje na play-offy dzięki jednej z najgorszych wygranych dnia. Na trzy minuty przed końcem czwartej kwarty Seahawks przegrywali 16:13 i byli bliscy odpadnięcia z play-offów, ale udało im się wymusić dogrywkę, w której Jason Myers trafił zwycięskiego gola z gry z 32 jardów. Seattle prowadzi. 19-16 wygrana.

We wczesnych meczach Dolphins odnieśli ogromny sukces, kradnąc siódme miejsce w AFC od Patriotów i wkradając się do play-offów.

Aby dostać się do postseason, Dolphins potrzebowali wygranej z Jets i porażki z New England, która gra w Bills. Dolphins mieli pełne ręce roboty z Jets, ale byli w stanie wycofać się, wygrywając 11-6 po tym, jak Jason Sanders trafił do kosza z gry z 50 jardów na 18 sekund przed końcem gry (Miami również broniło się w ostatniej grze, co zepchnęło ich do 11 punktów). Zwycięstwo nad Jets było pierwszym od 2003 roku meczem, w którym Miami nie zdobyło przyłożenia.

The Dolphins oficjalnie zdobyli bilet po tym, jak Bills pokonali Patriotów 35:23, w dużej mierze dzięki dwóm przyłożeniom Nyheima Hinesa. Zwycięstwo Buffalo oznacza, że ​​neutralne miejsce AFC Championship nadal jest w grze, a to może się zdarzyć, jeśli Bills i Chiefs spotkają się w meczu o tytuł AFC.

Rzut monetą w celu ustalenia, gdzie Bengale i Kruki zagrają w rundzie z dziką kartą, to coś, co się nie zdarza. Chociaż te dwie drużyny zagrają w przyszłym tygodniu, gra oficjalnie odbędzie się w Cincinnati dzięki zwycięstwu Bengals 27-16 nad Baltimore.

Mając to na uwadze, spójrz na tabelę play-off.

Tabela play-off AFC

Usunięto

Stalowcy (9-8): Steelers wygrali w 18. tygodniu, ale potrzebowali Dolphins przegranej z Jets, aby przejść do playoffów, co się nie stało. Jedynym plusem dla Mike’a Tomlina jest to, że jego passa kolejnych sezonów kończących się powyżej 0,500 wzrośnie do 16.

Patrioci (8-9): Wszystko, co Patriots musieli zrobić, aby dostać się do playoffów, to pokonać Buffalo w niedzielę, ale nie mogli tego zrobić, co oznacza, że ​​będą siedzieć w domu przez cały sezon.

Tytani (7-10): Tytani mogli awansować do playoffów po zwycięstwie nad Jacksonville, ale zostali oficjalnie wyeliminowani po sobotniej porażce z Jaguarami.

Klasyfikacja play-off NFC

Usunięto

Lwy (9-8): The Lions potrzebowali Rams, aby pokonać Seahawks, aby pozostać w rywalizacji play-off, ale tak się nie stało, co oznacza, że ​​Lions nie mieli drogi do postseason. Mimo to Lions zasłużyli na małą nagrodę pocieszenia, eliminując Packers z playoffów, wygrywając w niedzielę wieczorem. Zwycięstwo oznaczało, że Lions zakończyli z rekordem zwycięstwa po raz pierwszy od 2017 roku.

Pakowacze (8-9): Wszystko, co Packers musieli zrobić, aby dostać się do playoffów, to pokonać Lions w niedzielę wieczorem, ale nie wykonali zadania. The Lions oszołomili Packers 20-16, a teraz Green Bay spędzi postseason u siebie.

Turnieje rundy dzikiej karty

AFC

(7) Dolphins w (2) Bills, niedziela, 13:00 ET, CBS

(6) Ravens w (3) Bengals, niedziela, 20:15 ET, NBC

(5) Ładowarki (4) Jaguary, sobota, 20:15 ET, NBC

Nadchodzący: (1) Liderzy

NFC

(7) Seahawks w (2) 49ers, sobota, 16:30 ET, Fox

(6) Giants w (3) Wikingowie, niedziela, 16:30 ET, Fox

(5) Kowboje w (4) Buccaneers, poniedziałek, 20:15 ET, ESPN

idę: (1) Sępy