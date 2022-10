Aktualizacje na żywo: Seul Halloween Gathering

jestem

Ulica w dzielnicy Itaewon jest przedstawiona w sobotni wieczór w Seulu pełna ludzi. Yonhap/Reuters

Jeśli jesteś w tłumie, a ludzie są wystarczająco blisko, aby na ciebie wpaść, prawdopodobnie jest zbyt tłoczno.

Profesor Wizytujący Nauki o Masie na Uniwersytecie Suffolk i Katedrze G. Według Keitha Stilla. GK Still InternationalKonsultacje w celu przeszkolenia organizatorów wydarzeń w zakresie identyfikacji ryzyka.

Wydarzenia takie jak Tłumy tłumnie gromadziły się na wypełnionych imprezach Halloween w południowokoreańskiej stolicy Seulu I to smutek Na festiwalu Astroworld w Houston w listopadzie 2021 r., co doprowadziło do wielu zgonów i obrażeń.

Jednak organizatorzy, którzy od ponad 30 lat badają dynamikę zachowania i bezpieczeństwa tłumu, stwierdzili, że monitorowanie gęstości tłumu w czasie rzeczywistym i regulowanie przepływu ludzi do obiektu może pomóc w zapobieganiu incydentom zgniatania tłumu.

Gęstość zaludnienia można obliczyć jako liczbę osób na metr kwadratowy, około jednego metra kwadratowego. Młodsze od starszych i starszych, maluchy zajmują mniej miejsca, ale kiedy osiągną pięć osób na metr kwadratowy, z reguły robi się niekomfortowo, wciąż mówi się – a zatłoczenie jest niebezpieczne.

„Kiedy ciała się stykają, ta wysoka energia i gęstość prowadzą do tych gwałtownych wzrostów i zapadania się tłumu” – powiedział Still.

Znak, że tłum stał się zbyt gęsty, nadal nazywa się „polem żniwa pszenicy”, po którym ludzie wędrują w niekontrolowany sposób. Powiedział, że zna przykład w Internecie filmy Podczas koncertu Oasis w Manchesterze w Anglii w 2005 r. ogromny przypływ sprawił, że tłum wpadł na scenę.

Kluczem do zapobiegania katastrofom jest monitorowanie przez organizatorów gęstości i spowolnienie lub zatrzymanie przepływu osób wchodzących na obszar, jeśli zacznie się on zbytnio zwiększać. Powiedział, że bardzo trudno będzie zmniejszyć tłum, jeśli sytuacja stanie się zbyt gęsta.

Jeśli arena jest zbyt zatłoczona, wykonawcy muszą się zatrzymać i poprosić wszystkich o cofnięcie się o krok. Na przestrzeni lat wielu artystów, w tym A$AP Rocky i Linkin Park, Zrobili to dobrze.

Powiedział, że jeśli jesteś w tłumie, możesz pomóc zachować bezpieczeństwo, obserwując obszary o dużym natężeniu ruchu i zostawiając tłum, jeśli nie masz wystarczająco dużo miejsca.

