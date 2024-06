Aktualizacje na żywo UFC 303: wyniki, najważniejsze wydarzenia, kursy, Alex Pereira vs. Jiri Prokaska 2

Zaplanowane wcześniej na sobotę wydarzenie główne mogło zostać wykolejone przez mniejszą ustawę, ale to nie znaczy, że UFC 303 nie ma wciąż wiele do zaoferowania fanom walk.

UFC przeszło w tryb oszczędzania wydarzeń po tym, jak złamany palec Conora McGregora odwołał walkę byłego podwójnego mistrza z Michaelem Chandlerem. Nowy headliner sobotniej gali będzie miał na szali co najmniej jeden pas mistrzowski, jeśli nie największą gwiazdę tego sportu, która powróci po prawie trzech latach poza oktagonem.

Mistrz wagi półciężkiej UFC Alex Pereira (10-2, 8 KO) zgodził się na rewanż z byłym mistrzem Jiřím Procházką (30-4, 26 KO) w sobotę (22:00 ET, ESPN+ PPV) w T-Mobile Arena w Las Vegas. . I tak program będzie kontynuowany. Obaj spotkali się wcześniej w klatce na UFC 295 w listopadzie, a Pereira zdobył wakujący tytuł wagi półciężkiej przez TKO w drugiej rundzie.

Będzie to bezprecedensowe posunięcie, a co-main eventem będzie prawdziwa walka w ostatniej chwili pomiędzy 165-funtowym potencjalnym Diego Lopesem a późno ogłoszonym następcą Donem Ike’iem. Pierwotnie Lopes miał walczyć z Brianem Ortegą, ale Ortega wycofał się w sobotę z powodu choroby i został zastąpiony przez Ige na kilka godzin przed emisją PPV.

Śledź nasz blog na żywo poniżej, aby zapoznać się ze wszystkimi wynikami, skrótami i analizami wieczoru walk z Yahoo Sports:

na żywo84 aktualizacje Dalej: Mayra Bueno Silva vs. Macy’ego Chiassona Kim oni są: Bueno Silva wydawała się dobrą kandydatką do zdobycia wakującego tytułu mistrza kategorii 135 funtów kobiet, ale w styczniu zwyciężyła w walce z Raquel Pennington. Chiasson wygrywał sezony „The Ultimate Fighter” w wadze piórkowej, ale ostatnio wygrywał jeden i przegrywał kolejny w niepokojący sposób. Dlaczego jest to ważne: Bueno Silva zajmuje trzecie miejsce w wadze koguciej i nie będzie potrzebował więcej zwycięstw, aby wrócić do walki o tytuł. Chiasson to świetny zawodnik w tej kategorii wagowej, ale czasami wygląda bardzo surowo i nie pokonał nikogo godnego uwagi w UFC. Choć Buono Silva będzie starał się nie spaść w rankingach, zwycięstwo Ciazona byłoby dla niego ogromnym krokiem. Bueno Silva i Chiasson wymienili kilka ważnych strzałów w R1

Uwielbiam sposób, w jaki Macy Chiasson mówi o zrobieniu wszystkiego, nie marnując jedynej w swoim rodzaju okazji, podczas gdy Mayra Bueno Silva mówi o tym, że „nieważne, czy ten segment jest śmieciem”. — Król literówka (@BoxingBusch) 30 czerwca 2024 r

Michael Page oddał siedem znaczących uderzeń w pierwszej i trzeciej rundzie. Teoretycznie odniósłby korzyści, gdyby zwiększył swoją objętość, ale jednocześnie nadal narażałby go na usunięcie. #UFC303 pic.twitter.com/HNfQp4FFEA — Richard Mann (@RichardAMann) 30 czerwca 2024 r



Wynik: Ian Machado Gary pok. Michaela Page’a przez jednogłośną decyzję (29-28, 29-28, 29-28)

Runda 3 dobiega końca Page i Carey pokonują dystans. Karty wyników pojawiają się po zaciętej walce.

Prezydent UFC poszedł dalej

W trzeciej kwarcie prowadzimy 1:1. — Michał (@bisping) 30 czerwca 2024 r

MVP ma przewagę szybkości w nogach, a jego uderzenia z nietypowych kątów zbijają prowadzenie. #UFC303 — Henry Cejudo (@HenryCejudo) 30 czerwca 2024 r

Niesamowita pierwsza runda Gary’ego. MVP spadł. był z tyłu. Jeśli są haczyki. RNC wydawało się zatopione, ale MVP przeżył. Wyglądał na bardzo blisko, ale przechodzimy do drugiej rundy. 10-9 Gary. — Ariel Helwani (@arielhelwani) 30 czerwca 2024 r

Carey dominuje w pierwszej rundzie Gary został wyeliminowany wcześnie i przez chwilę wyglądało na to, że ocalały w jakiś sposób zamierza zgłosić MVP w trójkącie całym ciałem.

Właściwie Rogan, MVP nie odpadł… Absolutnie wzniosłe, że zakończył moment komentowania. Sprawdź to na swojej karcie UFC Bingo. — Ben Fowlkes (@benfowlkesMMA) 30 czerwca 2024 r

Przenieś z początkową obniżką Tego właśnie chciał Ian… ciężko trenuje na PJJ z Suitboxem, zobaczymy, co da się zrobić… to dla niego ważny moment. #UFC303 — Stephen „Wonderboy” Thompson (@WonderboyMMA) 30 czerwca 2024 r



Michael nagrywa swój remiks „Pbl Drizzy” do „Venom”. „Pbl Carry” to zmodyfikowana piosenka #UFC303 — Chisanga Malata (@Chisanga_Malata) 30 czerwca 2024 r

Najpierw: Ian Machado Carey kontra Michael Page Kim oni są: Gary to niepokonany młody człowiek, który twierdzi, że jest gwiazdą, ale walczy mądrze, nawet jeśli jest trochę nudny. Page (lub „MVP” dla wtajemniczonych) to zabawny, błyskotliwy napastnik, który potrafi sprawić, że przeciwnicy będą wyglądać głupio w nieprzewidywalny sposób – przynajmniej wtedy, gdy pozwolą mu tańczyć. Dlaczego jest to ważne: Spróbujemy tutaj odpowiedzieć na dwa pytania. Czy Carey jest tak dobry, jak twierdzi, i czy naprawdę jest o krok od zostania pretendentem do tytułu w kategorii do 170 funtów UFC? Czy Page był za późno na imprezę UFC i był zbyt jednowymiarowy, aby po latach zrobić wrażenie na Bellatorze jako niezawodnej, ale nigdy nie elitarnej atrakcji? Niektórzy są w drodze w górę, niektórzy są w drodze w dół. Nadal nie ustaliliśmy, który jest który.







