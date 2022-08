Albuquerque, Nowy Meksyk: Jeden z czterech muzułmanów zabitych w powiązanych morderstwach, pamiętanych jako „genialny urzędnik państwowy”

Władze szukają teraz „pojazdu będącego przedmiotem zainteresowania”, który może być powiązany z morderstwami, powiedziała w niedzielę zastępca komendanta policji w Albuquerque, Cecile Parker. Samochód jest opisany jako ciemnosrebrny Volkswagen Jetta lub Passat w stylu sedana z przyciemnianymi szybami, powiedział Parker.

W czasie jego zabójstwa Hussain pracował nad planem dla miasta Española w Nowym Meksyku i powiedział, że był „głęboko zasmucony”, gdy dowiedział się o śmierci mężczyzny, jak wynika z komunikatu burmistrza.

„Muhammad był łagodny i miły, szybko się śmiał” – powiedział burmistrz John Ramon Vigil w komunikacie prasowym w zeszłą środę. „Był bardzo szanowany i lubiany przez swoich kolegów i członków społeczności”.

Hussain, który pracował w biurze przez rok, studiował prawo i zarządzanie zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Punjab w Pakistanie, zanim uzyskał tytuły magistra i licencjata w zakresie planowania społeczności i planowania regionalnego na Uniwersytecie Nowego Meksyku.

„Nasi pracownicy miasta stracili członka naszej rodziny, a my wszyscy straciliśmy wspaniałego urzędnika państwowego, który uwielbiał służyć i ulepszać swoją społeczność” – powiedział burmistrz w oświadczeniu.

Społeczność Uniwersytetu Nowego Meksyku jest podobnie „złamana” śmiercią Hussaina, prezydenta Garnetta S. W swoim oświadczeniu Stokes nazwał Hussaina „inspirującym przywódcą i bardzo szczególnym lobo, który dotknął wielu istnień”.

„To był mój przywilej poznać go i pracować z nim” – powiedział Stokes.

Jesse Aleman, pełniący obowiązki dziekana studiów podyplomowych na uniwersytecie, nazwał Hussaina „genialnym, szanowanym przywódcą studenckim”, który „po ukończeniu studiów nadal rozwijał swoje współczujące umiejętności przywódcze i wiedzę akademicką na poziomie lokalnym i stanowym”.

Kongresmenka Melanie Stansbury, która powiedziała, że ​​Hussain pracował nad jej kampanią w Kongresie, powiedziała, że ​​jego „uśmiech i duch rozświetliły pokój”.

„Jej praca jako organizatorka terenowa w naszej kampanii zainspirowała niezliczoną liczbę ludzi, wraz z jej życzliwością i zaangażowaniem we współpracę z naszymi społecznościami, czyniąc ją jedną z najmilszych i najciężej pracujących ludzi, jakich kiedykolwiek znałem” – powiedział Stansbury w wiadomościach. konferencja niedziela.

Policja twierdzi, że ofiary wpadły w zasadzkę bez ostrzeżenia

Ataki spotkały się z potępieniem ze strony przywódców politycznych, w tym prezydenta Joe Bidena, który powiedział, że był „zły i zasmucony” atakami.

„Ponieważ czekamy na pełne śledztwo, moje modlitwy są z rodzinami ofiar, a moja administracja mocno popiera społeczność muzułmańską” – napisał Biden na Twitterze.

Wiceprezydent Kamala Harris i gubernator stanu Nowy Meksyk Michelle Lujan Grisham podobnie wyrazili poparcie dla społeczności muzułmańskiej w Nowym Meksyku, przy czym ten ostatni określił ataki jako „głęboko irytujące i całkowicie nie do zniesienia”.

„Jestem niesamowicie zły z powodu tej sytuacji” – powiedział w niedzielę gubernator. „Każdy Nowy Meksykanin musi powstać i przeciwstawić się tego rodzaju nienawiści. Nie ma na nią miejsca w tym mieście, nie ma na nią miejsca w naszym stanie” – powiedział Lujan Grisham.

Przemawiając w niedzielę do społeczności muzułmańskich w Albuquerque i całym stanie, kongresmenka Stansbury powiedziała, że ​​muzułmanie są „nieodłączną częścią tego, kim jesteśmy w Nowym Meksyku”.

„Chcę powiedzieć, że każdy z nas w Nowym Meksyku musi powstać, by sprostać tym aktom nienawiści, okazując miłość, okazując przyjaźń, okazując solidarność. To nie jest Nowy Meksyk. To nie my” – Stansbury powiedział. „Będziemy solidarni. Będziemy trwać w smutku i smutku. I będziemy trwać w naszym zaangażowaniu w miłość, integrację i przynależność do tej społeczności”.

„Te strzelaniny są niepokojące” – powiedział szef policji w Albuquerque, Harold Medina, podczas sobotniej konferencji prasowej. Wkrótce po odnalezieniu czwartej ofiary

Policjanci z Albuquerque odpowiedzieli na doniesienia o strzelaninie w okolicy Truman Street i Grand Avenue tuż przed północą w piątek, a ofiara została uznana za zgon, zgodnie z komunikatem prasowym wydziału policji. Ofiara, muzułmanin, który prawdopodobnie ma około 20 lat, pochodzi z Azji Południowej, podała policja. Jego tożsamość nie została pozytywnie potwierdzona, dodaje komunikat.

Hussain, Hussain i Ahmadi zostali „wpadnięci w zasadzkę i zastrzeleni bez ostrzeżenia”, powiedział wcześniej Kyle Hartsock, zastępca dowódcy wydziału kryminalnego departamentu policji.

„Naszym najwyższym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa społeczności, zwłaszcza społeczności muzułmańskiej, i prosimy ich, aby byli czujni i uważali na siebie nawzajem. Jeśli coś zobaczysz, powiedz coś” – powiedział w sobotę szef policji. „Zło nie zwycięży”.

Burmistrz Albuquerque Tim Keller powiedział w niedzielę, że społeczność muzułmańska żyje w strachu z powodu zabójstw i że podejmowane są kroki w celu zwiększenia bezpieczeństwa w mieście.

„Słyszeliśmy od społeczności, że strach jest tak silny, że niektórzy ludzie w niektórych częściach miasta martwią się nawet o zakupy spożywcze i jedzenie” – powiedział Keller. – Miasto dostarcza żywność ofiarom strzelaniny – powiedział.

Rada ds. Stosunków amerykańsko-islamskich Oferuje również nagrodę w wysokości 10 000 USD Organizacja apelowała o informacje prowadzące do aresztowania i skazania winnych, nazywając falę zabójstw „brutalną, nienawistną strzelaniną”.

„Dziękujemy lokalnym, stanowym i federalnym organom ścigania za ich ciągłą pracę w tym kryzysie i wzywamy administrację Bidena do zapewnienia władzom wszelkich zasobów niezbędnych do ochrony społeczności muzułmańskiej w Albuquerque i powstrzymania osób odpowiedzialnych za te haniebne zbrodnie. giną” – powiedział w oświadczeniu zastępca dyrektora krajowego CAIR Edward Ahmed Mitchell.