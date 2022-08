Ranking 2022 Wyndham Championship: aktualizacje na żywo, pełne relacje, wyniki golfa w niedzielnej rundzie 4

Tylko cztery drużyny zakończyły swoją trzecią rundę w 2022 Wyndham Championship w deszczową sobotę w Greensboro w Północnej Karolinie. Po wznowieniu gry w niedzielę o 7:30 czasu wschodniego Brendan Wu i Sungjae Im prowadzą na poziomie 12 poniżej z siedmioma kolejnymi dołkami do rozegrania w trzeciej rundzie.

Ośmiu dodatkowych graczy znajduje swoje nazwiska w obrębie dwóch przewag i ma szansę dogonić swoich kolegów z drużyny przed rozpoczęciem rundy finałowej.

Russell Henley jest jednym z graczy z szansą na odkupienie, ponieważ produkt Georgia wszedł w niedzielę z trzysuwową przewagą w tym turnieju rok temu. Nie mogąc zamienić tej złotej okazji w zwycięstwo, siedząc dwie stopy dalej, zemsta musi być w umyśle. Weterani tacy jak Brian Stewart, John Hu i Anirban Lahiri oraz młode gwiazdy, takie jak Tom Kim i Davis Riley, powinni spodziewać się fajerwerków w ostatnim dniu regularnego sezonu PGA Tour.

Zatrzymaj to tutaj, ponieważ CBS Sports będzie śledzić wszystko przez całą rundę 4 Wyndham Championship dzięki aktualizacjom na żywo i analizom. Finały można oglądać na żywo w CBS, CBSsports.com I to Aplikacja sportowa CBS Niedziela od 15:00 do 18:00.