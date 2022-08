Szef monitora ONZ wzywa do strajku w elektrowni atomowej na Ukrainie „niebezpiecznym” | Ukraina

Organ nadzoru nuklearnego ONZ wezwał do natychmiastowego wstrzymania wszelkiej działalności wojskowej w pobliżu Ukrainy Elektrownia jądrowa Zaporoże Po trafieniu pociskiem jeden z reaktorów wyłączył się, stwarzając „realne ryzyko katastrofy nuklearnej”.

Raffaele Mariano Croci, dyrektor generalny International Nuclear Energia Agencja stwierdziła, że ​​jest „głęboko zaniepokojona” doniesieniami o uszkodzeniach zakładu i wezwała ekspertów MAEA do zbadania szkód.

„Jestem głęboko zaniepokojony wczorajszym ostrzałem Największa elektrownia jądrowa w Europie„To podkreśla bardzo realne niebezpieczeństwo katastrofy nuklearnej, która może zagrozić zdrowiu publicznemu i środowisku na Ukrainie i poza nią” – powiedział.

Ukraińska firma nuklearna Energoatom poinformowała, że ​​atak uszkodził kabel zasilający i zmusił jeden z reaktorów do zaprzestania pracy, dodając, że „pozostaje ryzyko wycieku wodoru i materiałów radioaktywnych, a ryzyko pożaru pozostaje wysokie”. Ostrzał „stanowi poważne zagrożenie dla bezpiecznej pracy zakładu”, powiedział Croci.

„Działania wojskowe mające wpływ na bezpieczeństwo elektrowni jądrowej są całkowicie nie do przyjęcia i należy ich unikać za wszelką cenę. Wszelkie ostrzały wojskowe skierowane do lub z obiektu są równoznaczne z zabawą z ogniem, co może mieć katastrofalne konsekwencje.

Kijów oskarżył wojska rosyjskie o przechowywanie ciężkiej broni w fabryce, którą przejęli w marcu i nadal okupują. Z kolei Moskwa oskarżyła siły ukraińskie o atakowanie go.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim nocnym przemówieniu w sobotę po raz kolejny oskarżył Moskwę o terroryzm, mówiąc, że „rosyjscy terroryści jako pierwsi na świecie wykorzystali elektrownię… do terroryzmu”.

Najwyższy dyplomata UE Joseph Borrell potępił atak jako „kolejny przykład rażącego i lekkomyślnego naruszenia przez Rosję zasad bezpieczeństwa jądrowego i lekceważenia norm międzynarodowych”.

Croci wezwał zespół MAEA złożony z ekspertów ds. bezpieczeństwa i ochrony pod przewodnictwem Thane’a do odwiedzenia zakładu.

Unia Europejska skrytykowała Rosję za „działania militarne” wokół zakładu. „UE potępia działania wojskowe Rosji wokół elektrowni atomowej w Zaporożu” – powiedział szef spraw zagranicznych UE Joseph Borrell. „To poważne i lekkomyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa jądrowego i kolejny przykład lekceważenia przez Rosję norm międzynarodowych”.