Richard Seymour, Dick Vermeil i Tony Bocelli są pochowani w Kantonie

Ceremonia inauguracji Galerii Sław Pro Football 2022 jest tutaj. Podczas ceremonii, która rozpocznie się w sobotę w południe ET, sześciu graczy, jednego trenera i jednego urzędnika zostanie wprowadzonych do Galerii Sław.

Tony Bocelli, Cliff Branch, Leroy Butler, Sam Mills, Richard Seymour i Bryant Young są wśród graczy wchodzących w sobotę do hali. Jedynym trenerem jest Dick Vermeil, który wygrał Super Bowl z St. Louis Rams w 1999 roku. Oficjalna sztuka McNally, który służył w NFL od dwóch dekad, jest pierwszym urzędnikiem wprowadzonym do Kantonu.

Uroczystości, które będą transmitowane w NFL Network, oficjalnie rozpoczną się w południe ET, ale jest już wiele do naśladowania przed wydarzeniem. Rozgrywający Hall of Fame Kurt Warner pisał z pasją Retrospektywa Vermeilktóry trenował podczas spektakularnego biegu Warnera w St. Louis.

Był dramat. Były Rachunki bawole Obrońca Bruce Smith został zwolniony Strzały w BocelliZapytał jak Jaguary z JacksonvilleOfensywny dróżnik wszedł do hali.

Kto pozwoli łzom polecieć – poza Vermeilem – i kto wykorzysta swój moment, by uciszyć wszystkich krytyków? Oglądaj tutaj największe aktualizacje z wydarzenia.