Amerykanie martwią się o rynek pracy

Waszyngton

CNN

—



Zaufanie amerykańskich konsumentów pogorszyło się w kwietniu, gdy Amerykanie stali się bardziej pesymistyczni co do rynku pracy.

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów Conference Board, który mierzy nastawienie do gospodarki i rynku pracy, W kwietniu spadł do 101,3. Spadł ze 104 w marcu i był najniższy od lipca 2022 r. Miara oczekiwań gospodarczych grupy biznesowej spadła w kwietniu i pozostaje poniżej progu „istotnego dla recesji w przyszłym roku” co miesiąc od lutego 2022 r., z wyjątkiem gwałtownego wzrostu w grudniu.

Nastroje konsumentów ustabilizowały się od zawirowań w sektorze bankowym z zeszłego miesiąca, ale wysoka inflacja i niepewność gospodarcza nadal ciąży na konsumentach.

„Konsumenci są coraz bardziej pesymistycznie nastawieni do perspektyw zarówno dla warunków biznesowych, jak i rynków pracy” – powiedział Ataman Oziltrim, starszy dyrektor ds. ekonomii w The Conference Board, w raporcie dołączonym do danych. „W porównaniu z zeszłym miesiącem mniej gospodarstw domowych spodziewa się poprawy warunków biznesowych i pogorszenia warunków w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Oczekują również mniejszej liczby miejsc pracy w krótkim okresie.

To pasuje do danych rządowych, które pokazują pewne pęknięcia na rynku pracy. Pracodawcy dodali w marcu 236 000 miejsc pracy, co jest najwolniejszym przyrostem od dwóch lat, a liczba ofert pracy spadła poniżej 10 milionów po raz pierwszy od maja 2021 r. Duże firmy nadal ogłaszały zwolnienia, takie jak 3M, która ogłosiła we wtorek, że likwiduje 6000 miejsc pracy. Oferty pracy.

Kwietniowe badanie pokazało, że w zeszłym miesiącu utrzymywały się obawy, że gospodarka popadnie w recesję. Ekonomiści, w tym Rezerwa Federalna, spodziewają się spowolnienia w dalszej części roku, gdy podwyżki stóp procentowych banku centralnego nabiorą głębszego znaczenia. Udział konsumentów spodziewających się większej liczby miejsc pracy spadł w kwietniu do 12,5% z 15,5% w marcu, podczas gdy odsetek konsumentów spodziewających się mniejszej liczby miejsc pracy wzrósł z 20,5% do 21%.

„Oczekiwania wskazują na słabszą konsumpcję, ale nie na katastrofę” – napisał w nocie analityka Ian Shepherdson, główny ekonomista Pantheon Macroeconomics.

Wydatki na dom rosły w lutym w wolniejszym tempie w porównaniu do wzrostu o 2% w styczniu. Departament Handlu opublikuje dane o wydatkach konsumentów za marzec w piątek.

Wstępny odczyt nastrojów konsumenckich Uniwersytetu Michigan za kwiecień pokazał, że konsumenci byli bardziej dotknięci obawami gospodarczymi i wysoką inflacją niż upadki Silicon Valley Bank i Signature Bank.