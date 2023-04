Prezydent Joe Biden ogłosił kandydaturę do reelekcji w 2024 roku

WASHINGTON (AP) — prezydent Joe Biden We wtorek oficjalnie ogłosił, że będzie ubiegał się o reelekcję w 2024 roku. Poprosił wyborców, aby dali mu więcej czasu na „dokończenie tej roboty” i przedłużenie kadencji najstarszego prezydenta Ameryki. Przez kolejne cztery lata.

Biden, który pod koniec drugiej kadencji będzie miał 86 lat, stawia na swoje osiągnięcia legislacyjne z pierwszej kadencji. A jego ponad 50-letnie doświadczenie w Waszyngtonie z nawiązką rekompensuje jego wiek. Bez poważnych demokratycznych pretendentów ma przed sobą prostą drogę do zdobycia nominacji swojej partii. Ale jest gotowy na jeszcze cięższą walkę o utrzymanie prezydentury w gorzko podzielonym kraju.

W swoim pierwszym publicznym wystąpieniu we wtorek od ogłoszenia, Biden przedstawił zapowiedź tego, jak planuje poruszać się w podwójnych rolach prezydenta i kandydata na prezydenta. Skupił się na swojej codziennej pracy.

Powitany skandowaniem „Let’s Go Joe” przez hałaśliwy tłum członków związku budowlanego – kluczowej bazy poparcia Demokratów – Biden zaprezentował dziesiątki tysięcy miejsc pracy w budownictwie utworzonych od czasu objęcia urzędu. .

„My – ty i ja – razem zmieniamy sytuację i robimy to na wielką skalę” – powiedział Biden. „Czas dokończyć robotę. Dokończyć robotę”

Ogłoszenie kampanii Bidena o godz Trzyminutowy film Przychodzi w czwartą rocznicę jego ogłoszenia w Białym Domu W 2019 roku obiecał uzdrowić „duszę narodu” podczas burzliwej prezydentury Donalda Trumpa. – Cel jest nieuchwytny.

„Powiedziałem, że toczymy bitwę o duszę Ameryki i nadal tak jest” – powiedział Biden. „Pytanie, przed którym stoimy, brzmi: czy w nadchodzących latach będziemy mieli więcej wolności, czy mniej. Więcej praw lub mniej”.

Podczas gdy większości współczesnych prezydentów dano szansę na reelekcję, Biden nigdy jej nie miał. Znaczna liczba wyborców Demokratów Zauważyli, że wolał nie biegać ze względu na swój wiek. Biden nazwał te obawy „całkowicie uzasadnionymi”. Ale nie odniósł się do problemu bezpośrednio w swoim filmie inauguracyjnym.

Niewiele rzeczy tak zjednoczyło demokratycznych wyborców, jak perspektywa powrotu Trumpa do władzy. Pozycja polityczna Bidena w jego partii umocniła się po lepszym niż oczekiwano występie Demokratów w zeszłorocznych wyborach śródokresowych. Prezydent ma ponownie wystąpić w tych samych tematach, które ożywiły jego partię zeszłej jesieni, w szczególności w kwestii ochrony dostępu do aborcji. .

„Wolność. Wolność jednostki ma fundamentalne znaczenie dla tego, kim jesteśmy jako Amerykanie. Nic nie jest ważniejsze. Ograniczyć prawo głosu i zakazać książek Nie zgadzają się. „W całym kraju ekstremiści MAGA ustawiają się w kolejce, by odebrać te podstawowe wolności”.

Gdy zarysy kampanii zaczynają nabierać kształtu, Biden planuje pobić swój rekord. Pierwsze dwa lata jako prezydent spędził walcząc z pandemią koronawirusa i uchwalając kluczowe ustawy, takie jak ponadpartyjny pakiet infrastrukturalny. oraz ustawa o promowaniu produkcji zaawansowanych technologii i działań na rzecz klimatu.

Prezydent ma wiele celów politycznych i niespełnionych obietnic z pierwszej kampanii.

„Skończmy tę robotę. Wiem, że możemy” – powiedział Biden w nagraniu, powtarzając mantrę, którą powtarzał kilkanaście razy podczas swojego orędzia o stanie Unii. W lutym.

Wiceprezydent Kamala Harris, występująca w widocznym miejscu z Bidenem w filmie, zorganizowała we wtorek wieczorem polityczny wiec na rzecz dostępu do aborcji na Uniwersytecie Howarda w Waszyngtonie, rozpoczynając własne wysiłki na rzecz wsparcia jej kandydatury do reelekcji.

„Jestem dumny, że ubiegam się o reelekcję z prezydentem Joe Bidenem”, powiedział Harris, dodając: „Nasze z trudem wywalczone wolności są atakowane. Nadszedł czas, abyśmy wstali i walczyli.

W filmie Biden wtrąca krótkie klipy i zdjęcia z kluczowych momentów swojej prezydentury, migawki różnych Amerykanów i przebłyski rzekomych republikańskich przeciwników, w tym Trumpa, gubernatora Florydy Rona DeSantisa i przedstawiciela Marjorie Taylor Green z Georgii. Radzi zwolennikom, że „to jest nasz moment” na obronę demokracji. Stań w obronie naszych indywidualnych wolności. Stań w obronie praw wyborczych i naszych praw obywatelskich.

Biden planuje wskazać na swoją pracę w ciągu ostatnich dwóch lat, aby wzmocnić sojusze USA, przewodzić globalnej koalicji wspierającej obronę Ukrainy przed rosyjską agresją i przywrócić USA do porozumienia klimatycznego z Paryża. . Ale amerykańskie poparcie społeczne dla Ukrainy osłabło w ostatnich miesiącach, a niektórzy wyborcy kwestionują miliardy dolarów pomocy wojskowej i gospodarczej. Płynie do Kijowa.

Prezydent spotyka się również z utrzymującą się krytyką za burzliwe wycofanie się jego administracji z Afganistanu w 2021 roku. Po prawie 20-letniej walce stał się celem ataków GOP na jego politykę imigracyjną i gospodarczą, podważając wizerunek kompetencji, który chciał przedstawić.

Jako kandydat w 2020 roku Biden poinformował wyborców o swoich powiązaniach z salami władzy w Waszyngtonie i na całym świecie. Ale nawet wtedy doskonale zdawał sobie sprawę z obaw wyborców dotyczących jego wieku.

„Spójrz, widzę siebie jako pomost, nic więcej” – powiedział Biden w marcu 2020 r., prowadząc kampanię z Młodymi Demokratami w Michigan, w tym z Harrisem, senatorem z New Jersey. Cory Booker i gubernator stanu Michigan Gretchen Whitmer. „Jest pokolenie przywódców, których widzieliście stojących za mną. To oni są przyszłością tego kraju.

Trzy lata później, gdy prezydent ma teraz 80 lat, sojusznicy Bidena twierdzą, że jego kadencja pokazała, że ​​postrzega siebie jako przywódcę przejściowego, a nie przejściowego.

Jednak wielu Demokratów chce, aby Biden nie kandydował ponownie. Niedawna ankieta Associated Press-NRC Center for Public Affairs Research pokazuje, że 47% Demokratów twierdzi, że powinien ubiegać się o drugą kadencję, w porównaniu z 37% w lutym. Werbalne – i okazjonalne fizyczne – błędy Bidena stały się pożywką dla krytyków próbujących sprawić, by wyglądał na niezdolnego do sprawowania urzędu.

Podczas regularnego wysiłku fizycznego W lutym lekarz Bidena, dr. Kevin O’Connor oświadczył, że jest „zdrowa, energiczna” i „zdolna” do wykonywania obowiązków w Białym Domu.

Kilka godzin po oświadczeniu Bidena rzeczniczka Białego Domu, Karine Jean-Pierre, odmówiła odpowiedzi na pytanie, czy zamierza on służyć jako prezydent przez kolejne osiem lat, jeśli zostanie wybrany na drugą kadencję. Później wyjaśnił za pośrednictwem tweeta: „Chcę się upewnić, że nie pójdę dalej w 2024 r., niż jest to właściwe na mocy prawa. Ale mogę potwierdzić, że @POTUS będzie służył 8 lat, jeśli zostanie ponownie wybrany.

Podczas gdy niektórzy w jego partii opowiadają się za następcą Bidena, współpracownicy przyznają, że w ich różnorodnej koalicji istnieje niewiele prócz konsensusu co do tego, kto to może być. Nalegają, aby Demokraci i niezależni zgromadzili się wokół Bidena, porównując go z tym, kogo nominuje GOP.

Na razie 76-letni Trump jest faworytem do wyłonienia kandydata Republikanów, stwarzając możliwość historycznej kampanii 2020. . Ale Trump napotyka poważne przeszkody, w tym zostanie pierwszym byłym prezydentem, któremu postawiono zarzuty karne. . Reszta pola GOP jest niestabilna, a DeSantis pojawia się jako wczesna alternatywa dla Trumpa. Status DeSantisa jest jednak również kwestionowany wśród pytań o jego gotowość do prowadzenia kampanii poza swoim republikańskim stanem.

Aby ponownie wygrać, Biden potrzebuje sojuszu, który pomógł mu wygrać w 2020 r. z młodymi wyborcami i czarnymi wyborcami – zwłaszcza kobietami – wśród robotników ze Środkowego Zachodu, umiarkowanych i zniechęconych republikanów. Ponownie powinien być nazywany „niebieską ścianą”. Ledwie zdobył wieloletnie twierdze GOP na Górnym Środkowym Zachodzie, ostatnim razem broniąc swojej pozycji w Georgii i Arizonie.

Kandydatura Bidena na reelekcję pojawia się, gdy kraj stoi na niepewnym rozdrożu gospodarczym. Inflacja spada Po osiągnięciu najwyższego wskaźnika od pokolenia, ale bezrobocie jest najniższe od 50 lat, a gospodarka wykazuje oznaki ożywienia pomimo podwyżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną.

„Jeśli wyborcy pozwolą Bidenowi„ dokończyć robotę ”, inflacja będzie nadal rosnąć, wskaźniki przestępczości wzrosną, fentanyl będzie nadal przekraczał nasze otwarte granice, dzieci nadal będą pozostawiane w tyle, a amerykańskie rodziny będą nadal cierpieć” — powiedziała w oświadczeniu przewodnicząca Komitetu Narodowego Rona McDaniel.

Prezydenci zazwyczaj starają się opóźnić ogłoszenia o reelekcji, aby zachować korzyści wynikające z urzędującego urzędu i wysunąć się jak najwyżej poza polityczną walkę, podczas gdy ich rywale handlują. Ale to, co wiąże się z byciem w Białym Domu, może być trudne – trzech z ostatnich siedmiu prezydentów przegrało reelekcję, ostatnio Trump w 2020 roku.

Ogłoszenie Bidena z grubsza zbiegło się z harmonogramem ówczesnego prezydenta Baracka Obamy, który czekał do kwietnia 2011 roku, aby ogłosić drugą kadencję i nie prowadził kampanii reelekcyjnej do maja 2012 roku. Trump rozpoczął starania o reelekcję w dniu swojej inauguracji. w 2017 r.

We wtorek Biden mianował doradcę Białego Domu Julie Chavez Rodriguez Aby służyć jako kierownik kampanii i Quentin Fulks, W Gruzji w ubiegłym roku sen. Pełnił funkcję głównego zastępcy kierownika kampanii w kampanii reelekcyjnej Raphaela Warnocka. Współprzewodniczący kampanii Reprezentanci Lisa Blunt-Rochester, Jim Clyburn i Veronica Escobar; Sens. Chris Coons i Tommy Duckworth; magnat rozrywkowy i mega-darczyńca Demokratów Jeffrey Katzenberg; i Whitmera.

Chris Megarion

