Amerykański prawnik twierdzi, że Menendez poprosił go o ponowne rozpatrzenie sprawy bogatego darczyńcy

Selinger, świadek oskarżenia w procesie Menendeza o korupcję przed sądem federalnym na Manhattanie, określił siebie jako wieloletniego przyjaciela i osobę zbierającą fundusze dla Demokraty z New Jersey. On i prawodawcy grali w golfa ze swoimi synami i chodzili na kolacje z żonami – powiedział.

NOWY JORK – Philip Selinger, amerykański prawnik w New Jersey, zeznał w środę, że odbył niezwykłą rozmowę z senatorem Bobem Menendezem w związku z posadą prokuratora pod koniec 2020 r., kilka miesięcy po tym, jak był jednym z kilkudziesięciu gości na kameralnym weselu senatora. ceremonia

Wszystko się zmieniło po objęciu urzędu przez Selingera w grudniu 2021 r. i uniewinnieniu go w sprawie o oszustwo przeciwko deweloperowi Fredowi Teibsowi – zeznał. Teibes jest teraz współoskarżonym w procesie oskarżonym o przekupienie Menendeza i jego żony sztabkami złota i gotówką.

Zeznał, że kiedy Selinger zaprosił Menendeza na ceremonię inwestytury, senator go odrzucił. Od tamtej pory nie rozmawiali.

„Powiedział: «Oddaję. Jedyną rzeczą gorszą od braku relacji z prokuratorem Stanów Zjednoczonych jest to, że ludzie myślą, że masz powiązania z prokuratorem Stanów Zjednoczonych, a tak nie jest»” – Selinger wspomina, jak Menendez mu to mówił .

W środę zeznania obejmowały kluczowych świadków w sprawie prokuratury. Selinger zajął stanowisko wkrótce po tym, jak Jose Uribe, dyrektor ds. transportu ciężarowego i ubezpieczeń w New Jersey, powiedział, że płacił senatorowi łapówki. Jego ówczesna dziewczyna Kabriolet Mercedes-Benz.

Podczas przesłuchania prowadzonego przez prawnika Menendeza, Aviego Weitzmana, Sellinger powiedział, że on i senator omawiają stanowisko prokuratora USA od lat. Menendez zapowiedział, że nominuje Hillary Clinton do Białego Domu, jeśli wygra ona wybory prezydenckie w 2016 roku.

Od 2018 r. Taibesowi postawiono zarzuty 14 oszustw bankowych, grozi mu wysoka kara więzienia. Prokuratorzy federalni z New Jersey osiągnęli ugodę, która wymagała od niego przyznania się do przestępstwa w zamian za zwolnienie z więzienia. Sędzia odrzucił tę umowę w październiku.

Selinger wspomina, że ​​spotkanie w grudniu 2020 r. w biurze Menendeza w Waszyngtonie rozpoczęło się od rutynowego posiłku. Obaj rozmawiali o jego priorytetach i wizji stanowiska najwyższego prokuratora, a także o prawach obywatelskich, przestępstwach z użyciem przemocy i kandydatach do kierownictwa Selingera. Menendez powiedział później, że Teibs został „niesprawiedliwie potraktowany” przez prokuratorów federalnych i poprosił Selingera, aby „uważnie obserwował”, jeśli jego zeznania zostaną potwierdzone.

Chociaż Menendez dał do zrozumienia, że ​​rozumie, kilka dni później Selinger otrzymał kolejny telefon od senatora: Biały Dom nie zamierza go nominować, więc Menendez go nie nominuje.